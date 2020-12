Roberto García Moritán: “Me gustaría volver a ser padre”

Sin proponérselo, en un abrir y cerrar de ojos, Roberto García Moritán (h) dejó de ser una persona anónima y, casi a su pesar, se convirtió en un personaje mediático. El año pasado se enamoró de Carolina Pampita Ardohain, le propuso matrimonio y a los pocos meses se casó. De allí al centro de la escena hubo solo un paso.

Robert —como lo llaman los íntimos— es un hombre de mundo, con educación calificada y muy consustanciado con temas sociales. Hijo del diplomático Roberto García Moritán, nació en Nueva York, a los seis años se mudó con su familia a Ginebra y a los 12 vino a Buenos Aires. Estudió en el colegio San Juan Bautista y Economía en la Universidad del Salvador y tiene posgrados en negociación y economía y una maestría en finanzas. Trabajó en desarrollo y gestión de compañías y luego se convirtió en empresario gastronómico. Es uno de los dueños de La Mar Buenos Aires —la cebichería peruana creada por el reconocido chef Gastón Acurio— y de Tanta— especializado en comida casera peruana—. Además, es un entusiasta emprendedor social, presidente fundador de Asociar, organización que trabaja con distintos programas en barrios vulnerables

Estuvo casado con Milagros Brito, hija del empresario Jorge Brito, fallecido el mes pasado en un accidente con su helicóptero, y tuvo con ella a sus hijos Santino (15) y Delfina (14). Hoy disfruta su familia ensamblada con Pampita —madre de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña— y espera ser bendecido con un nuevo integrante.

Noticias: ¿Cómo llegó a la gastronomía?

Roberto García Moritán: Cuando trabajaba en evaluación de empresas conocí a Gastón Acurio en Perú y me quedó ganas de hacer algo con él. Cuando me separé de Milagros, con quien tengo una excelente relación, decidí apostar una fichita. Primero abrí el café Belinda con mi hermano Francisco y después mi envión gastronómico fue de la mano de Gastón. De él aprendí casi todo. Hoy somos tres grupos de socios.

Noticias: ¿Cómo se hace para ser empresario en un país tan incierto?

García Moritán: Tenemos que reinventarnos todo el tiempo. El costo de hacer negocios aquí es muy alto, sobre todo para las pymes. La complejidad burocrática, el altísimo nivel de inversión en relación al riesgo, los costos operativos y tributarios, salir del negocio cuando no funciona es muy difícil. Encima, la pandemia nos puso a prueba a todos. Nosotros tuvimos que descubrir hasta dónde éramos capaces de reaccionar y qué estábamos dispuestos a hacer para preservar lo que habíamos construido.

Noticias: ¿Qué hicieron?

García Moritán: Al principio, sólo hicimos delivery y los socios ocupamos los roles que los empleados no podían. Uno agarró la caja, otro el teléfono, yo salí a repartir, salimos a la cancha con todo para sacar adelante el negocio. Después armamos una pescadería con precios muy competitivos y calidad superlativa; seguimos la línea de pastelería en Tanta, muy reconocida en el mercado, y la adecuamos a la cuarentena y sacamos una línea de comida congelada. Todo eso nos permitió sobrellevar los momentos más críticos. La ayuda del ATP nos vino muy bien, pero cada día que abríamos perdíamos plata. Nuestra misión, sobre todo, era preservar el empleo de nuestra gente. Los restaurantes ya están abiertos, pero vamos a estar un tiempo largo pagando deudas.

Noticias: Hace poco falleció Jorge Brito, uno de los empresarios más importantes del país y, además, su ex suegro. ¿Qué recuerdo le queda de él?

García Moritán: Jorge era una de las personas más inteligentes que conocí. Muy comprometido, muy trabajador, muy patriota, con una mirada muy desarrollista y evolucionada. Le tenía muchísimo respeto como profesional, como padre, como empresario, como maestro pero, sobre todo, por cómo era como abuelo. Era un abuelo único.

Noticias: ¿Es cierto que va a incursionar en política a través de Juntos por el Cambio?

García Moritán: No, ni me planteo esa posibilidad. Trabajé dos años en el gobierno de María Eugenia (Vidal) con desarrollos socio productivos en barrios vulnerables; es mi vocación y mi especialidad, y hoy lo sigo haciendo con mucho compromiso desde Asociar.

Noticias: ¿Qué es Asociar y cuál es su misión?

