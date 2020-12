Gastón Duprat: “No soy un nostálgico del celuloide”

No es frecuente que cineastas argentinos trabajen codo a codo, durante meses, con estrellas globales. Y menos que sean las estrellas globales las que busquen trabajar con cineastas argentinos. Pero en un año atravesado por la pandemia y la sensación de hecatombe, es exactamente lo que les sucedió a Mariano Cohn y Gastón Duprat , dos tipos que reinventaron la TV a fines de los 90 con Televisión Abierta y Cupido, y luego fueron al cine con una mirada totalmente independiente incluso de lo que aquí llamamos “independencia”. Acaban de terminar el rodaje de “Competencia Oficial”, una película filmada en España y protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez y lo hicieron en un contexto insólito, único en la historia del cine. “A pesar de lo que pueda parecer resulta más 'fácil' trabajar con una estrella”, dice Duprat, también capaz de sacarle ventajas a la pandemia.

Noticias: ¿Cómo surgió el proyecto de filmar en España?

Gastón Duprat: Penélope Cruz y Javier Bardem habían visto “El Ciudadano Ilustre” y las últimas películas que hicimos con Mariano Cohn y Andrés Duprat, y se contactaron con nosotros para expresarnos la ganas de hacer algo juntos en algún momento. A nosotros nos interesó mucho la propuesta y empezamos a pensar ideas. Luego se sumaron al proyecto Oscar Martínez y Antonio Banderas. Finalmente Bardem no pudo participar, así que quedó la intención de hacer una próxima película juntos. Y después de varios viajes y encuentros con los actores, llegamos a la idea de lo que sería “Competencia Oficial”.

Noticias: ¿Cómo es trabajar con estrellas de calibre internacional después de producir en la Argentina?

Duprat: Más allá de ser figuras de dimensión mundial, Penélope y Antonio son actores buenísimos, lo que hace todo más cómodo para el director. A pesar de lo que pueda parecer, resulta más “fácil” dirigir a una estrella que a un actor amateur inseguro y con dificultades técnicas. El tercer protagónico es Oscar Martínez, con quien ya habíamos trabajado en “El Ciudadano Ilustre”, y que es un actor extraordinario: preciso, sobrio, riguroso, detallista y con enorme capacidad técnica. El elenco de “Competencia Oficial” se completa con José Luis Gómez, Pilar Castro, Manolo Solo e Irene Escolar, cuatro actores de altísimo nivel. En el set bromeábamos que teníamos a unos chicos que prometen como actores: Penélope ganó un Oscar, Antonio Mejor Actor en Cannes, Oscar Mejor Actor en Venecia y José Luis Gómez, también Mejor Actor en Cannes.



Noticias: ¿Cómo afectó la pandemia el rodaje? En lo artístico, ¿implicó cambios?

Duprat: A las dos semanas de empezar el rodaje tuvimos que interrumpir. Nos volvimos a Argentina, donde no paramos de trabajar en la película durante siete meses hasta que logramos retomar. Más allá del daño económico, no deja de haber un beneficio para nosotros como directores, ya que jamás existe la posibilidad en un rodaje de tener un tiempo para reflexionar y evaluar el material rodado en función de afinar lo que viene después.

Noticias: ¿Tiene un pronóstico respecto de lo que va a pasar con el audiovisual post-pandemia?

Duprat: No lo sé, tampoco soy un nostálgico del celuloide o las salas de cine. Aunque yo personalmente prefiero ver las películas en una sala grande con gente, no me molesta que la gente las vea en la tele o en un teléfono, que cada uno mire las películas como quiera. Pero creo que el cine y las salas de cine van a subsistir. También es cierto que producto de todo esto, las plataformas están produciendo aún más, siempre pensando en estrenos en las propias plataformas y no en salas, salvo contados casos. Nosotros con “Competencia Oficial” vamos a estrenar en salas aquí y en el mundo.

Noticias: ¿Cómo ve el panorama audiovisual en la Argentina, tanto en cuanto a producción como a estético?

Duprat: Me gusta lo que ha pasado en los últimos años en el cine argentino, donde las películas que han ido a los festivales más importantes del mundo como Venecia o Cannes fueron a la vez las que más público hicieron localmente. Esas dos virtudes juntas en una misma película —éxito popular y sofisticación artística— es dificilísimo de lograr. Y ha habido varios casos en los últimos años. Que el cine que va a los festivales de élite más prestigiosos del mundo a la vez le guste a la gente, me parece genial. Nunca me gustó el concepto de cine de festivales que llevado a las salas no atrae más que a la familia del director, y que bajo el disfraz de cine autoral resulta conservador y repite fórmulas. Tampoco me gusta nada el cine comercial localista, esa comedia de cabotaje con música con pizzicatos.



Noticias: ¿Se puede producir sin subsidios hoy? ¿Qué se requiere y qué cambios son necesarios para un crecimiento?

Duprat: No soy especialista en los aspectos económicos de una película, pero sin duda el subsidio que otorga el Instituto de Cine es fundamental para cierto tipo de producciones. En nuestro caso hace muchos años que nuestras películas son coproducciones europeas. Pero para seducir a productores de afuera hay que trabajar mucho en que el proyecto sea muy sólido desde lo artístico y desde su esquema de producción. Respecto de cambios que me parecen necesarios, creo que falta hacer mucho más hincapié en los guiones. Hay que tomar conciencia de la importancia capital que tiene el guión. Leyendo la autobiografía de Woody Allen dice algo que coincido, algo así como que con un guión bueno y un director malo puede salir una película digna, pero con un guión malo y un director bueno el resultado será definitivamente malo.

Noticias: ¿Ve series? ¿Produciría?

Duprat: En general prefiero ver películas y no me engancho tanto con las series, creo que es porque en las películas se puede sentir un “autor” detrás, para bien o para mal. En muchas series siento más desdibujado el punto de vista del director. De todos modos, en paralelo a nuestro trabajo con las películas, hicimos un acuerdo con dos de las plataformas internacionales más importantes, que en breve se lanzan en Argentina, para las cuales estamos desarrollando veinte series originales. Desde hace varios años junto a Mariano estamos al frente de un equipo de escritores muy talentosos abocados a estos desarrollos. Y de estas series, pensamos dirigir y producir varias de ellas. Le estamos dedicando un trabajo inusual a los guiones de cada capítulo, un trabajo artesanal. El desafío es darle un sello autoral, que uno reconoce en nuestras películas y que en definitiva es lo único que te va a hacer que elijas ver una serie u otra, dentro de la sobrepoblación de series de todo el mundo.