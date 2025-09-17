Cristian Mohaded: “La pasión es un motor muy importante”

Pasión, curiosidad, creatividad y trabajo, una combinación imbatible que el protagonista de esta historia supo y sabe capitalizar para desarrollar su carrera y ampliar sus horizontes. Cristian Mohaded es un reconocido diseñador industrial que se extendió del norte argentino a impensables vidrieras internacionales. Quizás, ni en sus mejores fantasías imaginó tanto. Para dar una idea, este año presentó una colección para el hogar para Louis Vuitton en la Semana del Diseño de Milán.

Cristian nació y se crió en Recreo, Catamarca, y vivió también parte de su infancia en Frías, Santiago del Estero. “Una vida muy tranquila y muy conectada con los vecinos. Mi abuela paterna pintaba acuarelas y mi mamá tejía, además de ser docente. Yo dibujaba, pintaba, hacía manualidades, cerámica, las escenografías de los actos escolares, los carteles. Estaba muy ligado a lo artístico y creativo, estaba en mi ADN”, asegura.

Sin embargo, cuando terminó el secundario decidió estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Córdoba. “Soy muy aplicado, me iba muy bien en química y en física, mi profesora de química me decía que era muy bueno para eso y a mí me gustaba. En realidad, yo quería ser artista, dibujar, pintar y hacer escultura, pero sabía que no correspondía, que tenía que hacer otro tipo de carrera. Por eso me metí en Química, pero ya en primer año, a pesar de que me iba muy bien, me dije que no era para mí, que no lo iba a soportar. Después pensé en hacer Arquitectura hasta que me enteré a través de amigos que había una carrera de Diseño Industrial y decidí estudiar eso. Pero las materias que más me gustaban eran las creativas y humanísticas y no tanto las de diseño. Incluso en mis presentaciones de trabajos prácticos trataba de darle una vuelta creativa. Después empecé a participar de concursos en Italia, Londres, China, Portugal, Brasil, me fue muy bien, y a participar en ferias. Empecé a conocer una expresión del diseño mucho más artística que la puramente industrial y eso me sedujo más. La gráfica me apasiona también, la fotografía. Yo me daba maña para todo y así comencé mi carrera, creando a partir de los pocos recursos que tenía, sin saber que estaba generando una carrera”, relata a NOTICIAS.

En 2008 abrió su estudio en Buenos Aires y en la última década fue ganando premios y reconocimiento internacional, diseñando, curando y creando proyectos de diversa índole. Desde objetos pequeños hasta instalaciones, muebles, esculturas e incluso dibujos.

Noticias: ¿Cómo es Mohaded Studio?

Cristian Mohaded: Es un estudio multifacético, tiene muchas caras, pero al mismo tiempo tiene una, que es la mía. Tiene muchas ambiciones, mucho camino recorrido. Creé una firma, una identidad sin pensarlo, todo se fue dando tan orgánicamente, habiendo pasado por todo, desde armar un prototipo, sacar fotografías, armar presentaciones, armar mi página web, generar todo un sistema solo o con el apoyo de mi hermano o de un amigo que sabía algo. Poniendo una cartulina de fondo en el balcón para sacarle la foto al producto o pidiéndole la casa a alguien para poner el primer banquito que había hecho para poder sacarle la foto. Todas estas cosas son de la misma astucia o habilidad para poder moverme. Yo necesitaba contar mi trabajo de una manera lo más profesional posible.

Noticias: ¿Qué líneas de trabajo tiene hoy? ¿Cómo está diversificado?

Mohaded: Yo me propuse vender mis servicios, vender mi cabeza como diseñador y proponerles a las marcas diseñar colecciones, productos, conceptos. Así empecé a trabajar en colaboración con marcas nacionales e internacionales. Ese es el gran motor del estudio. Después está la parte más personal, la que más me entusiasma, que tiene que ver con las técnicas, las resoluciones matéricas, la investigación, cómo usar los recursos de diferentes maneras, experimentar con materiales. Examinar el mundo artesanal argentino, que me emociona y me apasiona, y generar una conexión con mi mundo creativo y una identidad mucho más rica. De eso salen las piezas más artísticas, que están ligadas al mundo de la artesanía a nivel territorial, tejidos de lana, de cestería, trabajos en platería, en piedras, en cerámicas, en maderas. Hacemos diseño coleccionable, que son piezas artísticas, quizás sacamos una y no hay más, no la repetimos. Eso en la industria no pasa, porque se repite en serie. Y desde el año pasado estoy trabajando en proyectos de interiorismo de clientes muy específicos que me interesan, para crear una historia particular que es la yo puedo contar. No soy interiorista ni arquitecto, vengo de otro lugar, y ofrezco una variante de mi trabajo puesta en un proyecto de interiorismo. Yo le llamo dirección artística de interiorismo. Después también hacemos obras e instalaciones para edificios.

