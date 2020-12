Cecilia Ce: “La industria del porno hizo mucho daño”

Cecilia Ce no tiene ningún problema en pararse en un escenario y hablar de orgasmos, erecciones y masturbación. Sin embargo, parada frente a la lente del fotógrafo, algo la inquieta y hace bajar la mirada. Con una risa nerviosa, confiesa que esto de posar le cuesta, y que todavía no logra habituarse. “Cada uno se siente cómodo en su lugar”, dirá luego. Y desde hace tres años, su espacio es el consultorio, pero sobre todo la cuenta @lic.ceciliace, donde se dedica a concientizar a sus más de 660.000 seguidores sobre todo aquello que concierne a la sexualidad, en busca de “una más libre y auténtica”. También al calor de donde nacieron sus dos libros, “Sexo ATR” y el novísimo “Carnaval toda la vida”, así como el evento “Beer and Sex”, una charla que combina sexualidad, ciencia y humor. Cuando se dice que tenemos menos sexo que nunca, la de Ce es una revolución tan inesperada como fresca.

Noticias: Dio muchísimas notas, y sin embargo nunca contó su propia historia. ¿Cómo llega alguien a ser sexólogo?

Cecilia Ce: Estudié Psicología en la Universidad de Belgrano, que tiene una mirada diferente al modelo psicoanalítico, y ahí tuve una materia de Sexualidad que me encantó, pero la vida me llevó para otro lado. Empecé a trabajar en el sistema público, hice una primera formación en el modelo sistémico y gran parte de mi mirada en sexualidad viene de esa educación, que te da una visión más holística, integral y de contexto. Después trabajé 10 años en adicciones. Pero siempre pensé que quería hacer la especialización en sexología, porque además tenía facilidad para hablar del tema.

Noticias: ¿Viene de un hogar donde se hablaba?

Ce: Tuve una crianza muy libre, sin tabúes. Tampoco es que en mi familia se hablaba de sexualidad, pero tuve una infancia con mucha libertad y sin rollos. Me era fácil. Por eso cuando en 2015 decidí que no quería trabajar más en adicciones y fui a ver a una astróloga que hacía coaching y me dijo que yo había venido a comunicar a grandes masas sobre un tema tabú, pensé en esto. Así que en 2016 hice la formación de Sexología Clínica, que te da una matrícula. Y aunque es bien de consultorio, siempre quise hacer algo más, por lo que en 2017 me abrí el Instagram. No había gente que lo estuviera haciendo en ese momento.

Noticias: ¿Qué fue lo que más le sorprendió de la gente?

Ce: La falta de educación que tenemos. Y que no se termina nunca. Por más que sienta que estoy re comunicando, me siguen preguntando lo mismo, y desde todas las edades. También hay una gran necesidad de tener un confidente. Me llegan mensajes un sábado a las 6 am de una chica de 17 años que tuvo su primera vez y no sabe a quién contárselo. Y es lindísimo, aunque hay que saber manejarlo, porque también te cuentan cosas feas. Sé que hablo de temas que mueven lugares difíciles, frágiles y dolorosos y trato de hacerlo con la mayor responsabilidad.

Noticias: ¿Se encontró con muchos casos de abusos?

Ce: Siempre trabajé casos de abuso, porque vengo de trabajar con adictos. Pero sí, muchos. Trato de visibilizar para poner nombre, para dejar de normalizar ciertas cosas, y luego ofrezco los espacios de ayuda que puedo.

Noticias: ¿Qué rango de edad hay en sus seguidores?

Ce: 20 a 40 es mi gran público, pero este año empecé a notar hasta 60. Son un 80% mujeres, lo que no quiere decir que no me conozcan los hombres, porque en el consultorio tengo muchos y se equiparan, pero tal vez no quieren mostrar el like.

Noticias: Existe la idea de que la gente se hace grande y se asexualiza.

Ce: Te sorprenderías… El público más grande suele decirme que su generación no tenía tantos rollos como los jóvenes de hoy. Si bien tenían más tabú y silenciado este tema, no había tanto dilema con el rendimiento y la imagen. Hoy, con las redes y la exposición, hay mucha más presión de lo que se dice y lo que se espera. La gente más grande eso no lo tiene. Quizás tienen menos conocimiento de su cuerpo, más cuestiones de roles de la pareja, pero no todo este mambo de “no voy a salir con alguien porque no voy a rendir”.

Noticias: ¿Qué tan mal nos hizo la cuarentena en términos sexuales?

