Juan Pablo Fioribello: “La Justicia está muy lejos de la gente”

Juan Pablo Fioribello viene ganando presencia mediática. En 2015 fue el abogado de Pamela Sosa contra el cirujano Aníbal Lotocki. En 2016 apareció al lado de Moria Casán en un evento mediático y los títulos hablaron del “nuevo novio” de la diva. En 2018 se convirtió en representante penal de Andrea del Boca en la causa por supuesta defraudación en la producción de la telenovela “Mamá Corazón”. Con su asesoría, la actriz pasó del ostracismo a los reportajes íntimos. “Tengo un estilo de trabajo muy audaz, dinámico y frontal. Cuando Andrea me vino a ver, le dije que no podía estar enemistada con su público y que el público tenía que saber que todo se trató de un tema político y no judicial. No hay nada que la involucre, no tengo la más mínima duda de que va a ser absuelta”. Como con Moria, también se dijo que era pareja de Del Boca.

Noticias: ¿Dar notas en traje de baño y hablando de su vida sentimental, como hizo el último verano, es una estrategia profesional?

Juan Pablo Fioribello: En lo que respecta al físico, soy un tipo muy sano, no me gusta el alcohol, nunca fumé, cero falopa, desde los cinco años que hago artes marciales; eso te da cierta disciplina y repercute en lo estético. Entonces capaz cuando uno piensa en el típico abogado, te imaginás a uno hecho bolsa.

Noticias: No hablo del cuerpo sino de la actitud, de acompañar a Moria Casán a una fiesta, por ejemplo.

Fioribello: Me hubiera encantado tener la mitad de los romances que me inventan (risas). Obviamente que llegás a un lugar con una figura como Moria, estás soltero y algunos medios juegan con ese tema del romance y el abogado seductor y blablablá. A mí me causa gracia, no reniego de eso, soy un tipo muy auténtico. Me han ofrecido cosas de mucha exposición, como el “Bailando”, y la verdad que no me interesan. Hago lo que me hace feliz. Me apasiona el derecho penal, me he formado toda mi vida en esto, no es que desencadené en esto y antes tenía una parrilla o una fábrica de helados.

Según su Linkedin, hace diez años que trabaja fuertemente en el derecho penal. Su desempeño anterior estuvo ligado con la función pública en el área de Seguridad: Estuvo en la Secretaría de Investigaciones Judiciales, integró y manejó la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción y fue director general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante cuatro años, de la mano de León Arslanian. “Viví apasionado de la función pública pero, la actividad privada te permite otro tipo de relaciones, manejar tus tiempos y sobre todo otro tipo de ingresos económicos. Siendo un tipo honesto y derecho en la función pública no podés avanzar porque en este país está muy mal pago”, explica.

Noticias: Lo imagino a lo Berni, bajando de un helicóptero en un operativo.

Fioribello: Con Sergio tenemos cosas parecidas y otras no tanto, pero sí a ejercer desde el campo y no en un escritorio. Y me gusta estar al frente de mi gente y poner primero el pie yo, para eso sos un líder en lo que hacés.

Noticias: Leí que pensó en ser militar. Le gustan las armas, ¿no?

Fioribello: Practico tiro. En Argentina hay mucho tabú al respecto, como si fuera una palabra prohibida, yo lo vivo muy natural, es un deporte más.

Noticias: Recuerdo una nota en revista Caras, en un polígono con Andrea del Boca.

Fioribello: Sí, ella quería aprender para un papel de una vengadora que va a hacer en una película y me dijo si le podía enseñar.

Noticias: ¿Es en ese proyecto en el que, según dijo ella, usted será su galán?

Fioribello: (se ríe) Sí, me han ofrecido actuar en cine. No tengo la más mínima formación actoral y lo más probable es que no lo haga. Pero el ofrecimiento existió, y nada más y nada menos, que con Javier Bardem.

Noticias: ¿¡Con Bardem?! ¿Quién le hizo esa propuesta?

Fioribello: El director de la película, del que no puedo dar el nombre. El libro ya está escrito, está vinculado con un abogado penalista, es mi vida en realidad, me dijo: “Quiero hacer una película con tu vida”.

Noticias: ¿Pero por qué? ¿Cómo conoce su vida?

Fioribello: Porque buscaba escribir algo sobre un abogado penalista con ciertas características de porte físico y cierto desarrollo de combate marcial y que sea una especie de tipo súper héroe. Y Andrea habló con Javier Barden, que tiene amistad, y se entusiasmó. Pero no me veo actuando.

Noticias: ¿Será que viene a destronar a Fernando Burlando y se quiere convertir en el nuevo abogado musculoso y mediático?

