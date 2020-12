Coronavirus: Qué cuidados hay que tener al vacunar a personas alérgicas

El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra autorizó la aprobación de emergencia de la vacuna contra el coronavirus pandémico. Así, el Reino Unido fue el primero en comenzar la inmunización masiva contra la Covid-19, y se registraron reacciones alérgicas en trabajadores de la salud que tenían antecedentes de haber experimentado otras, muy severas, con anterioridad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 20-30% de la población mundial es alérgica. En nuestro país, cerca de 5 millones de personas tienen rinitis, que es la alergia más frecuente, según un estudio realizado en el año 2017 por la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.

Para que se produzca una reacción alérgica grave, en la que el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada, debe existir una base genética. Muchas personas desconocen que tienen esta predisposición y pueden sufrir cuadros graves de alergia a algunos medicamentos, alimentos y picaduras de insectos, además de las alergias respiratorias.

Mucho se ha hablado sobre la inconveniencia de que las personas alérgicas reciban la vacuna contra la Covid-19. Las vacunas basadas en tecnología de ARN, como la que se aplica en el Reino Unido, contienen estabilizantes, como proteínas derivadas de alimentos como el huevo o la leche, antibióticos y levaduras. Las vacunas también poseen excipientes y conservantes y, en el acto de la vacunación, puede haber contacto con el látex de los guantes del vacunador o del tapón del frasco que la contiene.

Esto no significa que los alérgicos no pueden vacunarse. De hecho, casi todas las personas han recibido otras vacunas en su vida, con los mismos excipientes y conservantes, y casi todos sabemos si tenemos alergia a algún alimento o antibiótico, por lo que solo deben tenerse en cuenta las alergias conocidas a alguno de estos componentes. En el caso particular de esta y otras vacunas nuevas, es importante tener en cuenta el antecedente de reacciones y efectos colaterales por otras vacunas.

Es importante destacar que las dos personas que sufrieron una reacción anafiláctica a la vacuna contra la Covid-19 evolucionaron de manera favorable con el tratamiento inmediato y adecuado.

Una reacción anafiláctica se manifiesta con manchas y ronchas grandes en la piel, y con signos más graves como puede ser el edema de glotis o broncoespasmo con dificultad para respirar. Aparecen también dificultad para tragar, visión borrosa, presión baja, mareos, zumbidos, relajación de esfínteres, y puede haber sensación de muerte inminente.

El riesgo de anafilaxis existe en todas las vacunas. Es por eso que se debe contar con el equipamiento de emergencia correspondiente en el lugar donde se aplican las vacunas. Este kit debe contener adrenalina, corticoides, antihistamínicos y oxígeno.

Más allá de que las reacciones no son frecuentes, es importante conocer todos los componentes de las vacunas. Las personas que se saben alérgicas deben consultar con su médico antes de vacunarse, quien se encargará de realizar un cuestionario detallado y advertir acerca de posibles hipersensibilidades a las sustancias activas.

Por otra parte, aquellas personas que han tenido reacciones alérgicas graves suelen llevar consigo un autoinyector de adrenalina, excelente recurso para tener en cuenta.

No se trata de suspender la vacunación, sino de actuar con responsabilidad. Esto también incluye continuar con el uso del barbijo, el lavado de manos frecuente y respetar el distanciamiento físico.

*Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista- Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires.

por Stella Maris Cuevas*