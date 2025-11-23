La trinchera del diálogo

Pon los 38 estratagemas que Schopenhauer desarrolló en su libro “El Arte de Tener Razón”, el filósofo alemán ironizó sobre el mal que causaba al pensamiento y a la razón el vicio humano de buscar el triunfo en el debate, en lugar priorizar la búsqueda dialéctica de la verdad.

Del mismo modo actúa el sectarismo político porque prioriza la demonización del adversario y de toda crítica a la posición propia. Un instinto de las culturas autoritarias, el fenómeno hoy en auge a través de liderazgos disruptivos y movimientos antisistema de izquierda y derecha en muchos rincones de Occidente.

Desde los parlamentos hasta los sets de televisión, el diálogo fue expulsado por el insulto y la descalificación. La palabra “odio” aparece en todos los diagnósticos sobre la crispación que mantiene a las sociedades y sus sistemas políticos en estado de histeria. La democracia liberal, o sea la del Estado de Derecho y las libertades públicas e individuales, necesita del debate de ideas y la confrontación de proyectos, pero sin abandonar el escenario del diálogo, o sea el intercambio que parte de la aceptación de que existe más de una razón.

Tanto en las religiones como en las ideologías, la convicción absoluta destruye la posibilidad del diálogo, por lo que la defensa de la democracia liberal necesita un escenario distante de los extremos en los que predomina el dogma.

En la creación de un espacio para promover la cultura del diálogo estuvieron de acuerdo el intendente cordobés Daniel Passerini y la vicegobernadora de la Provincia de Córdoba Myrian Prunotto, quienes me propusieron diseñarlo y dirigirlo.

Con ese objetivo fue creado el Foro de la Cultura Democrática. El lugar adecuado para que funcionara ese espacio dedicado a promover la cultura del diálogo, es el edificio donde funcionó el gobierno municipal decimonónico y al que se le agregó, a principios del siglo 20, el recinto concebido para la deliberación de los representantes de un sistema democrático.

Ese hemiciclo donde se discutieron tantas leyes cordobesas, esta vez tuvo en su estrado y en sus bancas a jueces y académicos que forman parte de la primera línea del Derecho y el Pensamiento Jurídico a nivel nacional y local.

Minutos después de que Daniel Passerini y Myriam Prunotto, dejaran inaugurado el martes 18 de noviembre el Foro de la Cultura Democrática, se realizó la primera sesión de su Parlamento de los Grandes Temas Contemporáneos. Deliberó sobre “Justicia y Estado de Derecho” y en el estrado estuvieron el ex juez Ricardo Gil Lavedra, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, el académico Roberto Gargarella, el constitucionalista Daniel Sabsay y, por zoom desde Uruguay, Luis Moreno Ocampo, en diálogo con prestigiosos exponentes del pensamiento jurídico y el poder judicial local: Aída Tarditti, Marcela Aspell, Antonia De la Rúa, Jessica Valentini, Silvana Chiapero, Adán Ferrer, Horacio Roitman y, por zoom desde Santo Domingo, Armando Andruet.

El dialogo giró en torno a una pregunta: qué hacer desde la Justicia para fortalecer el Estado de Derecho en este tiempo de acechanzas de liderazgos disruptivos que expresan culturas autoritarias.

El nivel de conocimiento y la experiencia profesional y académica reunida en el recinto redundó en ideas lúcidas y reflexiones profundas. Lo mismo se espera de la próxima sesión del Parlamento de los Grandes Temas Contemporáneos, cuando intentaremos reunir para que dialoguen desde sus experiencias y puntos de vista los ex ministros de Economía de la Nación y prestigiosos exponentes nacionales y locales del pensamiento económico y su praxis.

Así, trimestralmente, el Parlamento de los Grandes Temas Contemporáneos abordará todas las temáticas relevantes para la humanidad a esta altura de la historia. Temas climáticos y ambientales, temas sociológicos, históricos, filosóficos, sicológicos, temas relacionados a la salud. Todo pasará por el hemiciclo de la vieja legislatura cordobesa, hoy escenario principal del Foro de la Cultura Democrática.

Este espacio cogestionado por la Legislatura Provincial y la Municipalidad de Córdoba, incluye tres ágoras: el Ágora de la Cultura Política, el Ágora de la Cultura Jurídica y el Ágora de la Cultura Económica, donde se realizarán conferencias, seminarios, mesas redondas y otras actividades siempre planteadas desde la perspectiva dialogal. Mientras que el hemiciclo de la Legislatura Histórica también será escenario del ciclo El Pueblo en las Bancas, donde los asistentes podrán dialogar con exponentes de primer nivel en los distintos rubros.

De ese modo, el edificio de la Legislatura Histórica será un espacio de resistencia contra la hegemonía de la confrontación que lleva años debilitando la democracia liberal.

Sobre los Tópicos de la Dialéctica con que Aristóteles construyó argumentos válidos para entender la realidad en sus distintas dimensiones, Arthur Schopenhauer redactó su lúcido compendio de estratagemas para ganar los debates, denunciando desde la ironía la humana mezquindad veleidosa de discutir con el objetivo de imponerse sobre el interlocutor, en lugar de arribar dialécticamente a la razón.

El nuevo enemigo de la razón democrática es la convicción absoluta y su arsenal de confrontación: el insulto, la descalificación, el sectarismo y el odio por las diversidades.

El Foro de la Cultura Democrática nace como antídoto contra los tóxicos efectos de la cultura autoritaria.