Fioribello: Para nada, yo no destrono a nadie, tengo mi propio sello y mi propio camino, y estoy muy feliz con mi carrera profesional. Tenemos muy buena relación con Fernando, hablamos seguido. Muchas veces nos comparan, es inevitable, capaz porque somos un poco más histriónicos y tenemos mucha presencia en los medios.

Noticias: Volviendo a su desempeño en el Derecho, ¿cuál es la causa que más le ha pegado a nivel humano?

Fioribello: Una de las cosas más feas que me han pasado es tener que escuchar a una hija, a la hija de Andrea puntualmente (Anna Chiara), relatar en mi estudio con datos escalofriantes y llorando a mares cómo su padre, por no decir otra palabra, la abusaba y la obligaba a hacer barbaridades físicas, como denunció en la Justicia.

Noticias: ¿Por qué no es usted quien lleva adelante esa causa?

Fioribello: Si bien estoy muy pendiente, como soy abogado de Andrea, preferí por un tema de objetividad que Anna tuviera su propio equipo, son dos abogados que trabajan conmigo.

Noticias: Mediáticamente es quien habla de la causa.

Fioribello: Porque está buscando algo muy feo que es la impunidad.

Noticias: Dice que Biasotti lo quiso comprar.

Fioribello: Lo digo porque fue así, me han ofrecido a través de un abogado en común una cantidad de dólares muy grande para que yo deje de estar al lado de la familia y no tengan con quién manejarse. Es un denunciador serial.

Noticias: A usted lo acusa de haberlo extorsionado.

Fioribello: Ha denunciado a peritos, a jueces, a periodistas. Después las denuncias quedan en la nada, yo fui sobreseído dos veces. La causa de esta chica es indignante y para lograr que yo me calle la única forma va a ser que me tenga que matar porque no voy a parar de hablar hasta que la Justicia lo ponga en su lugar. Tenés siete testigos que dicen que la chica se agarraba de las paredes para no ir con el padre y dibujos y pericias de esa época. Ahora falta una pericia psicológica a Anna que va a ser importantísima, va ser la clave para que esta persona esté donde tiene que estar.

Noticias: ¿Cree que terminará preso?

Fioribello: Con el material probatorio que hay y que está produciéndose, no me cabe duda de que en un país normal, una persona que es encontrada culpable por la Justicia tiene que terminar presa.

Noticias: ¿Argentina, a nivel de la Justicia, es un país normal?

Fioribello: Como toda institución tiene una crisis de valores desgarradora. Está muchas veces a destiempo de las víctimas y muy lejos de la gente. Hay que recomponer los vínculos entre la sociedad y la justicia.

Noticias: ¿Es verdad que le ofrecieron defender a Juan Darthés?

Fioribello: Sí, hablé con él y con la mujer cuando recién arrancaba la denuncia en su contra y le dije que no. No me siento cómodo en ese tipo de delitos, como es el abuso sexual de menores, al margen de que sea culpable o inocente.

Noticias: Sí lo defendió a Fabián Gianola en la denuncia de abuso sexual.

Fioribello: Sí, soy abogado de Fabián y fíjate que él ni siquiera fue llamado a declarar porque está basada en un delirio de “dame tanta plata si no te denuncio”. Hoy tengo la cintura profesional muy tallada en cuanto a darme cuenta rápidamente de si es una fábula o es cierto. Está muy de moda hacer denuncias falsas con ese tipo de cosas y ensuciar a mujeres y a hombres vinculados con temas de género y delitos sexuales, si yo conozco el tema a fondo y a la persona y cómo fue la causa, puedo tomar el caso.

Noticias: Es abogado de la familia presidencial y lleva la denuncia en contra de Mario Casalongue, dueño del portal Agencia Nova, por discriminación, hostigamiento y difusión de imágenes íntimas, ¿cierto?

Fioribello: Sí, soy abogado de la señora Fabiola Yañez y del hijo del presidente (Estanislao). Me llamó un día el Presidente de la Nación y para mí fue algo muy importante que, siendo además profesor titular de derecho penal de la UBA, repare en mi trabajo y me pida que le dé una mano con su familia. Soy apolítico, soy un técnico, un profesional, pero me fue muy significativo.

Noticias: ¿Se le cobra al Presidente de la Nación?

Fioribello: Eso es secreto profesional, pero sí fue muy respetuoso siendo abogado penalista en no entrometerse y en decirme que tenía absoluta libertad de movimiento. Y lo llevé con un resultado excelente. Esta persona está procesada y va a juicio oral en tiempo récord.