Alejandra Radano: “Volver al teatro fue un gran impacto”

Una chica de Temperley que de niña estudiaba piano y en la adolescencia descubrió el poder de su voz. Una mujer simple y sofisticada a la vez. Como “un modesto trajecito Chanel color gris”, dice ocurrentemente Alejandra Radano cuando se refiere a sí misma. Actriz y cantante de primer nivel, con elogiados trabajos en obras de teatro y musicales (Cats, Chicago, Cabaret, La Ópera de Tres Centavos, Canciones Degeneradas, Cinelandia, Hello Andy, entre otras). Curiosa, amante de riesgos y desafíos, preparada siempre para la catástrofe. Militante en pro del aborto, de la ecología y de la no violencia. Su mayor logro es estar en paz.

Cuando ya creía que este año no iba a ser posible, hace poco volvió al escenario con la segunda temporada de Happyland, la sátira de Gonzalo Demaría, dirigida por el prestigioso Alfredo Arias, con Carlos Casella, Josefina Scaglione, Marcos Montes y María Merlino. Allí Radano le pone el cuerpo a una particular y misteriosa Isabel Perón. Se la puede ver en la sala Casacuberta del Teatro San Martín hasta el 12 de diciembre.

Noticias: ¿Cómo está pasando este año excepcional?

Alejandra Radano: Bien, porque no me opuse a la realidad, no me enojé. Me ajusté a la realidad. Siempre estoy preparada para la catástrofe y es ahí donde se revela la naturaleza de cada uno de la manera más cruda. Durante la cuarentena pensaba en situaciones muy extremas, en gente como Mandela o Victor Frankl, personas que optimizaron sus tragedias. Esos son los modelos para mí.

Noticias: ¿Qué hizo durante los meses de encierro?

Radano: Estudiar, hice un curso sobre “El libro rojo” de Jung y otro de fitoterapia, leí cosas pendientes y ordené mi casa. También me reduje en lo económico, me di cuenta de que no necesito tantas cosas para vivir, que hay mucho superfluo, y composté absolutamente todo para no generar basura. Pero lo más importante que hice en estos meses fue tocar por primera vez con mis hermanos. Estuvimos en el programa de Lito Vitale a la medianoche. Canté “Sueño con serpientes” y mi hermano Martín me acompañó en batería y mi otro hermano, Nicolás, tocó la guitarra.

Noticias: ¿Diría que fue un tiempo de aprendizaje?

Radano: Sí, igual, más allá de la pandemia, a mí el encierro no me parece algo negativo. Tiene que ver con un estado de recogimiento, con estar a solas con uno, para estudiar.

Noticias: ¿Cómo vivió la vuelta al teatro?

Radano: Fue una sorpresa. Pensábamos que la obra no se iba a volver a hacer este año o que se haría por streaming. Fue un gran impacto. Más allá de eso, siempre que vuelvo a la Casacuberta agradezco porque es una de las más lindas del mundo. En el reestreno el público estaba muy entusiasta. Al comienzo de la obra digo: “Buenas noches, bienvenidos” y ahí el teatro estalló como si estuviera lleno, aunque sólo estaba el treinta por ciento de la sala. Parecía un estadio de fútbol. Fue una comunión muy especial.

Noticias: ¿Qué visión tenía de Isabel Perón antes de esta obra?

Radano: La observé como personaje teatral y mi única verdad fue siempre el texto. Lo interesante del personaje es que fue una sobreviviente, una persona que vivió circunstancias extraordinarias, y muchas cosas de su vida son misteriosas, no se saben. Cuando comienza la obra recalco que se trata de una sátira.

Noticias: ¿Le interesa la política?

Radano: No me interesa ni me gusta. A mí me gusta la gente que planta árboles, la gente que les enseña a los chicos a armar huertas, a autoabastecerse. La política es un lugar non sancto.

Noticias: ¿Nunca tuvo militancia?

Radano: Milito por la legalización del aborto, por la no violencia hacia las mujeres, por la no violencia hacia los animales. Estoy a favor de aprender a alimentarse de manera consciente, a hacerse responsable del lugar donde uno vive, a compostar la basura. Esas siempre fueron cuestiones que me ocuparon.

Noticias: ¿Cuál es su propósito de vida?

Radano: Estoy en eso. Creo que es lo que me está ocupando ahora, entender qué es lo que realmente e íntimamente quiero hacer. Lo que hago en el teatro está muy bien, pero estoy en un proceso de introspección y de búsqueda.

Noticias: ¿Cómo es este momento?

Radano: Estoy con la obra, con mis estudios, siempre fui muy curiosa. Es un momento armónico, aún en esta situación que me llevó para adentro, de alguna manera seguí el camino de las plantas que van a buscar sus raíces, esas vitaminas y proteínas que no van a encontrar en otros lugares. También hay una revisión de mi familia, de estar con mis hermanos.

Noticias: ¿Cuál considera su mayor logro?

Radano: Estar en paz. Hago lo que me gusta y vivo de lo que me gusta. Eso me parece inmenso.

Noticias: ¿Cuánto le costó ser quien la mujer que es hoy?

Radano: Fue una construcción diaria. Me costó 52 años. No tengo una vida épica ni heroica. No soy Maradona ni Juana de Arco. Soy una chica de Temperley con una hermosa familia (madre pianista, padre sociólogo y dos hermanos músicos) y un barrio hermoso lleno de árboles. Mi retrato es muy sencillo. Me acuerdo que de chica leía la revista Claudia y ahí veía a personajes como Alfredo Arias, Kouka, Claudia Sánchez, Juan Stoppani, gente que luego conocí en persona y que fueron o son parte de mi vida. Soñaba de alguna manera con ese mundo y después lo fui haciendo realidad.

Noticias: Usted parece una persona sofisticada

Radano: Sí, parezco una persona sofisticada, pero me siento como con un modesto trajecito Chanel gris. Una gran contradicción entre cómo se me ve y cómo me siento.

Noticias: ¿Qué virtud suya resaltaría?

Radano: La curiosidad y también asumir riesgos, me gustan los desafíos.

Noticias: ¿Y qué cambiaría de usted?

Radano: Ser menos irascible. Pero también entiendo que en algunos momentos es importante serlo.

Noticia: ¿Sigue desconfiando del amor romántico?

Radano: Depende. No sabría qué contestarte, no es este el momento, están sucediendo otras cosas que tienen más que ver con la introspección.

Noticias: ¿Cuál es su visión del amor hoy?

Radano: No tengo puestos los ojos en el amor de pareja en este momento. No tengo una relación, estoy sola.

Noticias: ¿Y le gusta estar sola?

Radano: Sí, la paso muy bien conmigo.

Noticias: ¿Cómo ve a la mujer en general?

Radano: Es un gran momento de cambio, de ruptura, esto puede producir cierta violencia también, hay que llegar a un equilibrio. Pero todo lo que tuvimos que hacer para que nuestra voz se escuchara, las mujeres venimos batallando desde hace siglos. Siento que es un momento de encuentro, una cita histórica.

Noticias: ¿Una frase que la represente?

Radano: Una clásica, pero eterna. La dijo Marlene Dietrich en la revista “The Observer”, en 1960. “Me visto para la imagen. No para mí misma, ni para el público, ni para los hombres, ni para las mujeres”. Yo le agregué lo de las mujeres, ella no las nombraba, y como los mitos hay que alimentarlos, bien lo podría haber dicho ella. ¿No?

Agradecimientos: Estela Praigrot, Teatro San Martín.

Luciana Milione. Fabián Sigona.