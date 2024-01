Enric Corbera: “Trabajo para la sanación de la mente”

Enric Corbera es ingeniero técnico industrial, naturópata, titulado en psicología. Autor de diversos libros, realiza conferencias, imparte talleres y seminarios y lidera los programas académicos de posgrado y máster en Bioneuroemoción. Acumula más de 90 millones de visualizaciones en YouTube.

Noticias: ¿Usted es feliz?

Enric Corbera: Para responder, primero habría que definir lo que entendemos por felicidad. Desde mi punto de vista, este estado se alcanza cuando uno “comprende”, en el más amplio sentido de la palabra. Me refiero a comprender que las dificultades son necesarias para desarrollar nuestro potencial y que la luz se aprecia gracias a la oscuridad. En definitiva, que las aparentes contradicciones de la vida no separan sino que unen, nos invitan a integrar perspectivas que parecen opuestas para revelar lo que no es evidente y descubrir realidades más profundas. En este proceso de comprensión e integración se desarrolla una mentalidad paradójica, una habilidad que nos permite abrazar la vida en toda su complejidad y alcanzar una verdadera plenitud. Creo que la felicidad no tiene nada que ver con estar alegre. Para mí, uno es feliz cuando tiene esta mentalidad, ya que no entra en el juego de la culpabilidad y el victimismo, comprende que está creando su realidad diariamente, convirtiéndose en capitán de su destino. En este sentido, sí puedo decir que soy feliz.

Noticias: ¿Usó este método para usted mismo o algún familiar?

Corbera: Es imprescindible aplicar este enfoque a uno mismo, de lo contrario no tendría sentido. Como siempre menciono: si bien la Bioneuroemoción está disponible para todos, no todo el mundo es para la Bioneuroemoción. Las personas que no estén dispuestas a responsabilizarse de su propio bienestar y a comprometerse consigo mismas, no podrán acceder al potencial transformador de esta metodología. Podrán entenderla, pero no aplicarla. La persona que desea aprender Bioneuroemoción tiene que saber que en primer lugar es para ella, no para los demás. Nadie puede acompañar a otro por una senda que no ha recorrido previamente.

Noticias: ¿Cree que toda enfermedad se puede sanar?

Corbera: Yo trabajo para la sanación de la mente. Creo que la “sanación” de la percepción puede contribuir a mejorar la salud emocional y física de las personas, optimizando cualquier proceso orientado al restablecimiento del cuerpo. Los límites del potencial humano son insospechados; creo que tenemos más posibilidades de lograr la sanación en la medida en que trabajemos desde un enfoque integral e incidamos en todos los factores que tienen un peso importante en la salud.

Noticias: ¿Qué le despertó a ser psicólogo?

Corbera: No sabría contestar de una forma taxativa a esta pregunta. La decisión de estudiar Psicología fue el resultado de una serie de experiencias y reflexiones personales que me llevaron a cuestionar el sentido de mi vida en ese momento. Yo trabajaba como director de calidad en una empresa de circuitos impresos como Ingeniero Técnico, pero sentía que algo faltaba y que no estaba conectando con mi verdadero propósito. Fue entonces cuando comencé a indagar en mi interior y a explorar diferentes perspectivas sobre la vida y la existencia, y surgió la pregunta sobre si había otra forma de vivir y de entender el propósito de nuestra existencia. Esta búsqueda constante de respuestas, unida a un profundo anhelo por comprender y contribuir al bienestar humano, me llevó a estudiar psicología como parte de un camino hacia una comprensión más profunda de la mente y del bienestar emocional.

Noticias: ¿Qué lo anima a dar charlas?

Corbera: Hay una frase que fue y es el catalizador de los cambios y situaciones que me han llevado a transformarme en un divulgador reconocido en diferentes países de habla hispana: “Si quieres aprender algo, enséñalo”.

Noticias: ¿Cómo se compone su familia?

Corbera: Tuve una hija de mi primer matrimonio. Llevo 36 años casado con mi actual esposa, con quien tuve un hijo. Ella tiene una hija de su matrimonio anterior. En la actualidad, somos abuelos de dos nietos de nuestro hijo, y una nieta de mi mujer. Lo interesante es que asumí el papel de padre para la hija de mi esposa cuando ella tenía dos años, y cariñosamente ahora su hija me llama abuelo.

Noticias: ¿Tiene algún líder?

