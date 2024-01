Micaela Riera: “Nuestras novelas se están apagando”

Si bien trabaja desde la adolescencia, Micaela Riera ha empezado a ser una presencia constante en este último año, con participaciones destacadas en “El encargado” o “Buenos chicos”, y principalmente por su magnífica caracterización como Fabiana Cantilo en “El amor después del amor”.

También se le animó al teatro con “El divorcio”, junto a Pablo Rago, Luciano Castro y Carla Conte. Desde el 12 de enero es una de las protagonistas de “Porteñas”, como integrante de un poderoso quinteto femenino compuesto por Cecilia Milone, Julia Calvo, Romina Richi y Andrea Politti.

El intimidante escenario del Teatro Astral sirve como escenografía para el encuentro y la charla con NOTICIAS, en una tarde repleta de camaradería y entusiasmo que las actrices viven como una especie de viaje de egresados, con bromas y guiños cómplices frente a esta posibilidad de encarar una temporada teatral en pleno verano porteño.

Noticias: ¿Nació en Santa Fe y su familia se trasladó a Buenos Aires por trabajo?

Micaela Riera: Sí, nací en la ciudad de Santa Fe y vinimos con mi mamá y mi hermana mayor cuando tenía cuatro años. Mi mamá venía a estudiar locución al ISER, así que la acompañamos y ya nos quedamos acá.

Noticias: Su mamá, Cristina Clement, es periodista de espectáculos. ¿Eso la ayudó a entender cómo manejarse ?

Riera: Creo que me ayudó tener a una mamá que estaba metida en los medios y saber cómo se movía, tener noción de cómo era el detrás de escena, sobre todo en mis inicios. Yo arranqué a trabajar a los 14 como modelo y tenerla a ella atrás acompañando y aconsejando de cerca fue importante.

Noticias: Leí por ahí que no disfrutó tanto de esa etapa.

Riera: Es que nunca quise ser modelo, no era algo que me gustara, no la pasaba tan bien. Creo que hoy en día el modelaje se ve desde otro lado porque por suerte logramos evolucionar en esto de que los cuerpos son todos distintos. En ese entonces ser modelo me encasillaba en el lugar de tener que ser flaca, bella y muchas etiquetas más que son muy difíciles de cumplir, realmente no me sentía cómoda en ese lugar. Siempre quise actuar, pero esa experiencia me sirvió bastante.

Noticias: ¿Fue un paso pero en su cabeza ya estaba el objetivo de ser actriz?

Riera: Sí, yo ya estudiaba teatro y le pedía por favor a mi representante que me enviara a castings, quería laburar en alguna novela, experimentar ese camino. Al primer casting que me mandó fue al de “Consentidos” y quedé. Hice un personaje hermoso con un montón de protagonismo que me permitió entender que quería dedicarme a esto para toda la vida. Encontré lo que buscaba y por suerte pude mantenerlo, es una carrera muy difícil, con altibajos. Está bueno saber que no hay frutos que caen y vos los comés. Pasan un montón de cosas, momentos duros donde no hay laburo y también por supuesto la coyuntura, es una carrera jodida.

Noticias: Logró lo que quería y no es poca cosa. ¿Qué es lo mejor de ser actriz?

Riera: En mi caso disfruto mucho pudiendo expresar todos los sentimientos y las emociones que tengo adentro mediante la actuación, sin tener necesidad de soltarlas en el día a día. Hay algo muy gracioso que me pasó de nena, pero es algo esencial en mi persona: cuando era chiquita tenía mucha, pero mucha energía y en casa me decían: “Tranquila, no grites, tranquila”. Hacía personajes, imitaba a mi bisabuela, tenía esas cosas y mi familia tuvo la lucidez de decir “mandémosla a clases de teatro”. Venía de un lugar donde me decían no grites y entré a un espacio donde me proponían lo opuesto, expresarme, sacar todo eso, decirlo. Me acuerdo todavía la sensación de cuando hice un ejercicio a los 6 años. La profesora me había pedido que le dijera “No”. Le contesté tímidamente y ella me iba pidiendo subir el tono, terminamos a un nivel que desconocía porque en mi vida había gritado así, no se me permitía. Eso es lo más lindo que me pasa hasta hoy, sentir que la actuación es el lugar donde puedo jugar, gritar, volver a ser una niña y vivir emociones de una manera que no podés en sociedad.

Noticias: En este momento Valeria Bertuccelli está haciendo una película con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth. ¿Piensa que en algún lugar la serie “El amor después del amor” pudo haber contribuído para este encuentro?

Riera: ¡Uy, ojala! (se ríe) No me adjudicaría nunca eso, pero me encantaría que mi existencia haya contribuído a que se junten esas potencias. Fabiana y Cecilia ya se han juntado, son amigas, se conocen y tienen su historia. Ellas solas pueden hacer lo que sea.

