Boy Olmi: "Hay que repensar las prácticas alimentarias"

Intérprete, director, guionista, productor, comunicador. Solo algunas de las palabras que definen a Carlos Olmi, más conocido como Boy, el artista con más de 40 años de trayectoria que, ya instalado como actor, supo dedicar su tiempo a otras de las temáticas que lo interpelan. En su faceta de documentalista, entrevistó a grandes referentes espirituales como Deepak Chopra o Brian Weiss. Durante la cuarentena, pudo encontrarle la vuelta para mantenerse activo tanto como actor, para “En Casa Miento”, una experiencia por streaming, como para Bioguía, como entrevistador en vivos de Instagram. Conectado como siempre, pero más que nunca, con su espiritualidad, aprovecha este momento único para reflexionar acerca del mundo que se fue y el que vendrá post-pandemia.

Noticias: Con esta nueva experiencia de actuación por streaming, ¿está pensando en experimentar desde otros roles? Como director, por ejemplo.

Boy Olmi: Por supuesto, soy muy curioso, tengo bastante repartida mi actividad, trabajo mucho como actor, pero también trabajo mucho como director y comunicador, haciendo entrevistas o produciendo eventos o encuentros que tienen que ver con temas que me han interesado mucho a lo largo de los años, que están vinculados con el momento que está pasando el mundo ahora, con temas nuevos, como la pandemia, aún más complicados, pero ya veníamos en una situación que merecía una gran reflexión vinculada con el cambio climático, con los problemas sociales y ambientales que hay en el mundo y yo me he estado ocupando mucho con la comunicación en ese terreno, con entrevistas, con encuentros. Eso lo voy a seguir haciendo, estoy explorando para ver qué caminos se abren para poder seguir comunicándonos con la distancia que requiere este momento.

Noticias: ¿Cómo se halla con el rol de entrevistador en redes sociales?

Olmi: Mi rol de entrevistador viene desde hace tiempo, hace años que dirijo documentales, me encontré con gente de lo más variada, he hecho entrevistas muy importantes como con Deepak Chopra, con Brian Weiss, llevo muchos años encontrándome con gente muy notable, con líderes espirituales, estoy muy acostumbrado y muy interesado, son temas con los que me siento muy cómodo, conversando con personas sobre cosas que me interesan. Eso lo sigo haciendo, pero ahora lo estoy explorando a través de Instagram. Es un movimiento permanente. Ahora se agrega esta forma experimental de teatro que, si bien no tiene todos los componentes del teatro tradicional, es lo que resulta posible en este momento, me genera mucha curiosidad, así como apareció el teatro aparecen otras cosas, como los reportajes, los vivos.

Noticias: Con respecto a todas estas temáticas sobre lo ambiental sobre las cuales se interesa y trabaja, ¿cuáles son reflexiones que surgen durante la pandemia?

Olmi: Creo que es un momento tan único en la historia de los seres humanos que no tenemos referencia y no lo podemos comparar con nada, eso lleva a que tenemos dos situaciones, primero resolver la emergencia con el mayor cuidado posible desde nuestra casa, nuestro país y el mundo entero, estamos pasando un tema común con las características de cada lugar y de cada realidad, pero todos estamos atravesando el mismo problema que es que el mundo tiene que enfrentar esta sorpresa que nos tomó a todos. Creo que eso, una vez que resolvamos cómo lo vamos a atravesar y con qué consecuencias, trae la posibilidad de la reflexión, en este detenerse a mirarnos cada uno dentro de nuestras casas, valorar lo que tenemos, cuestionar qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal, creo que hay una oportunidad. Hay una gran oportunidad que se está dando en muchísima gente, cada vez más, para pensar cómo queremos que sea el mundo que viene, si queremos que sea el mismo mundo en el que estábamos, causando daño a tantos seres vivos, causando tanto dolor, tanta injusticia, o si queremos aprovechar este momento para empezar a reconocer que todos los seres en esta tierra somos interdependientes, es un gran desafío, hemos tratado de actuar de forma independiente siempre y disociarnos de lo que nos rodea, del medioambiente, de las plantas, de los animales, y tenemos la oportunidad hoy de reflexionar sobre eso. Desde ese lugar creo que hay muchas mentes, muchas almas deseando encontrar un camino corregido sobre cómo veníamos manejándonos como seres humanos, para empezar a vivir de una forma mejor.

Noticias: En una conferencia que dieron juntos hace muchos años con Juan Carr él lo definió como el último hippie, ¿se considera así?

