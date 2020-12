Ezequiel Campa y "Dicky del Solar" criticaron los tweets de los Pumas

Ezequiel Campa, el humorista que encarna a "Dicky Del Solar", un rugbier de corte xenófobo en las redes sociales, se subía a la polémica desatada ayer por los tuits que varios integrantes del Seleccionado Argentino de Rugby, los Pumas, habían escrito entre 2011 y 2012, y que salían ayer a la luz tras el enojo de la grey maradoniana con el equipo, por no haber rendido un homenaje “más sentido” al astro del fútbol, fallecido la semana pasada.

“Desde la familia del rugby queremos que sepan que no sabíamos que Maradona era argentino. WTF?! Buscamos Villa Fiorito en el mapa de Nordelta, y como no aparece no quisimos saber ni dónde quedaba, porque nunca vamos a ir”, arranca el video viral que Campa publicó anoche en sus redes, en la piel de "Del Solar", con chomba y ovalada en la mano.

“Nos dimos cuenta que Maradona era amado por los negros, pero también había gente con camisa, misterio”, fue otras de las bromas que “Dicky” (rugbier y cristiano, como se vende) hace en el video que dura dos minutos. “Hablar de corrección política en la comedia es una estrategia de distracción para que nadie se de cuenta de que no sos gracioso”, sentenció Campa en su Twitter.

“Acá, esperando que algún pelotudo me escriba 'no todos los rugbiers somos iguales...'”, se sumó ayer a la discusión pública, arengado por seguidores. “Viendo los tuits creo que lo más terrible es que no saben ni escribir. Se supone que pertenecen a una clase social que puede acceder a la educación que desee, pero como siempre digo, sobre todo es gente muy, muy bruta”, concluyó el actor, que este fin de semana volverá a actual de forma presencial en el Auditorio de Belgrano.

“Che a los nabos que me están buscando tuits viejos, deberían saber que había algo en Twitter que yo hacía que se llamaba Tuiteatro y era una ficción de chats entre una chica y un pelotudo. Se hacen bullying solos chicos”, cerró Campa ante las referencias en redes de algunos detractores que quisieron igualarlo con los pumas señalados.

Campa, que fue jugador de rugby en su adolescencia en el club CASI, uno de los más populares de San Isidro, decidió aprovechar su experiencia para construir a ese personaje contracíclico: “Él empezó estando en contra del aborto y después se fue transformando en una suerte de opinólogo facho de cualquier tema que apareciera”, explicó en una entrevista el actor.

por R.N.