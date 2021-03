Flavia Palmiero: “Debemos amigarnos con la incertidumbre”

Dice que lo suyo fue sembrar oportunidades. Ahora es tiempo de cosecha. “Todo lo que he hecho es un emprendimiento personal, gestionado por mi propia inquietud, porque no me puedo quedar quieta. Es no dejarse estar, es siempre tener delante una zanahoria”, dice Flavia Palmiero. Con las “hornallas de la vida encendidas”, la integrante de “Masterchef Celebrity 2” (Telefe), experimenta la adrenalina de ir en la primera fila de una montaña rusa. Porque no es solo el reality. Hace unos meses, decidió invertir su capital y su energía en diseñar su propia línea de trajes de baño, un proyecto que la tiene agotadoramente entusiasmada. Por eso oscila entre sentirse potenciada y que le explote la cabeza. “Siempre fue así. Ayer fue el cumpleaños 32 de mi hija Giuliana y volví a casa a las nueve de la noche, cuando se suponía que era yo la encargada de cocinar. Al final, tuvo que cocinar mi hijo (Gianmarco, 26). Así que dije: “Perdón, Giu, una vez más, por mi trabajo, llego en el momento en el que puedo. Sé que muchas veces tuviste que esperarme cuando eras chiquita. Estamos en la misma que hace 32 años”. Igual pero distinta.

Noticias: Con la inestabilidad que supone su profesión, ¿en algún momento pensó que se terminaba?

Flavia Palmiero: Sí, todo el tiempo. De hecho el año pasado, me animé a hacer los trajes de baño porque me encontré con el vacío en mi carrera y ahí dije “ya estamos”. Pero de golpe apareció el streaming y pude hacer la obra que tanto quería (“Taintantos”, en octubre pasado), me encontré otra vez estudiando la letra y actuando. Y después vino “Masterchef” y entonces parece que no.

Noticias: ¡Hay que tener agallas para poner fichas en una línea de mallas en plena pandemia!

Palmiero: Una locura pero les encantó. Yo lo armé, lo dibujé, lo soñé, vi las telas, tomé las decisiones con mi propio capital, me junté con gente amiga para la producción de fotos. Es un esfuerzo enorme, he estado 14 horas seguidas con la computadora, fue salir de la zona de confort. Me encanta ver el producto terminado en las mujeres. Soy muy ansiosa. A veces me he puesto una muestra que aún no estaba lista, posteaba las fotos y les decía a mis seguidoras: “Esperen que ya va a llegar”. Creo que les divierte que todo es espontáneo, que no hay una parafernalia, que es instinto puro y me ven natural, las fotos no tienen retoque.

Noticias: Esa es otra decisión jugada, ¿no?

Palmiero: Creo que tiene que ver con una nueva etapa de mi vida, yo siempre era así, pasa que no lo comunicaba. Cuando empecé a hacer lo del maquillaje (tutoriales en IG), fue de casualidad porque estaba yendo al teatro y me maquillé sola como tantas veces y lo mostré, así descubrí que les encantó verme con ojeras y sin maquillaje. No es una pose, es una realidad.

Noticias: También hay algo de darle lugar a la sensualidad. ¡Qué cosa que cuando sube una foto, los portales titulen...

Palmiero: (interrumpe) ¡Sí! (cambia la voz) “A los 54 años se muestra en bikini”, ¡obvio!

Noticias: ¿Tiene algo para decirle a eso?

Palmiero: No, nada, no me molesta. Yo también digo: “Mirá, a los 54 y todavía te mostrás así”, no me lo hubiera imaginado nunca. Me sorprendo año tras año. Igual éste no me pude cuidar como antes. En la pandemia es muy difícil cuidarse, hacer gimnasia, hay que tenerse paciencia. Y ahora que estoy cocinando, ¿no voy a probar lo que preparo? Alguna me dice que tengo pancita y le digo: “¡Qué querés si como todo lo que hago!”, no me privo de nada.

Noticias: En sus posteos en IG, hay quien le pide que no conteste más a las críticas.

Palmiero: Lo que pasa es que a veces entro, veo un comentario negativo y contesto con humor, me copa ser irónica, o los bloqueo. Cuando me ponen que estoy hecha mierda, digo: “Sí, estoy totalmente de acuerdo, estoy hecha bolsa”. Creo que tengo el derecho total a que mis redes sean lo que elijo, sin dar explicación, no es un espacio de debate, si no te gusta, mirá para otro lado. Hay que ser auténtico y yo soy auténtica. No es que me creo mil, siempre vuelvo a empezar y siempre desde abajo hacia arriba.