Olmi: Ni el último ni el primero, pero mi adolescencia estuvo atravesada por un momento histórico y cultural que tuvo que ver con la irrupción de ciertos valores muy sintetizados en el concepto de la “paz” y el “amor”, soy de esa generación que creció en una adolescencia donde irrumpieron los Beatles transformando la cultura del siglo XX, después de las guerras de medio oriente, y apareció muy fuerte el movimiento por la paz en el mundo, que aún sigue sin dar resultado, porque seguimos enfrentándonos con nuestro pueblos hermanos, tendríamos que tener la capacidad espiritual de resolver los problemas entre los países. Todo eso tiene un costado con algunos ideales de esa mirada de paz y amor, que sigue vigente en mí. He desarrollado montones de cosas que no tienen necesariamente que ver con el hippismo, pero tengo una formación en donde parte de la cultura hippie generó mucha influencia en mi crecimiento en aquel momento.

Noticias: Este compromiso con los seres vivos, influye, entre otras cosas, en la alimentación, ¿cómo se relaciona con la cocina? ¿estuvo experimentando en cuarentena con la gastronomía?

Olmi: Como nos tratamos a nosotros mismos es como tratamos al resto del mundo, la relación que establecemos con nuestro cuerpo y nuestra alma debe ser armónica. Por supuesto, hay prácticas de alimentación más saludables que otras, todos los excesos son negativos, está probado que hay montones de alimentos que consumimos en nuestra cultura hace siglos que deben ser revisados, el consumo de carne, al cual tan acostumbrados estamos los argentinos, tiene una serie de consecuencias negativas, algunas vinculadas a la salud, como la dificultad de nuestro organismo de procesar las carnes rojas, y otra que tiene que ver con lo ambiental, con la liberación de Dióxido de Carbono que generan las prácticas ganaderas intensivas. Hay que revisar esas costumbres, sin un fanatismo, sino entender cuáles son las consecuencias de todo eso, se gasta mucho alimento para alimentar al ganado, nuestro planeta tiene crisis alimentaria y hay mucha hambre en el mundo, entonces podríamos resolver problemas de hambre en el mundo si repensáramos nuestras prácticas alimentarias. No soy tan estricto, no soy naturista fanático, sí tengo el fanatismo de tener el mayor cuidado posible, pero cometo toda clase de irregularidades, me gusta mucho la comida, crecí en hogares donde la comida era muy valorada como expresión de dar amor. Me gusta mucho cocinar, en esta cuarentena, guardados en casa, es una de las cosas que podemos hacer para generarnos bienestar, para darle algo al otro que está con nosotros bajo el mismo techo y para generar placer. Estamos cocinando mucho, lo más sano posible, hemos leído e investigado en estos últimos tiempos en la medicina y la alimentación Ayurveda, lo estamos explorando como uno de los caminos que tiene que ver con sanar el cuerpo y encontrar armonía. Hemos aprovechado mucho estos días con Carola para leer sobre Ayurveda, conocer algunos ingredientes, explorar algunos platos. Nos encanta comer y cocinar.

Noticias: ¿Cómo se manejan en la convivencia con el reparto de tareas?

Olmi: Carola y yo vivimos juntos desde hace muchos años y tenemos bastante práctica de convivir, pero sí creo que la cuarentena es una prueba de fuego para todo el mundo. Para el que está solo y para el que está acompañado también. En esto de estar todo el tiempo bajo el mismo techo tenemos que encontrar la forma en que cada uno tenga sus espacios. Nos llevamos lo mejor que podemos, como todo el mundo, es trabajoso y al mismo tiempo se aumenta la noción del agradecimiento. Me doy cuenta de lo valioso que es agradecer lo que tenemos, la salud que nos acompaña, el techo que nos cobija, la comida sobre la mesa, agradecer estar juntos.

Noticias: También comparten la experiencia de “En Casa Miento”, ¿cómo les llegó la propuesta?

Olmi: Todos estamos reflexionando sobre cómo se recupera nuestra actividad artística en un momento donde eso está totalmente impedido, estamos explorando, reflexionando distintas maneras de encontrarnos y de seguir haciendo lo que sabemos y lo que nos gusta hacer. Todos estamos explorando distintas maneras de comunicación y como parte de eso apareció en teatro Nun, un teatro del off muy prestigioso, donde a Karina Hernández, una personalidad muy creativa, se le ocurrió esta experiencia.

Noticias: ¿Qué espera del público?

Olmi: La gente está explorando nuevas formas de entretenimiento, creo que es una propuesta muy original y muy inteligente, va a generar interés. Es un elenco muy distinto y valioso. A pesar de ser por streaming, estamos en vivo, como en el teatro. Los actores somos como acróbatas que saltan al vacío.