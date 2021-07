Gisela Marziotta: “Todas hemos sido víctimas de prejuicios”

Gisela Marziotta diferencia el ser del estar: ella es periodista y está en política. Lo primero es su identidad; lo segundo, su apuesta en el aquí y ahora. Y mañana, porque el cargo de diputada nacional que tomó en enero de 2020, cuando Daniel Filmus pasó a ser Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, vence en diciembre pero ella piensa seguir en “el lugar que me toque dentro del Frente de Todos”. En su oficina de Palermo, en la planta alta del bar “Caras y Caretas” (uno de los tres de los que dispone el Grupo Octubre), cuelga un cuadro de Marina Olmi: es una Evita pop muy sonriente, en una cocina, con delantal y amasando. Marziotta también metió las manos en la masa y dio un timonazo.

Noticias: ¿Cómo fue virar a la política?

Gisela Marziotta: Fue muy natural, no es que de pronto tomé una decisión de cambiar de vida, fui sintiendo un devenir de algo que iba pasando. Cambió la herramienta: hoy la política me permite buscarle solución a esas situaciones que visibilizamos como periodistas.

Noticias: ¿En qué porcentaje puede dar soluciones?

Marziotta: Estoy muy orgullosa de haber sido parte de muchas leyes que se votaron y acompañé como parte del bloque, pero en particular muy pero muy feliz de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del proyecto de los Mil Días. Y este año, de la ley de Equidad en los Medios de Comunicación. Esas transformaciones son temas enormes. Todo lo que sea ampliar derechos y que te acerque a una sociedad más justa es enorme.

Noticias: La ley de Equidad tuvo muchas críticas, desde “me quieren obligar a hablar el lenguaje inclusivo” hasta “no pueden obligarme a contratar una mujer”.

Marziotta: Esto es parte del desconocimiento, en algunos casos, y, en otros, de mala intención. La ley dice “promover el uso”, sería imposible obligar a usar un lenguaje que gramaticalmente todavía no es correcto y está en debate. Lo que plantea es concientizar el uso del lenguaje, que no dé lo mismo una palabra que otra. Y se insta, de forma gradual, a una búsqueda de equidad, para que las mujeres y diversidades estén no solo frente a un micrófono sino también en mesas de dirección, donde se toman las decisiones de qué y cómo se comunica. Es desde los medios desde donde tenemos que empezar a deconstruir en serio la sociedad patriarcal. ¿Pero es la sociedad patriarcal versus la sociedad matriarcal? Noooo, es llegar a una sociedad equitativa, para así erradicar la violencia por razones de género.

Noticias: ¿Molestó tanto porque está en juego la pauta oficial o por la esencia patriarcal que arrastramos?

Marziotta: Creo que es la esencia patriarcal y el miedo que dan los cambios, creo que esta ley es un cambio de paradigma dentro de los medios y eso asusta, como siempre que se amplían derechos y se está más cerca de la justicia social, hay una reacción defensiva de quienes quieren mantener el statu quo.

Noticias: Habla de lo que asustan los cambios, ¿hay alguno que le haya movido el piso más que otro?

Marziotta: No, a mí me gustan los cambios. A ver, siempre y cuando sean una decisión que haya podido tomar, en lo personal estoy hablando. Y en lo político, no, hay cambios que no me gustaron nada (se ríe), el cambio de 2015 no me gustó nada.

Noticias: Me imagino, pero no iba por ahí.

Marziotta: Claro pero viste que hasta la palabra “cambio” quedó como con connotación negativa y en realidad puede ser muy positiva.

Noticias: Se lo preguntaba a nivel personal, si es de patear el propio tablero o se aferra y lo sostiene.

Marziotta: Soy de estar en movimiento permanente en general.

Noticias: Y tiene una frase rectora: “La organización vence al tiempo”.

Marziotta: Tengo una muy rigurosa organización en el más amplio y estricto sentido de la palabra, que hace que el tiempo alcance y, a veces, hasta sobre.

En septiembre saldrá su nuevo libro. “Las primeras” es la biografía de 34 mujeres argentinas que fueron pioneras en distintas áreas. “Son como mini biografías que te muestran cómo su deseo pudo muchísimo más que la sociedad en la que estaban inmersas en un contexto histórico y en una coyuntura donde nada hacía creer que iban a poder”, adelanta.

Noticias: ¿Atravesó prejuicios al momento de hacerse un lugar en política?

Marziotta: Creo que todas estamos trabajando en nuestra propia deconstrucción. Hemos tenido que demostrar siempre mucho más que somos buenas, comprometidas, que podemos asumir responsabilidades. Todas hemos sido víctimas de prejuicios.

Noticias: Las mujeres en lugares de poder tienen que probar con más énfasis sus capacidades. ¿Es algo que sintió en este tiempo? ¿Cómo se superará ese doble estándar?

Marziotta: A mí me ocupa mi trabajo, me ocupo de proyectos que me vayan construyendo en la deconstrucción, me ocupo de una construcción positiva. Estoy utilizando la herramienta de la política para poder transformar la realidad y acercar, de la mejor manera que pueda y desde el lugar que me toca, la solución a algunos problemas. Ahora presento un proyecto que tiene que ver con que sean las mamás las que cobren las asignaciones familiares. Va a quedar lo que haga, como quedaron mis libros o los proyectos que presenté, el hacer es lo que queda. Y la política es la herramienta para hacer.

Noticias: Su gestión termina en diciembre. ¿Seguirá en la carrera política?

Marziotta: Sí, me imagino seguir desde el lugar que me toque acompañar el proyecto del Frente de Todos, al gobierno de Alberto Fernández y de la vicepresidenta, en este espacio que nos necesita más unidos que nunca.

Noticias: En diciembre armaron el espacio “En Común”, con Nicolás Trotta, Victoria Donda y Víctor Santa María. ¿Están trabajando desde ahí?

Marziotta: Sí, yo estoy trabajando más que nada en la Ciudad de Buenos Aires, el Peronismo por la Ciudad es el espacio político al que pertenezco.

En agosto le diagnosticaron Covid, sufrió neumonía bilateral y la enfermedad la tuvo en vilo tres meses. Recién a fines de diciembre, la tomografía mostró que habían cicatrizado sus pulmones. “A veces uno escucha a dirigentes de la oposición generando más incertidumbre de la que ya se tiene por el Covid en sí y es muy grave la falta de responsabilidad. Lamento profundamente que no se haya podido lograr una política de Estado a favor de la vida en esta pandemia”, afirma.

Noticias: Hubo un primer momento de encuentros.

Marziotta: Sí, pero al macrismo, a Larreta, le ganan las encuestas, le gana el marketing.

Noticias: ¿El marketing no le gana a todos los políticos?

Marziotta: No, y eso te lo demuestra el presidente Alberto Fernández tomando las decisiones que toma.

Noticias: En un reportaje en 2011, decía que era muy frontal y veía con reparo que empezaban a medirse cada vez más las palabras. Ser parte de un espacio político puede implicar resignarse a cierto filtro. ¿Tuvo que negociar con usted misma ese aspecto?

Marziotta: Por suerte, sigo diciendo lo que pienso, debatiendo y defendiéndolo. Me parece que lo central en la política es decir siempre lo que uno piensa, hay que escuchar al otro aunque no piense igual, construir y fomentar muchísimo el diálogo. No me parece ni estoy de acuerdo con decir lo que el otro quiere escuchar solo para sostener algo que de esa forma no sería un diálogo, sería una mentira.