Sofía Pachano: “Siempre me gustó la vida del artista”

Actriz, bailarina, cantante y conductora, con su participación en “Masterchef Celebrity 2020”, Sofía Pachano mostró que también es una cocinera entusiasta, que su abuela Dora le enseñó de sabores y que estudió en el IAG (Instituto Argentino de Gastronomía). Este año se sumó a “Cocineros argentinos”, ciclo emblemático de la TV Pública que lleva 13 años en el aire, y en el que ella aporta recetas vegetarianas, un estilo de vida que eligió hace apenas dos años.

Hija de Aníbal Pachano y Ana Sans, creadores del mítico grupo Botton Tap, Sofía creció entre bambalinas, vestuarios fastuosos, escenografías y luces brillantes. Y, aunque alguna vez pensó en estudiar alguna carrera más tradicional, lo natural fue que siguiera los pasos de sus padres y fuera artista. Estudió actuación, canto, baile y siendo apenas una niña fue parte del elenco estable de bailarinas de “Agrandadytos”, que Dady Brieva condujo hace veinte años en Canal 13. Quizá, en ese momento, decidió su destino.

Noticias: ¿Fue complicado ensamblarse a un equipo de trabajo que funciona bien desde hace tantos años?

Sofía Pachano: No, los chicos me recibieron súper bien y creo que hemos encontrado mi lugar. Son todos amorosos. Más allá de que estamos trabajando en burbujas, hacemos el programa con la alegría de siempre. Y yo estoy feliz porque además mechamos gastronomía con viajes. “Cocineros” es un programa que viajó siempre por todo el país, se frenó con la pandemia y ahora volvimos, con todos los protocolos y cuidados.

Noticias: Hoy la cocina ocupa un lugar importante en su vida laboral, ¿esperaba este rumbo?

Pachano: Me encanta cocinar y lo hago desde hace muchos años. No soy una profesional pero le pongo mucho amor.

Noticias: ¿Qué enseñanzas le dejó ”Masterchef Celebrity” que puede aplicar en "Cocineros..."?

Pachano: Me hizo darme cuenta de que me encanta la cocina. Siempre lo supe, porque antes había estudiado en el IAG, pero tener un contacto diario con un programa gastronómico me generó más ganas.

Noticias: A la gente le sorprendió su habilidad en la cocina.

Pachano: Era una faceta que no se conocía públicamente. Cocinar es una forma de dar amor, me encanta recibir amigos en casa y hacerles algo rico. En un momento tuve un blog que creció popularmente y empecé a estudiar cocina. Grabé un teaser para Tastemade, después salió un programa y eso quedó en un nicho gastronómico. Me gustaría hacer una aclaración porque para mí hay una confusión, y es una interpretación personal. La gente dice que está estudiando para ser chef, pero el título de chef te lo dan los años y la experiencia. Es verdad que del IAG salís con el título pero ser chef es saber llevar adelante una cocina, saber armar platos, una carta entera, son horas y horas. Por eso digo que yo soy cocinera y no chef.

Noticias: Quizá algún día sea chef…

Pachano: Si me dedico fuerte y tengo un restaurante y aprendo a manejarlo, sí. Pero me parece que me gusta más el título de cocinera, de corazón. No fantaseo con tener un restaurante, por ahora. Tengo muchos amigos gastronómicos y disfruto más ir a sus lugares que pensar en un proyecto personal.

Noticias: ¿Y qué le dio “Cocineros” que no había experimentado en “Masterchef”?

Pachano: “Cocineros” es un programa en vivo, diario. Hay un momento en el que se te acaban las recetas y entras en crisis. Tenés que mostrar veinte recetas en un mes. Empezas a pensar en otros recursos, a crear, a mezclar, porque es muy complejo. Los chicos llevan 13 años al aire y han hecho todo. Hay un equipo de producción gastronómica muy fuerte y se charla qué vamos a hacer cada semana, mandamos ideas, y confeccionamos las recetas en función de las propuestas de todos. En mi caso, aporto todo vegetariano, que es algo que el programa no tenía tan explotado.

Noticias: Hace poco menos de dos años decidió cambiar su forma de alimentarse y ser vegetariana. ¿Por qué?

Pachano: Me empezó a caer mal la carne. Pero es un proceso muy personal y tengo mucho cuidado cuando lo cuento públicamente. Al mes de dejar la carne fui a un nutricionista porque tenés que hacer esos procesos acompañada de un profesional. Es un cambio alimenticio y hay que aprender y reeducar el paladar. No es sacar la carne y reemplazarla por pizza o pastas, porque eso es comer pero no alimentarse.