Noticias: En una charla TED de hace años, se definía como una guerrera.

Palmiero: ¡Ay, sí, es un antes y un después esa charla! Me exigió muchísimo pero también me dio una oportunidad de poder contar, de expresarme, de decirles: “Esta soy yo y aquí estoy” (se emociona y sigue hablando entre lágrimas). Ayer recordaba esa charla y con esto del programa, estoy re sensible, me movilizó mucho esta semana tantos años del nacimiento de mi hija... Y por otro lado, me encanta lo que estoy haciendo, lo que me está pasando con los trajes de baño, con mis hijos, con el programa. El 2020 pasó algo en el mundo y en la vida de todos muy difícil y hoy hablaba con mi hijo y decíamos que no somos conscientes de la locura que estamos viviendo. Debemos amigarnos con la incertidumbre, estamos entrando en un mundo que no sabemos lo que va a pasar. Además en la pandemia tenés que sostener a tu familia, cuidarla anímicamente, a tu pareja, a vos misma. Las mujeres somos muy guerreras y en esta pandemia hemos tenido un rol muy fuerte.

Noticias: ¿Se deja sostener?

Palmiero: Sí, por momentos caigo como cualquiera y ahí me sostienen mis hijos, mi novio (Luis Scalella), mi mamá.

Noticias: En la cuarentena convivió con su pareja. ¿Siguen así?

Palmiero: No, de a ratos, hace como tres meses que no, nos vemos todos los días pero volvimos al formato de antes. No nos fuimos de vacaciones porque nos dio miedo y porque yo tenía que trabajar y la verdad lo necesitábamos muchísimo pero el riesgo era muy grande. Ya vendrá. Es lo que toca y hay que adaptarse, no hay que ser necios, uno tiene que ser flexible y estar agradecido de todo lo que vivió también. Tenemos limones, hacemos limonada, es así la vida (se ríe).

Viene emocionalmente exigida. En abril pasado, falleció su padre con quien nunca pudo tener el vínculo que hubiera deseado. Y en medio de la pandemia, su hijo se fue a vivir a Dinamarca. Así que ella se zambulló en la colección de mallas para no morir de tristeza. “En noviembre fui a visitarlo con mi hija y fue un encuentro muy lindo. Después vino para las fiestas y se está quedando un poco más, pero en cualquier momento se vuelve a ir. Ahora me está ayudando a aprender a cocinar porque él sabe mucho”, cuenta.

Noticias: ¿Cómo le resulta estar siendo juzgada en “Masterchef”?

Palmiero: ¡Es ir a dar examen sin temario! ¡No te lo puedo explicar! Cuando empezamos, me sacaba fotos y yo decía: “Qué rara mi cara”, claro, los ojos estaban así (los abre grande)… es bravísimo pero es una gran oportunidad, es un programa que me gusta, me siento cómoda, el grupo es genial, y ahí también hay que amigarse con la incertidumbre.

Noticias: Y es una enorme vidriera.

Palmiero: En otro momento, lo hubiera pensado mucho, pero acá dije: “¡Listo, se hace!”. Así como lo de los trajes de baño. No hay que pensarlo, hay que hacerlo. Porque lo que más te cuesta con el paso del tiempo es el escepticismo, la capacidad de sorpresa. Empezás a creer que pensar mucho las cosas es cuidarte y por ahí es alejarte, no está bueno, te estás alejando de tu intuición. Y yo creo que la intuición y la confianza me trajeron hasta acá. Si hubiera escuchado a todo el mundo, no hubiera hecho nada. Porque todas las cosas que hice que me encantaron, me la jugué yo. Es muy difícil que alguien sepa más de uno mismo que vos.

Noticias: ¿Qué cosa le preocupa más de la Argentina?

Palmiero: Es muy difícil hablar del país en estos momentos. Desde mi lugar lo único que puedo hacer es seguir adelante y es lo que hago, porque me encanta mi país. Entonces yo defiendo mi lugar, mi trabajo y sé que voy a seguir dando trabajo y agradezco que me lo sigan dando. Hago lo que tengo que hacer, mi parte la cumplo, porque creo que así se construye el país.