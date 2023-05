Damián Szifron: “Improviso mucho cuando escribo”

El recepcionista de gesto adusto. La camarera de modales impecables. El chef especialista en hamburguesas y comida peruana. El guardia de seguridad que descuida la vigilancia preocupado por el partido del Real Madrid que palpita gracias a un teléfono digno de un agente secreto.

Cada personaje que aparece en esta residencia convertida en símbolo de un emblemático representante del pujante sector hotelero, permite discernir y esclarecer que la misión encargada está en condiciones de cumplirse.

En una biblioteca convertida en sala de espera, surgen corresponsales diversos de lugares variados como Tucumán, Montevideo, Dublín y Estocolmo. La puesta en escena forma parte de algo digno del creador de “Los simuladores”, acostumbrado a desafiar lo imposible y a no ponerle límites a su imaginación.

Responsable de la buddy movie “Tiempo de valientes” y de la entrañable “Hermanos y detectives”, Damián Szifron reflejó mejor que nadie a la Argentina de la grieta, la crispación y las desigualdades en la episódica “Relatos salvajes”, uno de los títulos nacionales fundamentales de este siglo.

El reciente estreno de “Misántropo” sirve como excusa para dialogar con este artista apasionado por las películas. No tiene puesta la escarapela. Tampoco tiene fuego. Pero por suerte tiene ganas de conversar con NOTICIAS.

Noticias: Desde “Relatos salvajes” hasta esta película pasó casi una década. ¿Por qué tanto tiempo entre una y otra?

Damián Szifron: Son cosas que me pasan involuntariamente, yo trato de ser más prolífico y de hecho escribo muchas más cosas de las que dirijo, después la coyuntura hace que algunas se puedan materializar y otras no. Antes de “Relatos salvajes”, entre 2006 y 2014 también estuve sin filmar, tratando de hacer una película de ciencia ficción que se llamaba “El extranjero” a la que le dediqué mucho tiempo y finalmente no conseguí la financiación. También paralelamente estaba escribiendo otras cosas y como algo lateral escribí esos cuentos que terminaron convirtiéndose en “Relatos salvajes”. Ahora además de “Misántropo” trabajé en varias otras cosas…

Noticias: ¿Una de ellas fue la película sobre “El hombre nuclear” que no pudo concretarse?

Szifron: Sí, la desarrollé en el estudio de Harvey Weinstein. Era un proyecto que me gustaba muchísimo, muy anárquico, imaginativo, libre y beligerante en relación al sistema americano. Pero después, cuando estalló el escándalo de Harvey Weinstein, el proyecto pasó a otro estudio y no pudimos entendernos más, empezaron a distorsionar el guión al punto de que ya no era una película que a mí me interesara filmar.

Noticias: ¿”Misántropo” es una película por encargo o asume su autoría?

Szifron: Es mía, escribí el guión mucho antes de tener a los productores. Fue una película rara porque la empecé a escribir en 2010, antes de “Relatos salvajes”. No la veía como una película argentina. Por ese entonces no tenía proyección internacional ni posibilidades reales de ir a Estados Unidos a proponer un guión, así que lo dejé descansar como una planta que uno deja de regar. Y resulta que terminó siendo un cactus que siguió creciendo sin agua.

Noticias: ¿Cómo hizo para venderle un thriller a los reyes del género?

Szifron: Sentían que en ese momento había muchísimas películas de superhéroes, franquicias con mega presupuestos y aunque existían algunas películas de género, en general el Mal estaba vinculado a elementos sobrenaturales. Veían una frescura y un espacio para una película más adulta. Después empezaron a sucederse en Estados Unidos una serie de asesinatos en masa similares a los que la película estaba reflejando y eso fue dinamitando la posibilidad de producirla porque generaba mucho miedo. La sensación de los productores era que no había que hacerla porque la temática era demasiado actual y dolorosa, incluso pensaban que al público iba a temer ir al cine. Les daba miedo invertir dinero en publicidad para el estreno, que sucediera una tragedia cerca de esa fecha y perder todo lo invertido.

Noticias: El contexto no cambió, ¿qué pasó para que se hiciera?

Szifron: Aparecieron los socios adecuados, la productora FilmNation que le vio potencial al guión, se enamoró de la historia y se propuso conseguir la financiación. Se presentó en el Mercado del Festival de Cannes y ahí sólo con el guión se vendió a distribuidores de todo el mundo.

Noticias: “Misántropo” tiene un muy buen elenco y una leyenda como Ben Mendelsohn. Acá usted trabajó con grandes nombres como Peretti, Sbaraglia y Oscar Martínez. ¿Es muy distinto el trato con los actores acá y allá?

Szifron: En relación a los actores te diría que no, cada uno es diferente, todos tienen formaciones y estilos distintos, en eso es bastante similar trabajar afuera o acá. Ben Mendelsohn es un actor muy eléctrico, yo decía que es como dirigir un relámpago, tiende a la improvisación. Shailene Woodley siente que el guión es de hierro y ese es el límite, mientras que para Ben es el trampolín hacia lo que pueda surgir. Amalgamar esos mundos me tomó un tiempo y bastantes discusiones, pero debo decir que estoy contento con el resultado.

Noticias: ¿Usted es director de cine para controlar lo que cuenta y cómo lo cuenta?

Szifron: Y, son todas tareas de un director. La palabra control de alguna manera limita, más bien veo mi rol como el de alguien que potencia y trata de extraer el máximo jugo de una situación, algunas veces con mayor éxito que otras. Me siento muy clásico en la dirección. Pero a la hora de crear yo solo improviso mucho cuando escribo, ahí el proceso es de una libertad demencial. Escribo a mano, en cuadernos, con la música a todo volumen, de noche, si hay tormenta salgo y me mojo bajo la lluvia (risas). La imaginación es un momento de una desmesura absoluta y ahí veo las imágenes, los diálogos, los cortes, el ritmo, pero dirigir eso es mucho más metódico. Para que todo lo que imaginaste esté en la película hay que ser disciplinado, no hay tiempo para probar mil cosas en un rodaje y eso a veces provoca hastío porque la gente quiere ir hacia distintos lugares.

Noticias: Una vez en el bar Varela Varelita le escuché decir a alguien cercano a usted que un viejo anhelo suyo era filmar una película sobre Superman. ¿Es cierto?

Szifron: No sé si tanto filmar una película sobre Superman, pero la Superman original de Richard Donner ocupa un lugar fundamental en mi memoria y mi imaginación, el primer recuerdo que tengo de mi vida es ver esa película en el cine. Cuando Superman visita a Lois Lane en la terraza y después él la lleva a volar me quedó para siempre. Un hombre y una mujer volando, ella con ese camisón celeste y él llevándola entre los edificios hasta la Luna, sumado al tema de amor de John Williams que es de una belleza increíble, vive dentro mío. Hay otra escena que atesoro en la que Lex Luthor le pone un collar de kriptonita a Superman e intenta ahogarlo pero una mina que es la asistente lo salva, sale volando y rompe el techo. Vi la película a los 3 años y esas dos imágenes me acompañaron siempre. El amor que tengo por esa película es infinito, la siento parte de mi familia.

por Leonardo Martinelli