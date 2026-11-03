La hija de Nancy Dupláa y Echarri se disfrazó de Cristina para Halloween

Una banda celeste y blanca alcanzó para llevar la política a la noche de disfraces. Morena Echarri, la hija mayor de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, eligió caracterizarse como Cristina Fernández de Kirchner para Halloween. Compartió un video en TikTok y la escena empezó a circular también fuera de su cuenta, entre elogios por la imitación y comentarios sobre sus preferencias políticas.

La joven, de 23 años, apareció con traje oscuro, camisa blanca y banda presidencial. A la ropa le sumó gestos y una recreación de la manera de hablar de la expresidenta. Según informó Infobae, el clip se acercó a las 200 mil reproducciones en menos de 48 horas y superó los 30 mil “me gusta”. Son cifras de ese primer registro, no un balance definitivo de su alcance.

La elección dialoga con una historia familiar conocida, pero también con la propia. En marzo de 2019, Pablo Echarri contó que Morena, entonces de 15 años, había comenzado a militar en La Cámpora. “Es peronista, pero es profundamente kirchnerista”, dijo en una entrevista recogida por TN. El actor destacó entonces la intensidad con la que su hija defendía sus ideas y el orgullo que le producía verla comprometida.

Un año antes, esa identificación ya había tenido una expresión en otra celebración. Para su cumpleaños de 15, Morena incorporó el verde de la campaña por el aborto legal a la fiesta, al look y a la torta. Nancy compartió imágenes del festejo. La política, en ese caso, también aparecía en una escena personal que terminaba expuesta a las miradas y discusiones de las redes.

Conocida como “Momi”, Morena desarrolló además un recorrido ligado a la indumentaria. En 2023 lanzó Hetaira Studio, un emprendimiento en el que diseña, confecciona y modela prendas. Su interés había empezado con la transformación de ropa para uso propio. El trabajo con las telas y las imágenes le permitió construir otra actividad profesional diferente de la carrera actoral de sus padres.

El disfraz reunió esas dos facetas: la atención puesta en el vestuario y una referencia política reconocible. No hace falta adjudicarle una intención electoral para advertir por qué la escena llamó la atención. La banda presidencial, los gestos y el apellido de la protagonista ofrecieron una combinación que enseguida encontró público.

Esta vez, el personaje elegido salió de la política argentina. Y el video convirtió una celebración de Halloween en una nueva vidriera para Morena, entre la moda, el humor y las convicciones que su familia hizo públicas desde su adolescencia.