Noticias: ¿Y de dónde viene el amor por la cocina?

Pachano: De mi abuela materna, Dora, aunque el tipo de cocina que como, consumo y cocino es más internacional. Mi abuela era como una segunda mamá y recuerdo que cuando iba a su casa, lo primero que me decía no era ‘hola’ sino ‘¿comiste?’. De alguna manera, la cocina y el amor van de la mano. Siempre digo que es la que me alimentó porque mis papás trabajaban mucho.

Noticias: Hay sabores que transportan a la niñez, ¿en su caso cuáles son?

Pachano: Recién hablábamos de vegetarianismo y si me preguntas cuál es mi plato preferido, te voy a contestar milanesa con puré más allá de mi nueva filosofía vegetariana. Ese plato tiene que ver con mi abuela y siempre va a ser mi preferido.

Noticias: ¿Cómo es la dinámica familiar de los Pachano? Sus padres se separaron hace muchos años y siempre hablan como mucho amor el uno del otro.

Pachano: Ellos me enseñaron que más allá de las decisiones de pareja, me tuvieron a mí y siguieron eligiéndose y compartiendo momentos como familia. Un hijo une para toda la vida. No volverían como pareja pero sí se acompañan.

Noticias: ¿Cree que ese vínculo familiar es el que ayudó a que su papá superara sus graves problemas de salud?

Pachano: En parte, creo que sí. Mi papá es Highlander y siempre digo que tiene esa capacidad de autodestrucción y de sanación. Creo que todos lo tenemos, pero en mi papá es una tras otra (ríe). Él necesita trabajar y mantenerse ocupado y eso le hace bien. Cuando se sumó a “Corte y confección famosos”, estaba re preocupado porque todo lo que hace se lo toma muy a pecho, y eso es algo que también heredé. Le decía que se quedara tranquilo porque todo lo que confeccionaba era de otro nivel, que iba a llegar a la final. Con los años de vestuario que tiene encima, tenía que ganar.

Noticias: Hija de artistas, ¿podría haber seguido otro camino?

Pachano: No me quedó otra (ríe). Alguna vez fantaseé con ser arquitecta como mi papá, y hasta estuve a punto de anotarme en la facultad pero terminé haciendo Imagen y Sonido en la UBA.

Noticias: Fue bailarina en “Agrandadytos” y quizá allí decidió su futuro, ¿es posible?

Pachano: Mi mamá era la coreógrafa y era lo único que me dejaban hacer de chica porque no querían que trabajara. Pero en este caso me lo permitieron porque iba una vez cada diez días fuera del horario escolar. Siempre me gustó la vida del artista porque es lo que conozco: dormía la siesta en el estudio de mis papás y cuando no quería que me encontraran, me escondía entre el vestuario. Es muy natural para mí. Y por eso mismo es tan difícil que no haya teatro, aunque ahora volvió y espero que pronto sea con la fluidez y la normalidad de siempre.

Noticias: ¿Extraña bailar y actuar?

Pachano: Muchísimo. Por suerte hay proyectos para hacer una serie que probablemente salga antes de fin de año. Mi actriz está agazapada, esperando. Trabajo de chica y de golpe se cortó todo por un año y medio, y no por falta de trabajo. En otros lugares del mundo continuaron filmando pero también es una cuestión económica porque las producciones eran muy grandes; y cumplir con los protocolos, aislar, hisopar, cuesta mucho dinero. Cada vez que estreno una obra lloro a mares, se me mueven muchas cosas.

Noticias: ¿Siente que en algún momento dejó de ser la “hija de” para tener nombre propio?

Pachano: Sí, pero es un proceso. La gente al principio prejuzga mucho. No sé si me pesó en un momento, quizás de más chica. Obviamente, soy la hija de Aníbal y empecé en Showmatch porque mi papá era jurado. Eso servía, pero el hecho de haberme mantenido a través de los años me lo gané con mi trabajo.

Noticias: Hace algunos meses blanqueó su relación con el actor argentino Santiago Ramundo, que hasta hace poco vivía en México. ¿Cómo sigue el noviazgo?

Pachano: Muy bien. Nos conocemos desde hace tiempo, fuimos amigos y cuando estábamos empezando una relación de amor nos agarró la pandemia y aunque no podíamos vernos, seguimos hablando. Y convivimos desde hace unos meses.

Noticias: ¿Quién cocina en casa?

Pachano: A los dos nos gusta cocinar.