Tefi Russo: “En redes, la credibilidad es esencial”

Tefi Russo es la abanderada de todo lo que está bien en la cocina si no sos un chef profesional: animarte, intentar, pifiarla y volver a hacerlo hasta decir: qué rico me salió esto. Hizo cursos de cocina desde que estaba en primer grado, pero su objetivo nunca fue convertirse en Ferran Adrià sino incentivar a preparar y consumir una cocina posible, simple y hecha en casa.

Cocinera (no tan) amateur, creadora de contenido, autora de dos libros, madre de Mimi, pareja de Joaquín “Pollo” Álvarez, reina de redes gastronómicas con Inutilísima, un blog transformado en web que la encumbró como referente y amiga virtual de cientos de miles de seguidores, acaba de ser la única argentina nominada en la categoría “Influencer Latina del Año” en los premios internacionales People´s Choice Awards 2024 que se entregarán el 18 de febrero y serán transmitidos por E! Entertainment Television.

Natural, condimentada, fresca y cero pretenciosa. Tefi Russo es como una de sus recetas.

Noticias: Está nominada para los People´s Choice Awards, uno de los premios más importantes que vota el público. ¿Ya le podemos decir “la Tefi de la gente”?

Tefi Russo: (Se ríe) Bueno, es un título grande, pero me parece que en este caso lo podemos aprovechar porque ya sea por Inutilísimas, por mí, o por las recetas, voy a representar a Argentina en estos premios. Esperemos que el público acompañe a esa “Tefi de la gente” …

Noticias: El nombre Inutilísimas denota algo interesante y es que usted reivindica el error como modo de aprendizaje. ¿Considera que contra la perfección impostada de las redes no hay aprendizaje sin equivocación?

Russo: A los que nos gusta cocinar nos parece increíble, pero hay mucha gente que le tiene miedo a la cocina y justamente se trata de intentarlo. El concepto de Inutilísimas fue cambiando en estos 12 años, pero siempre voy a levantar la bandera de la comida simple y casera. Para mí al principio era muy importante mostrar los hilos de la cocina, porque para los que lo hacemos de manera amateur contar esos errores hace que aquellos a los que les da miedo agarrar una olla bajen la guardia y se animen. Siempre quise hablar como si una amiga te estuviera pasando recetas, con menos técnica porque no va a ser un plato de un restaurante Michelin, pero vas a comer rico.

Noticias: Inutilísimas es un nombre tan conceptual como arriesgado. ¿Alguna vez pensó que podía ser piantavotos?

Russo: Inútil es una palabra fuerte de la que yo me hice muy amiga. Porque cocino desde muy chiquita, a los 6 años hice mi primer curso, todavía no alcanzaba las hornallas y me trepaba a las mesada de la cocina de mi casa. Cuando abrí mi primer blog era gran consumidora de Utílisima y El Gourmet y como quería ser respetuosa con la profesión, porque hice mil cursos pero no tengo el título de cocinera, dije: “Bueno, no soy Utilísima, soy Inutilísima”. Me parecía un gancho simpático que abría las puertas a quienes les costaba un poquito más cocinar. Lo loco es que me ha escrito gente que a raíz del blog o de la cuenta de Instagram se animó con el tiempo a seguir la carrera profesional de Chef y eso es espectacular. Siempre está bueno perfeccionarse, obviamente hay muchos por encima mío, profesionales super destacados, mi cocina es para incentivarte a probar, le doy mucha bola a la producción para que salga bien y estético privilegiando recetas que funcionen sin una técnica inaccesible.

Noticias: Las redes tienen su propia forma de comunicar, pero los programas tradicionales de cocina influyeron mucho en los cocineros de su generación. ¿Cómo hizo para escaparle a ese molde?

Russo: Creo que en las redes no cuaja el molde de la televisión, sin estar enfrentados me parece que son dos maneras de comunicar totalmente distintas, hay gente que siempre va a preferir a una sobre la otra, pero la oferta es completamente diferente. En el mundo digital no podríamos repetir la fórmula televisiva porque en las redes lo que más tenés que alimentar, valorar y conservar es que sos vos frente a frente con el seguidor. La autenticidad y la honestidad, por lo menos en mi caso, son puntos donde no doy el brazo a torcer, porque al tener un trato personal estás mucho más expuesto, vos abrís la puerta de tu casa y permitís que entren a tu cocina, a tu familia, a tu vida. En el feed produzco contenido que trato de que sea de muy buena calidad para las marcas a las que represento y en las historias me tomo mis licencias, ahí manejo el humor y me divierto mucho con la gente, eso no hay que perderlo porque sino directamente te transformas en una marca. La esencia de las redes es la credibilidad, sin eso no hay nada.

