Natalia Tena: “Soy feminista desde que nací”

Hay dos clases de actores y actrices: los que cuentan su historia como predestinados desde el útero y aquellos que culpan al pinball del azar por haber llegado a un escenario o un set de filmación. Natalia Tena pertenece al mucho más divertido segundo grupo. Hija de españoles, londinense, bilingüe con acento cerrado de Extremadura, Tena es reconocible por sus personajes en mayor medida que por su nombre: para la eternidad de los fans, es la salvaje Osha en “Games of thrones” y la hechicera Tonks en la saga de películas de Harry Potter. A kilómetros de esos roles y esos fantásticos mundos, encarna a la cautivante española Gabriela en “Sangre”, el thriller erótico del director Juan Schnittman, filmado en el Delta argentino y que puede verse en Cine.Ar.

Noticias: Sus padres emigraron a Londres. ¿Por qué no Sudamérica como otros españoles?, ¿Cómo fue crecer entre ambas culturas y lenguas?

Natalia Tena: Ellos se fueron por el franquismo y no sé por qué eligieron Londres, buscaban una nueva vida, había oportunidades, creo que el dinero no les alcanzaba para viajar a Sudamérica y Londres era un lugar interesante, moderno, decidieron irse ahí. Para mí, la casa era española y la calle era inglesa, la comida era española, festejábamos Reyes y Papá Noel, era una burbuja de España.

Noticias: ¿Cómo llega a la actuación?

Tena: Soy actriz por casualidad. Estaba interna en un colegio donde si hacías algo contra las reglas, debías quedarte el fin de semana. Y yo estaba en una época en que me pasaba muchos fines de semana en el cole (ríe), casi siempre era por fumar, fumaba mucho, pude dejar hace poco. Un sábado estaba escondida con mi café, fumando, y me vio mi profesor de Drama y le pedí por favor que no avisara. Si te encontraban cuando ya estabas castigada, era peor, te suspendían y a la tercera suspensión te echaban y yo ya tenía dos suspensiones. Él me dijo “bueno, vete a este cuarto de Drama”. Fui y había niños de 10 años y yo con rastas, piercing, gótica total, pensé que iba a ser su niñera. Y vino una directora de casting, “ah, tú estás para Ellie”, me dijo, me dio un guión y lo hice. Al salir, pensé “pero qué castigo más fácil”. Era para la película “About a boy” (Paul y Chris Weitz, 2002). Luego me llamaron otra vez. La verdad es que creía que era un trabajo para chicos y chicas lindos y que no daba para eso. Le dije a mi representante que quería ser protagonista. En ese momento, me salió una beca para ir a estudiar Filosofía, Psicología y Teología a Australia pero la rechacé poco antes de irme porque me enamoré. Tocaba música en el subte, no tenía dinero y me preguntaba “¿pero qué he hecho por un hombre?”. Y ahí me salió un trabajo en teatro, un rol principal, que tuve por cuatro años y cosas pequeñitas en cine. Estuve en la Royal Shakespeare Company, hice Desdémona en “Otelo”.

Noticias: ¿Cómo llegó a participar en las sagas de Harry Potter y GOT?

Tena: Hice las pruebas. Para la de Harry Potter estaba haciendo teatro muy lejos, como dos o tres horas de tren, y estaba muy cabreada porque cuando hago teatro me pongo muy ansiosa, quiero estar en el sitio y preparar mis cosas y ese día tenía que ir y venir de Londres. “¿Pero esto qué es?”, me decía, no tenía idea de Harry Potter, solo había escuchado hablar y me salió muy mal la prueba, pero el director quiso darme otra oportunidad y salió bien. Y lo de GOT, tampoco había leído los libros pero sí me la pasé muy bien en la prueba. Cuando leí el guión me dije, sobre Osha, “esta mujer es un animal”. Y entré ahí vestida raro, con unas esposas en los pies y unas flores, me gusta ir con mucho vestuario a las pruebas, hice varias pruebas y me lo dieron.

Noticias: ¿Cómo llegó a filmar en la Argentina?

Tena: Conocí a Juan (Schnitman) a través de Carlos Marqués-Marcet, el director de “10.000 km” (película española). Ellos se conocieron en festivales y tienen varios paralelos entre sus pelis; le dijo que yo estaba en la Argentina por la convención de Cómic-Con —soy muy fan de los cómics—, a él le había gustado mucho “10.000 km” y me llamó, nos encontramos a cenar, comimos un filete maravilloso, un vino maravilloso, hablamos de su proyecto, “Sangre” y me mandó el guión. Y lo hicimos.

