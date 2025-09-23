Damián Mahler: “Es un privilegio poder vivir de la música”

Director de Orquesta, arreglador y Licenciado en Composición Musical, hijo del recordado Ángel Mahler, talentoso y determinado, eternamente joven, un hombre con alma de niño, Damián Mahler sobrelleva con entereza la pérdida paterna aún muy reciente. Dolor, orgullo, profesionalismo y responsabilidad conviven sobre sus hombros, en la tarea de continuar con el legado de su padre.

Si estuviéramos en una novela de Agatha Christie, Hércules Poirot lo reconocería entre una multitud. Damián Mahler tiene manos de pianista, gesticula, habla y se mueve como pianista. Faltaría que deslice sobre la mesa la contraseña Fidelio para que el retrato alcanzara la perfección.

El encuentro con Damián Mahler adquiere características de Film Noir. La reunión con NOTICIAS se produce en un restaurante al que se llega bajando por un ascensor que recuerda a películas como “Scarface” y “Buenos muchachos”. Además, la charla deriva hacia “El Padrino”, la obra maestra de Francis Ford Coppola, con las extraordinarias actuaciones de Al Pacino y Marlon Brando, complementada por la magnífica banda sonora de Nino Rota, ejes centrales de “The Godfather Live”, espectáculo que se presentará el 25 de septiembre en el Gran Rex donde Damián Mahler dirigirá a la Orquesta B.A. Pop.

Noticias: ¿Siempre quiso ser músico?

Damián Mahler: Obviamente, al haber nacido en una casa donde la música y el teatro eran moneda corriente, fue muy difícil no aceptar esa invitación a un mundo que estaba ahí, disponible para ser vivido con naturalidad y alegría desde que era chico. Después, ya de grande, llegó un momento en que tomé la decisión consciente de dedicarme a la música, dotes para el canto nunca tuve (se ríe). La figura de papá era fuerte y sigue siéndolo de otra manera, nos sirvió de ejemplo, pero nunca hubo una imposición, al contrario, mis viejos fueron muy inteligentes en ese sentido y siempre nos dejaron elegir con libertad, pero tanto mi hermano como yo quisimos ser músicos. Nunca hubo un plan B, tener a papá en casa era la prueba de que se podía vivir de la música.

Noticias: ¿Da cierta tranquilidad saber que uno tiene talento? Porque si viene una mala racha uno se las puede rebuscar...

Mahler: No creo que haya una tranquilidad en la música, pero hoy me doy cuenta del privilegio que significa poder vivir de esto, porque es algo que pagaría con gusto por hacer. Trato de tener siempre presente eso, entiendo además que lo que hacemos es un servicio, aunque no siempre se perciba así. Creo que lo que se hace arriba de un escenario es bueno para otras personas, brinda alegría, le da la posibilidad de venir al teatro y ver un show que para el que te eligió puede ser inolvidable. Siempre tengo presente ese potencial, así esté en una temporada donde hagamos seis funciones semanales o un show de una sola noche. Al espectador en ese momento le estás cambiando un poquitito de su realidad, se está yendo por un rato a otra parte y quizás está guardando un recuerdo que lo acompañará.

Noticias: Usted está casado y tiene una hija de 11 años, ¿su pareja también se dedica al teatro?

Mahler: Sí, mi mujer es actriz y cantante, pero desde hace un tiempo está muy dedicada también a la astrología, cosa que acompaño, empecé a conocer más detalles respecto de mi carta natal, le doy bola. La astrología me gusta, es un tema que me interesa, todo el tiempo le estoy diciendo “¿Qué pasa hoy con la energía?”, y a veces no es tan lineal la cosa, no es que estás de mal humor por culpa de los planetas (se ríe) pero creo que es una herramienta de autoconocimiento interesante. No para reemplazar terapias, por supuesto, pero me parece un complemento muy necesario.

Noticias: ¿Cómo fue crecer siendo el hermano mayor?

Mahler: Yo soy el que tiene la mayor responsabilidad, autoasumida tal vez o por ciertos rasgos de personalidad. Mi hermano es solo dos años y medio menor, pero en los hechos se dio así, igual te digo que tenemos una relación divina. Él es una de las personas que más amo en el mundo, en todos estos años han pasado mil cosas y jamás hemos tenido una discusión o una diferencia...