Noticias: Los materiales que usa son múltiples

Mohaded: Todo, lo que se ocurra. Metales todos, maderas muchas, cerámicas, textiles de Santiago del Estero, La Pampa, Salta, Jujuy, Catamarca, plásticos. He hecho todo ya.

Noticias: ¿Cómo es el proceso creativo?

Mohaded: No hay una fórmula. Cada proyecto es una nueva historia, cada proyecto tiene un aura diferente porque te enfrentás a un cliente diverso, a una marca diversa. No es lo mismo trabajar para Louis Vuitton que para una marca nacional. Yo soy muy de acomodarme, muy de entender la marca, de ponerme la camiseta. Me pongo en la piel porque me gusta responder a quien me llama, obviamente manteniendo mi identidad, que hace que mi trabajo sea reconocido.

Noticias: ¿Dónde encuentra inspiración?

Mohaded: La vida, el salir a la calle, soy muy observador, todo lo que está alrededor mío. Donde esté, en el campo, en un hotel cinco estrellas o si estoy en un rancho. En el medio del monte o en la montaña, donde esté, hay algo. Soy una especie de hoja permeable, hay una cosa que me atraviesa, y tiene que ver con la observación. Todos tenemos esa capacidad de observación, el tema es qué tan grande abrimos los ojos. Yo creo que tengo más de dos ojos. Hay gente que me dice que estoy volado y sí, puede ser. Yo puedo pasar por una casa en demolición y quedarme a sacarle fotos porque me gusta su rusticidad, los años que le pasaron. Puedo pasar por un edificio en construcción y me gusta también. Puedo estar frente al río viendo los reflejos del agua, cómo el agua golpea en una piedra y hay algo que me seduce. Siempre tiene que ver con este juego de seducción. La luz, la sombra, el color de algo, la textura, cosas que me gustan y me atraen.

Noticias: ¿Por qué su trabajo es reconocido?

Mohaded: Porque hago lo que me gusta y eso se nota. No es fake, es super sanguíneo, lo llevo en mi piel, es un motor para mí. Lo vivo así y creo que eso lo hace genuino, auténtico, real y eso la gente lo ve. Tengo mucha honestidad en lo que digo, en lo que siento y en lo que hago y en los tres momentos eso se puede verificar.

Noticias: ¿Por qué The New York Times lo llamó “el diseñador que sacude las rocas”?

Mohaded: Fue por un proyecto que se llamó “Apacheta”, que se presentó en Milán en 2023 para la marca Loro Piana y estaba inspirado en las apachetas andinas. Las apachetas son un cúmulo de piedras que se van poniendo una arriba de la otra, generalmente en los viajes a pie por los Andes. Es una ofrenda a la Pachamama y también un permiso a poder recorrer y que te cuiden en el camino. Al mismo tiempo, es una señal de que está todo bien para los viajeros que vienen después.

Noticias: ¿Cómo surgió el trabajo para Louis Vuitton?

Mohaded: Loro Piana pertenece al mismo grupo LVMH, y cuando presentamos ese trabajo en 2023 a la gente Louis Vuitton le gustó. A los pocos meses se pusieron en contacto conmigo porque querían que hiciera una colección para ellos. Estuvimos trabajando casi dos años y la presentamos este año en la Semana de Diseño de Milán en el Palacio Serbelloni. Es una home collection que contiene muebles y objetos, como sofá, mesa, silla, lámpara, jarrones, alfombras, vasos. Hicimos un trabajo de investigación propia y con información que nos mandó la marca para armar una colección que reflejara a los dos mundos.

Noticias: ¿Hay alguna frase o principio que lo defina?

Mohaded: Hay una frase que suelo usar y que tiene que ver con la curiosidad y la pasión. La dijo Einstein: “No tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso”. Para mí la pasión es un motor muy importante, parece un cliché, pero es lo que te hace moverte y atravesar y seguir creyendo. A mí me han pasado muchísimos altibajos, con ganas de no seguir trabajando, porque me cansaba, porque era imposible, porque era una tras otra, por buscar siempre el lugar y parece que nunca llegás. El mundo está lleno de frustraciones, yo tengo cantidad de proyectos que me dijeron que no, como para varias vidas. Pero eso no me detiene, sí tomo nota y analizo, y después sigo. Tengo la capacidad de avanzar y transformar esa situación en algo positivo. Soy medio incansable, de ahí la pasión. Y la curiosidad me hace ser observador y mirar las cosas desde otro lugar. Oler, sentir, vibrar y ver la vida desde un lugar mucho más ingenuo. Creo que esta combinación de pasión y curiosidad es lo que me define.