Noticias: ¿Cómo la pasó en el Tigre, donde filmó? ¿Probó el mate?

Tena: Muy hermoso el Tigre, despertarte e ir en barco al rodaje, ¡wow! Me acuerdo que había muchos bichos, eso sí. Era muy bonito y el equipo maravilloso. No tuve que aprender el acento por suerte (risas) y tomé mucho mate, todos los días. No había maquinita de café y estaban todos con eso, pregunté y me acostumbré: mate y dulce leche, maravillosos.

Noticias: Toca el acordeón, tiene una banda. ¿Su proyecto es seguir con Molotov Jukebox?

Tena: Estuve dos años sin tocar por los trabajos que me surgieron: uno en Los Ángeles, en una serie, “Wisdom of the crowd”, que iba a durar seis años y a los seis meses se canceló; y el otro, la serie Origin, en Sudáfrica, que duró solo una temporada. Fueron años muy alborotados, este año íbamos a presentarnos en los 50 años del festival de Glastonbury, pero se canceló todo, no pudimos ensayar ni hacer bolos, veremos qué pasa en 2021.

Noticias: Vive en un barco sobre el Támesis, en Londres. ¿Por qué y cómo es esa rutina?

Tena: Me enamoré del barco. Hice un personaje maravilloso en una obra, basada en la novela “Nights at the circus”, de Angela Carter, Fevvers, una mujer que se cría en un burdel y a los trece años, en lugar de la regla, le salen alas. Por ella empecé con trapecio y acordeón. Estábamos en Bristol, de gira, ahí pasamos tres semanas y es una ciudad muy linda, con agua, barcos, casas de colores y vi un barco un día y dije “yo tengo que hacer eso”, tenía unos 21 años. Y a los 27 sentí que tenía que hacer mis sueños, si no se te va el tiempo. Hasta que me decidí, no quería seguir hablando y no concretarlo. Cuando por fin hice una oferta, no me alcanzaba el dinero, esperaba muy nerviosa la respuesta, fuera sí o no. Porque si era sí, tenía que hacerlo y son experiencias que te cambian para siempre. Vivir en un barco es maravilloso y a veces terrible, tienes que levantarte y calentarlo, buscar agua, descargar el baño, no es una vida fácil pero —así me dijeron los dueños de un barco que tuve— si puedes pasar el primer invierno, ya lo pasas bien.

Noticias: ¿Con quién vive en el barco?

Tena: Vivo en el barco con dos gatos, madre e hijo, llegué a tener como cuarenta, ¡no paraban de parir! Todos mis amigos tienen gatos que les regalé. Ahora solo me quedé con dos, Tea bag, porque eso parecía, saquito de té, cuando salió de la panza, y Cumbia, que es uno de mis ritmos favoritos. Vivo también con el amor de mi vida, mi perra Amorosa que rescaté en Los Ángeles; y con mi chico, Sam, que es músico.

Noticias: ¿Qué dicen sus padres de tu carrera?

Tena: Habría que preguntarles a ellos. Están orgullosos de mí, ven mis cosas pero no hablamos mucho de eso. Estarían felices con cualquier carrera que hubiera elegido, me imagino.

Noticias: ¿Cuán difícil o no es el camino para los inmigrantes en Inglaterra?

Tena: Yo nací aquí. Para mis padres al principio fue difícil. Pero desde 1992, con la Unión Europea, se facilitó. Ahora con el Brexit se complica más.

Noticias: ¿Es feminista?

Tena: ¡Cómo no voy a ser feminista! ¡Desde que nací! He mamado el feminismo en mi familia. Cuando me vino la regla, lloré, porque sabía que no iba a ser fácil el camino que me esperaba. Siempre me di cuenta de que era desigual, quería ser un chico en la adolescencia. Pero entendí que tenía que disfrutarlo esto de ser mujer, me teñí el pelo y me compré mi primer bikini a los 13 o 14 años, pero sabía que era más complicado. Hace poco, el 10 de octubre, me hice mi cuarto tatuaje, el de la Concha del camino (símbolo del camino de Santiago), porque con una amiga hicimos el peregrinaje para recaudar fondos contra la ablación genital: juntamos 5.500 libras (unos 7.400 dólares).