Corbera: No, nosotros enseñamos que el líder que buscamos en realidad está dentro de nosotros mismos. A pesar de esto, a lo largo de mi trayectoria he buscado orientación y he encontrado inspiración en mentores, como mencioné anteriormente. Estas personas han sido realmente importantes en momentos clave de mi vida. Creo en el liderazgo que proviene de nuestro interior, pero también reconozco la valiosa influencia que los mentores pueden ejercer en nuestro proceso de crecimiento y evolución, que nunca termina.

Noticias: ¿Siempre le gusta inspirar a los demás?

Corbera: En realidad, no fue algo que iniciara con una intención premeditada, sino que surgió de forma espontánea en mi vida. A medida que explicaba ciertos temas, noté que mis palabras inspiraban a los demás. Esta capacidad de influir de manera positiva se desarrolló naturalmente y, al ver cómo mis palabras resonaban con las personas, me di cuenta de que tenía el poder de inspirar y motivar. Esto me llevó a ser más consciente de que podía utilizar esta habilidad para impactar positivamente y contribuir al bienestar humano.

Noticias: ¿Usted está experimentando la mejor vida que pueda tener?

Corbera: No sé si la mejor, pero sí puedo afirmar que mi vida tiene pleno sentido, aunque hace años no tenía ni idea de cual seria. Mi experiencia vital ha sido enriquecedora y repleta de aprendizajes. Y aunque no tenía una visión precisa de cómo sería la mejor posibilidad para mí, y sigo sin tenerla, he encontrado pleno sentido al dar lo mejor de mí en todo lo que hago y a cada paso del camino.

Noticias: ¿Cómo se diferencia la autoestima del ego?

Corbera: La autoestima es respeto hacia uno mismo, comprender que tus relaciones hablan de ti y no proyectar tus responsabilidades en los demás. El ego puede considerarse como una identidad limitada que busca controlar, busca culpar y siempre se está proyectando. Se centra en proteger una imagen de sí mismo y a menudo se enreda en comparaciones y competiciones. Si bien es necesario para funcionar en el mundo y relacionarnos, puede volverse problemático cuando domina nuestras acciones y decisiones. La autoestima va más allá de la simple autoafirmación, implica una autoconciencia profunda. En resumen, el ego y la autoestima son dos aspectos interconectados de nuestra psicología. Mantener un ego equilibrado, que esté a nuestro servicio en lugar de controlarnos, y cultivar una autoestima saludable, basada en la autoconciencia y el respeto hacia uno mismo, son componentes cruciales para navegar la vida de manera significativa y satisfactoria.

Noticias: ¿Un líder nace o se hace?

Corbera: Pienso que todos tenemos un potencial a desarrollar. Pero el líder más que nacer, se hace. No hay que olvidar que “la tormenta beneficia al marinero” y que “caminos fáciles no llevan lejos”. Nosotros enseñamos a liderar nuestras vidas, a perseguir nuestros anhelos y huir del victimismo y de las lamentaciones. Yo aprendí desde muy pequeño a confiar en mí. Esto que digo lo suelo expresar con esta frase: “Si tu confías en ti, la vida confía en ti. Si tu piensas que no puedes, la vida te dará razones para ello.”

Noticias: ¿Tiene algún desafío por cumplir?

Corbera: El de siempre: cuidar mi cuerpo y mi mente para dar lo mejor de mí mismo en todo lo que haga. Tengo 70 años, me he propuesto, de momento, seguir dando lo mejor, como mínimo hasta los 80 años. Si la vida en este entonces me abre otro camino, tengo por seguro que lo emprenderé.

Noticias: ¿Cree que la pandemia cambió en algo a la humanidad?

Corbera: Las crisis siempre son lecciones para aprender.

Noticias: ¿Qué espera o desea que obtengan los oyentes al concluir sus charlas?

Corbera: No espero ni deseo nada en concreto. Pues cada uno lo vivirá a su manera. Mucha gente me ha dicho: “La primera vez que te oí me enfadé contigo, hoy solo puedo darte las gracias”.

Noticias: ¿Cree en algo? Dios, Buda…

Corbera: Yo no creo, yo sé que hay una energía inteligente que lo sustenta todo. Que a esta energía se le llame Dios, Buda, Laot Sé, Krishna, Alá, etc., no importa. Todos son la expresión de esta energía que Max Planck llamaba Matrix. Este nos dejó pensamientos sublimes: “Creo que la consciencia es fundamental. Creo que todo asunto deriva de la consciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente, es dictado por la consciencia”.

Noticias: ¿En quién se apoya cuando se queda sin fuerza si es que le sucede?

Corbera: En mí. Pido inspiración a esta energía universal, aceptando las circunstancias de la vida, comprendiendo que en la vida hay que vivir estados de oscuridad para comprender la luz.

por Claudia Pandolfo