García Moritán: Es una asociación sin fines de lucro especializada en desarrollos socio productivos. Nuestra misión es desarrollar un plan para sacar adelante a la provincia de Buenos Aires. En estos primeros seis meses de vida recorrimos cincuenta y tantos barrios vulnerables y estamos trabajando con proyectos concretos en distintas áreas en treinta y tres. El fin es desarrollar centros comunitarios de contención social con una estructura vertical que trabajen en educación y trabajo. El modelo a replicar es la Cooperativa La Juanita que armó Toti Flores en La Matanza y hoy administra su hija Silvia. Nos presentamos a instituciones internacionales y estamos buscando algún tipo de crédito para hacer las obras necesarias. Además, contamos con empresas aliadas como Transclor —que nos dio 750 mil litros de lavandina para repartir— La Mariposa, Toyota, Citroen, Aysa.

Noticias: El año pasado se transformó en una persona mediática sin quererlo. ¿Cómo lo vive?

García Moritán: No es lo mío y nunca lo va a ser. Además, me gusta que Caro y yo tengamos nuestros mundos bien definidos. Ella sabe qué temas compartir conmigo y yo sé cuáles de los míos compartir con ella. Al principio, me costó mucho porque el mundo mediático tiene reglas de juego a las que yo no estaba preparado. Eran capaces de decir cosas absurdas de mi vida privada e incluso mentiras. Pero entendí que era parte del juego. Hoy no le presto atención, no participo y mi relación con los medios es de respeto y distancia.

Noticias: ¿Cómo se compatibilizan de manera inteligente estos dos mundos a priori tan diferentes?

García Moritán: En realidad, Caro y yo somos muy parecidos. Nos gustan las mismas cosas, disfrutamos los momentos de tranquilidad, de familia, de comer con los chicos, salir a caminar, ver una buena película. Somos muy tranquilos, lo mediático sería la única gran diferencia y nos gusta que sea así. Ella es de una manera en los medios y de otra en casa.

Noticias: ¿Cómo es en casa?

García Moritán: La persona más simple, familiera, sensible, cariñosa. Es generosa, madre, amiga, está atenta a los chicos. Es una chica del interior con muchísimos valores que se entrega a su familia. Es la mujer perfecta y la más linda del mundo. Tiene todo lo que yo siempre soñé en una mujer y para poder construir una familia.

Noticias: ¿Qué impresión se llevó en la primera cita?

García Moritán: Cuando nos vimos por primera vez hacía un mes que hablábamos por teléfono todos los días. Yo ya la conocía y fue fantástico también en persona. Desde ese primer día no nos separamos nunca más.

Noticias: ¿Usted le pidió a una amiga en común que los presentara?

García Moritán: Estaba manejando hacia Rosario y le dije a mi socio que iba conmigo: “Soñé con Pampita”. No era común en mí. Marcos me miró y me dijo: “Se acaba de separar, llamala”. En ese momento me acordé que teníamos una amiga en común, Oriana, y le mandé un mensaje. “Ori, sé que soy un gran candidato para tu amiga Carolina”, le dije.

Noticias: Eso es tener actitud

García Moritán: Yo voy para adelante siempre.

Noticias: ¿Y cómo siguió la historia?

García Moritán: Oriana me pasó el teléfono, yo me iba a Perú, le escribí y estuvimos un mes conociéndonos así, mientras yo estaba afuera y ella también estaba de viaje con sus hijos en Ibiza. Cuando nos vimos ya teníamos horas de charlas y muchas cosas planificadas.

Noticias: ¿Por qué decidió proponerle casamiento tan pronto?

García Moritán: Yo tengo 45 y ella 42. Hacía mucho tiempo que estaba soltero y ya tenía ganas. Me quería enamorar y me enamoré. Desde el primer momento sentimos que esto venía en serio. No queríamos convivir sin formalizar y queríamos respetar el vínculo y respetar a nuestros hijos. Tomamos la decisión rápido pero muy a conciencia y muy seguros.

Noticias: ¿Y cómo funciona esta familia ensamblada?

García Moritán: Nuestros hijos hicieron las cosas muy fáciles porque desde el primer momento se comportaron como hermanos. Creo que están más felices que nosotros.

Noticias: Usted tiene su profesión, sus emprendimientos, pero es más conocido por ser “el marido de”. ¿Cómo se acomodó a esa situación?

García Moritán: A mí me da orgullo ser el marido de Pampita. Yo sé todo lo que ella es, qué clase de mujer es, lo que ha sufrido, lo que trabaja, lo que entrega cada día, lo que la quiere la gente. Me sorprende lo que la quieren en el conurbano. Por todos lados me gritan que la aman, le mandan besos, hay gente que tiene tatuada su imagen, me han mostrado una estampita con la cara de ella. Es impresionante lo que genera. Con todo esto Carolina me ha dado credibilidad en mi trabajo social.

Noticias: ¿Un sueño pendiente?

García Moritán: Me gustaría volver a ser padre, que nuestra pareja con Caro se bendiga con un hijo. También, que Asociar se materialice para demostrar que hay programas y propuestas para sacar adelante un país, donde hay gente que se muere de hambre.