Ce: Hizo pelota la psiquis y va a haber secuelas por largo tiempo. Durante la cuarentena abrí más el consultorio y atendí a muchas parejas. Hubo separaciones pero también hubo quienes se reencontraron y pudieron hablar. Esto trajo mucha claridad: lo que no va, no va. Trabajé los tiempos, los roles. Normalizar que nadie va a estar sintiéndose ahí arriba, lleno de deseo, todo el tiempo. Eso no es lo saludable y a lo que tenemos que aspirar. El deseo fluctúa y está bien. Lo importante es ver si cuando está bajo es por alguna cuestión de salud o estrés.

Noticias: ¿Qué hay de verdad en que los millennials tienen menos sexo que todas las otras generaciones anteriores?

Ce: No tengo tanta estadística, pero dicen que es así. En el documental “El dilema de las redes sociales” plantean que es la primera generación que está expuesta a la imagen todo el día, y que es la que menos citas y mayores problemas de alimentación tiene. Eso es sexualidad. Una de las principales derivaciones que hago es por trastornos de imagen corporal. Las nuevas generaciones están todo el día mirándose, poniéndose filtros, y a la vez tienen disponibilidad de personas al alcance de un dedo, es todo descartable. Atiendo gente de 25, 28, 30 que nunca tuvo situaciones íntimas porque le da terror.

Noticias: ¿Cuáles son los grandes mitos que se perpetúan?

Ce: Que el hombre siempre quiere, que los penes se van a parar siempre, que hay que durar mucho, que vamos a tener orgasmo en el coito. Esto último estadísticamente es lo que la gente más espera que suceda y lo que más va a buscar. Hacer del coito el centro de la cena es uno de los grandes problemas.

Noticias: Habla de una educación sexual dada desde el placer. ¿A qué se refiere?

Ce: La educación sexual fue siempre desde el control: anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. Creo que educar desde el miedo y el control no sirve, menos en esta era del placer y el hedonismo. Deberíamos educar, pero con un enfoque positivo. De placer, de disfrute, de independencia. Por eso creé el hashtag #quemecuidencalienta. Hay que sacar esa idea de que cuidarse es un bajón.

Noticias: ¿En ese sentido está bien planteada la ESI?

Ce: Lo que he visto está bien planteado en función de las edades. Tenemos una mirada del sexo del adulto llevada a los niños que no es la que tienen los niños. Y al final los sexualizás, porque no es morboso el nene. La ESI va a los cuerpos, a conocerse, a la autonomía, al consentimiento, a los vínculos. La sexualidad es todo en la vida, se cruza por todos lados. La genitalidad o el sexo es solo una parte.

Noticias: ¿Cómo les recomienda a los padres abordar el tema?

Ce: Si el chico pregunta, es porque está preparado para la respuesta. Y si no se la das, la va a buscar en otro lado. Ese otro lado son los pares, el porno y los medios. El tema es que a veces los padres no saben. Entonces primero es cuestión de informarse y después comunicar. Se trata de nombrar a las partes como son, explicar sin chamuyos, dar autoestima y seguridad.

Noticias: ¿Nos hizo muy mal el porno?

Ce: Sí, ha hecho mucho daño. Es un horror no solo el género sino la industria. Las violaciones, la droga que circula, es todo turbio. Y lo que muestran maleduca y refuerza todos los peores conceptos. Está buenísimo poder consumir algo que te excite, pero tiene un costo. Si ves que alguien no se pone un preservativo, a alguien con un cuerpo determinado que hace determinada cosa, y es lo único que ves, te comés la película.

Noticias: Ya va por el segundo libro. ¿Cómo surgió esta veta?

Ce: Apenas empecé, me buscó Planeta. Solo tenía 33.000 seguidores; cuando me escribieron pensé que era un chiste. Siempre había querido escribir un libro, hice talleres de escritura y soy bastante segura para el proceso. Así que hablamos en enero y para junio de 2019 ya lo tenía escrito. Así nació “Sexo ATR”, que va por su octava edición. ¡Y explotó en pandemia! Creo que es fácil de leer, es muy claro y da información muy necesaria.

Noticias: ¿Se sorprendió usted misma con algún dato en el camino?

Ce: Sí, ¡nunca terminás de aprender! Me pasó sobre todo con el nuevo libro, que es más desarrollado, más maduro. Tengo esta idea de que tenemos un esquema sexual individual que se basa en la autoestima y de donde se desprende la imagen corporal y cómo comunicamos; también en las experiencias, la información y en las creencias. Y el libro va brindando la información para destrabar esas falsas creencias y poder tener buenas experiencias.

Noticias: ¿Hablar todo el tiempo de sexo no le apaga el deseo en casa?

Ce: Hablar todo el tiempo de sexualidad no me apaga el deseo, sino que me lo enciende. Estoy muy conectada con eso. Además, hago acciones con sex shops, entonces nos dan productos. ¡Pero a veces es medio bizarro porque se vuelve muy técnico!