Noticias: Ganó un Cóndor de Plata con la serie de Fito. Seré curioso, ¿en qué lugar de su casa lo tiene?

Riera: ¡Al lado de la televisión! (Se ríe). Lo tengo en el rack, así que lo veo siempre. Ahí tengo también un reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Ciudad de Santa Fe que me parece lo más lindo que me pudieron haber dado, porque que me reconozcan en mi ciudad y en mi provincia es algo que me llena de orgullo. El día que me lo otorgaron yo fui re tranquila y en el lugar había mucha gente, fotógrafos, fue una locura. Así que tengo el Cóndor, este y me falta otro que me lo mandaron porque es internacional y tengo que pasar a buscar por Mandarina, que es la productora de “El amor después del amor”, es un Premio Produ. Ganamos varios con la serie.

Noticias: Más allá de los premios, ¿qué le dejó la serie?

Riera: Fue una experiencia hermosa, única. Porque siempre fui muy fanática del rock nacional y para mí haber estado en un escenario viviendo eso que de ninguna otra forma nunca podría haber experimentado fue increíble. Yo no soy cantante, he cantado para varios proyectos, pero nunca voy a olvidarme de ciertos momentos con Andy Chango siendo Charly, Ivos Hochman siendo Fito,, con todos los músicos tocando un tema icónico y yo de repente diciendo: “Qué locura esto que estoy viviendo”. Eso fue un regalo que no voy a olvidar. No conocí a Charly en su época de oro, nunca vi esos shows y gracias a la serie no solo los viví sino que sentí que fui parte de ellos.

Noticias: Volvamos a la actualidad. ¿Que nos puede contar de su personaje en “Porteñas”?

Riera: No quiero spoilear porque es una obra hermosa para ir descubriendo, todos los personajes son muy diferentes, cada uno representa una clase social. El mío es de clase trabajadora. “Porteñas” habla mucho sobre la historia argentina, arranca en 1909 y termina con el retorno de la Democracia. Cuenta la vida de mujeres que atravesaron el Siglo XX siendo modificadas por la historia de nuestro país, fue un siglo muy importante para la mujer porque comienza completamente opacada y silenciada por la figura del hombre y de pronto empieza a gestarse algo como el voto femenino. Es el siglo donde hay más conquistas femeninas de toda la historia nacional y es muy hermoso poder contarlo.

Noticias: Y además de actuar y ocasionalmente cantar, usted es ceramista, ¿verdad?

Riera: Sí, soy ceramista. Siempre me gustó dibujar, en el 2016 estaba buscando un lugar para estudiar Dibujo porque quería perfeccionarme y encontré muy cerca de casa la Escuela de Cerámica N°1, así terminé metiéndome en la Tecnicatura de Cerámica y me encontré con un mundo maravilloso. Nunca había tocado arcilla en mi vida y fue un pacto instantáneo de amor. En el año 2020 ya me había recibido y con la pandemia abrí mi taller para trabajar, compré un horno y lo monté en la casa de mi mamá. Era muy gracioso porque no podíamos ni acercarnos, la saludaba de lejos, pero armé no solo el taller sino mi tienda online. Vendía minorista y también por mayor. Ahora tengo el taller en casa, hace bastante que no me estoy dedicando porque todo mi tiempo está en la actuación, pero me parece espectacular tener estas dos carreras que puedo ir equilibrando para no tener baches laborales, eso me trae bastante tranquilidad.

Noticias: Hace poco se estrenó la segunda temporada de “El encargado” y ya se está hablando de una tercera. ¿Qué significó para usted haber participado de esa serie?

Riera: Es una de las series que más me gusta ver porque me encanta el producto en sí, es espectacular. Te diría que es la mejor serie argentina que tenemos y eso está repercutiendo en el mundo. Estuvo nominada en premios internacionales muy importantes, para mí es un orgullo estar ahí, rodeada de actorazos y con semejantes directores que han dirigido a Robert De Niro. Además de ser buenísima tiene un humor tan negro, sutil … ¡y a Francella! No existe mejor actor para ese papel. Ya grabamos la tercera temporada y después se verá si vienen más, el final siempre queda medio abierto.

Noticias: En “El encargado” hace de médica y en “Buenos chicos” le tocó un personaje muy sufrido.

Riera: ¡Es verdad! Es sufrido, pero a pesar de tener muchos dolores los atraviesa con mucha luz, no es muy dramático ni se hace tantos problemas por su salud, eso me gustó mucho, que diga paso página, vivo el presente, esta es mi vida. Disfruté mucho hacerlo, estoy muy contenta de poder apoyar la ficción nacional. Nuestras novelas se están apagando y creo que sería buenísimo que siguieran, es un montón de trabajo para muchas áreas, no solo para los actores. Un montón de familias dependen de eso, ojalá no se terminen.