Noticias: No le echó en cara que usted fuera el favorito, eso está asumido

Mahler: (risas) Fue un tema que mi papá vivió, no sé si con culpa exactamente, pero él siempre intentaba compensar por esto de que yo hacía un camino cercano al suyo y compartíamos todo. Mi hermano nada que ver, hace otro tipo de música, no está metido en el ámbito del teatro como yo, entonces mi viejo necesitaba equilibrar esa sensación de que yo estaba recibiendo algo y mi hermano no, era un mambo suyo, nunca existió ese problema para nosotros. Con mi papá compartimos mucho el camino de la formación, yo le mostraba todo lo que iba aprendiendo en la facultad, vivimos juntos eso y enseguida empezamos a trabajar, a pesar de que mis padres se separaron cuando era adolescente, la cercanía con él era constante.

Noticias: Pasó poco tiempo desde la muerte de su padre, ¿cómo está viviendo este momento?

Mahler: Como se puede. En el primer tiempo fue abrumadora, en el buen sentido, la cantidad de mensajes, llamados y posteos en Instagram que le dedicaron, te metías en las redes y era increíble la cantidad de palabras hermosas para con mi papá. Siempre supe cómo era él porque estaba muy cerca suyo, creía que sabía el impacto que tenía en los demás, pero con un papá así nunca terminás de dimensionarlo. Ni hablar de las miles de personas que trabajaron con él y que por algún motivo mantienen un lindo recuerdo. ¿Sabés todos los que me dijeron: “Tu viejo me ayudó en un momento o me dio mi primer laburo”? Recibí cientos de mensajes así y también de gente que no conozco para contarme que su música le hizo la vida más feliz. Cuando pasa ese primer momento y bajás, empiezan a pesar otras cosas. Por ejemplo, cada vez que pasaba algo yo hablaba con mi viejo, todo el día le mandaba tonterías por el celular, eliminar de tu cabeza esa lógica de enviarle un mensajito es difícil, ahí sentís la falta de su presencia en lo cotidiano. Después hay algo más profundo, vos mirás hacia arriba en tu árbol genealógico y tu viejo ya no está, tengo a mi mamá, pero la madre es otro tipo de figura, ya no existe esa sensación de protección que emanaba de él. Ahora ese sentimiento tengo que transmitirlo yo para con mi hija, necesito fortalecerme y estar sólido porque la persona que está pendiente de mí y me mira con esos ojitos buscando referencias es ella, llegó el momento de mirar hacia abajo porque arriba ya no está papá.

Noticias: Su padre cumplió años el 23 de mayo y murió el 25, me recordó a David Bowie que cumplió el 8 de enero y falleció el 10. No sé si alguien le hizo notar ese paralelismo

Mahler: La verdad es que no, y es más fuerte todavía, mi papá tuvo una internación breve, pero muy intensa, y el día de su cumpleaños sufrió dos paros cardíacos. Lo trajeron de vuelta los médicos, en el segundo maniobraron durante 40 minutos para hacerlo, después de eso papá ya quedó dormido e intubado, no salió más de esa situación. Si me pongo un poco más filosófico y espiritual, su partida de este plano se dio en ese momento, el día de su cumpleaños.

Noticias: ¿Qué significa “El Padrino” para usted y cómo nació el espectáculo que hará el 25 en el Gran Rex?

Mahler: Tanto el show de “Spiderman” que fue hace poco, como el de “El Padrino” eran proyectos que iba a hacer mi viejo y llegó a pedirme que me encargara de llevarlos adelante. Recién ahora me estoy enterando de muchas otras cosas que tenía pendientes porque nosotros no hablábamos tanto de trabajo sino de la vida. Lo de “El Padrino” era un sueño que tenía mi papá desde hacía varios años, por su parte somos de ascendencia italiana y la música italiana siempre caló hondo. Mi abuelo era fanático de las óperas de Puccini, de la canzonetta napolitana y también del tango, heredero de esa música gracias a la inmigración. En nosotros se instaló profundamente la obra de Ennio Morricone y de Nino Rota y “El Padrino” era algo que conmovía especialmente a mi viejo .

Noticias: ¿Durante el show tocan la banda sonora y además se ve la película?

Mahler: Exacto, el formato es el de una función de cine. El público ve la proyección de la película completa con la pequeña diferencia de que la música está interpretada en vivo como pasaba antiguamente en el cine mudo, pero no solamente con un piano como era entonces, tenemos una orquesta de 61 músicos y yo soy el director.

Noticias: Hace un tiempo la figura de una directora de orquesta estuvo en la pelea por el Oscar cuando Cate Blanchett hizo “Tár”, ¿la vio?

Mahler: Voy a confesarte algo, todas las películas que hablan de los dramas de los músicos te soy sincero... ¡las evito! (risas) Vi varias de esas cuando era chico, creo que la última fue “Claroscuro”, que es la historia tormentosa de un pianista con problemas mentales y dije “¡No, pará!” (se ríe). Está todo bien, pero es mucho.