Noticias: Con respecto a la credibilidad, una de las cosas que más se les achaca a los influencers es el tema de los chivos, en algunos casos con la promoción de productos insólitos. ¿Cómo se lleva con eso?

Russo: Es muy curioso porque está totalmente aceptado que en el medio de un programa de tele vos hagas la cantidad de PNTs que te toquen y nadie lo cuestiona, entendemos que es así como funciona. Es muy loco que todavía no se comprenda que producir contenido en las redes tiene un costo importante, sobre todo si lo hacés con calidad. Tenés que contratar a un equipo, camarógrafo, asistente de cocina, hay algo muy pensado con la marca o la agencia con la que trabajes. Así que si querés dedicarte a esto en serio no vas a zafar de la publicidad, pero no es un chivo, es tu trabajo. Le das un contenido al público de manera gratuita, en mi caso se quedan con mis recetas que intento sean lindas y amenas de ver, pero para eso necesito hacerlo redituable porque no podés hacer solo solidaridad con tu trabajo ni con el de los demás. Al principio hacés todo ad honorem, en tu tiempo libre y es hermoso el inicio en una red social porque es auténtico y directo aunque es imposible que sea duradero a largo plazo, pero soy muy responsable a la hora de elegir las marcas.

Noticias: La pregunta incómoda que todos nos hacemos. ¿Qué pasa si llega una marca que quiere posicionarse en el mercado mediante su cuenta y no la conoce?. O quizás no es de sus preferidas, pero ofrece un buen número para cerrar un acuerdo comercial, ¿cómo lo maneja?

Russo: No trabajo con marcas que no me gustan. Muchas veces me llaman de agencias para armar acciones y si hablamos de una marca que no consumiría les soy sincera, busco la manera elegante de decirles que no, pero se los digo. Cuando la convocatoria es de una marca que consumo, que está en mi heladera, me encanta, pero cuando me llaman para promocionar una nueva les pido que me manden los productos y me den unas semanas para probarlos.

Noticias: Este es un gran momento de la gastronomía en la ficción, todos vemos “The Bear” y opinamos de estrellas Michelin como si supiéramos. ¿Disfruta de esas ficciones que se meten en el mundo de la cocina o les descubre los hilos?

Russo: Todas las ficciones y documentales que tienen que ver con la cocina me encantan, me gusta muchísimo “The Bear”. De chica ya me interesaban las películas donde la comida era protagonista, creo que “Ratatouille”, aunque sea trillado, nos marcó para siempre. Cuando ves a alguien cocinar y disfrutar de la comida con todo el proceso que implica preparar algo para los que querés, es imposible no conmoverse. Hay un fenómeno a nivel global con la gastronomía, no sé muy bien cuál fue el punto de partida, no sé si los que trabajamos en redes en cierta forma contribuimos a que fuera más accesible, porque sería anotarnos un poroto demasiado grande, pero es verdad que explotaron las películas y las series, los libros, las ferias gastronómicas y lo que es muy importante, se generaron ganas de aprender a comer buena materia prima y productos de temporada. Este boom de la gastronomía es una fuerza que genera mucho trabajo, desde los productores, hasta los que premian o enseñan, los que cocinan en su casa y también los que trabajan en el audiovisual, así que bienvenido sea.

Noticias: Hace poco la entrevistó su marido, Pollo Álvarez. ¿Fue la receta más difícil que tuvo que enfrentar?

Russo: (Se ríe) Me entrevistó y la realidad es que la pasamos muy bien. Tenemos una pareja que puedo decir con orgullo que es hermosa, hay mucha gente más tradicional que no entiende nuestra independencia y que a la vez nos acompañemos tanto. A mí me cuesta salir a demostrar mi amor públicamente, soy más de puertas adentro y muchas veces nos machacan eso. Tal vez está mal, pero somos muy amigos y a mí me parece que está muy bien. Terminamos hablando una hora y veinte en esa entrevista, fue la más larga del ciclo y lo más lindo pasó cuando terminamos: Salió toda la producción del estudio diciendo “Ahhhh, ¡cómo se quieren!”.