Pablo Sórensen: “Necesitamos fortalecer la ficción nacional”

Pablo Sórensen vive un presente excepcional. El reciente estreno de “Sombras” en la pantalla de NET TV, la serie que lo tiene como showrunner y uno de los protagonistas junto a Silvia Kutika y Nora Cárpena, lo ubica en un lugar privilegiado. En una época donde la ficción argentina parece ser un terreno dominado por las plataformas, Sórensen se anima al riesgo y al cambio de paradigma en su apuesta por el regreso de la ficción nacional a la TV abierta, una propuesta de seis episodios en formato unitario.

Actor, productor, director, Sórensen aprovecha esta afortunada circunstancia de su vida profesional para dialogar, café de por medio, con NOTICIAS.

Noticias: ¿Cómo se gestó “Sombras” y por qué la pensaste para la televisión abierta, a contramano de este momento en el que reinan las plataformas?

Pablo Sórensen: “Sombras” es un proyecto bisagra en mi vida, tanto a nivel personal como profesional y también a nivel industrial, porque es la única ficción realizada por y para televisión abierta en estos tiempos. Hace muchos años que vengo madurando la idea, pensando en cómo convertir en realidad “Sombras” y haberlo alcanzado me hace muy feliz. Recuerdo el día que terminó de emitirse “Buenos chicos” (El Trece), la última ficción de aire, y sentí un gran pesar, una tristeza enorme, pero al mismo tiempo supe inmediatamente que quería restablecer la ficción nacional para la televisión abierta y me puse a trabajar en eso. Toqué las puertas de distintos canales, me junté con guionistas, productores, actores y no voy a mentirte, en muchos momentos me sentí solo en ese camino rodeado de negativas, pero la perseverancia que llevo dentro evitó que me rindiera.

Noticias: ¿Sentís que el público acompaña?

Sórensen: La verdad que sí, y además no solamente el público está disfrutando de “Sombras”, sino que me enorgullece que muchos colegas estén agradeciendo que se abra esta puerta para el regreso de la ficción a la televisión. Los espectadores siguen la serie y la comentan desde todos los puntos del país porque les hacemos llegar un producto de entretenimiento hecho con mucha calidad sin tener que pagar ningún tipo de adicional. La serie tiene una continuidad dramática, pero cada episodio es como un cuento autoconclusivo que termina con un gancho para que veas el siguiente. Estamos tan contentos con la repercusión que la idea es que haya una segunda temporada.

Noticias: Antes había que presentar el piloto de un programa en el canal de televisión. ¿Cómo fue tu proceso hasta que se concretó la emisión de “Sombras”?

Sórensen: Digamos que yo fui mi propio piloto (sonríe). He tenido reuniones que duraban muchísimas horas en las cuales expuse qué quería con este proyecto, qué necesitaba con respecto a la producción, la historia, la factura técnica y la exhibición. Agradezco haber pasado por ese proceso porque defender el producto me fortaleció tanto en el aspecto artístico como en el rol de productor. En esas reuniones es necesario convencer a las voluntades de personas que son popes en esta industria. Yo soy el showrunner creativo y el director artístico de la productora a cargo de la serie, que es Bacs Producciones. Tengo varios roles en este proyecto, pero retomar la ficción nacional en la televisión abierta es mi máximo orgullo. Si tuviera que escribir los mayores sueños y anhelos que ni me atrevía a imaginar, éste superaría a cualquier otro. Está bueno decirlo porque a veces parece que la gente se da por vencida y siempre hay oportunidades. Estoy muy agradecido porque siento que con mucho esfuerzo he logrado cosas que me parecían inalcanzables.

Noticias: ¿Y cómo enfrentan el tema del rating? ¿Hay menos presión que en los canales tradicionales?

Sórensen: Nosotros trabajamos para las audiencias, para el televidente, para el público, por lo tanto, a mí el número me ocupa, me interesa. Yo quiero que la gente encienda la señal NET, cosa que está ocurriendo porque los episodios transcurridos fueron lo que más midieron en el canal. Me pone muy contento porque creo que a través del control remoto la gente avala esta propuesta. Si la elige, como está pasando, el público permitirá que haya más continuidad de la ficción argentina, igualmente, creo que estamos en tiempos donde debería cambiar la antigua forma de medición del rating. Hoy la gente mira contenidos en distintos dispositivos, en sus computadoras, en sus laptops, en sus tablets, muchos no ven los programas en vivo sino en Youtube y eso debería tenerse en cuenta porque representa a la audiencia real. Además, en tantos años que vengo trabajando en la industria, sinceramente, no conozco a tanta gente que tenga el aparatito que mide el rating… Pero bueno, esa es la medición que hoy tenemos y la que nos indica que le está yendo muy bien a “Sombras”.

Noticias: ¿Vos elegiste el elenco? ¿Cómo es trabajar con actrices tan emblemáticas como Silvia Kutica y Nora Cárpena?

Sórensen: Sí, estuve a cargo del scouting del elenco. Lo llevé adelante porque sentí que no solamente tenía que ser un desafío para mí desde lo actoral y desde la producción, sino que el hecho de contar con colegas de tanto recorrido dentro de la industria como Nora Cárpena y Silvia Kutika sería un aporte fundamental. Igual me sorprendió que para ellas “Sombras” fuera también un desafío. La propia Nora me dijo que nunca le habían ofrecido un personaje como el que hace en la serie. Me lo comentó mirándome a los ojos y fue muy emocionante. También lo ha contado en algunas notas televisivas. Se subió al desafío porque nunca le tocó ser una mujer tan monstruosa y tan psicópata como esta abuela que domina el matriarcado del horror, alguien que maneja los peores hilos de esa casa que es central en “Sombras”. Es muy peculiar porque uno cree que a veces actrices de esta talla como Nora o Silvia ya tienen todo el recorrido y que no les falta ningún casillero por tachar, pero para mí siempre hay algo que nos queda pendiente en el camino artístico. En cuanto a Silvia Kutika, no hace falta decir que ella es la representante del thriller psicológico, del suspenso y del horror. En la calle Corrientes ha protagonizado obras de género tan importantes como “El cuarto de Verónica”. Con ella ya nos conocíamos de haber compartido temporadas en la misma plaza turística y teatral y estaba seguro de que iba a interpretar su rol como nadie.

Noticias: Sin spoilear para no cortar el suspenso, ¿qué podemos saber de la trama y de tu personaje en la serie?

Sórensen: “Sombras” es un thriller psicológico que habla de cómo una familia puede tener un rostro puertas afuera y otro de los muros hacia dentro, esas dos caras conviven en una misma familia. También habla de la desaparición de una joven y la búsqueda frenética de su propia hermana por saber la verdad de su paradero, así llega a este pueblo alejado de la urbe y a esta casa que aparenta ser de una familia de clase media acomodada sin problemas monetarios. La posición social y económica, a primera vista, excluiría a este grupo familiar de haber tenido que ver con la desaparición de la chica, sin embargo, cuando la hermana conoce a mi personaje, Juan, ve un doble matiz que cubre su mirada y entiende que ahí hay una soga de la cual tirar. Al involucrarse sentimentalmente con él, accede al interior de esa casa y descubre un matriarcado donde viven abuela, madre e hijo. Juan es un hijo entrado en edad y es extraño no solo que viva con su abuela, sino que comparta habitación con la madre. Conté un montón, ¡para resolver el misterio hay que verla! (Sonríe)

Noticias: ¿Cuáles son tus expectativas a futuro?

Sórensen: “Sombras” es un sueño cumplido, pero hay que renovar los desafíos siempre. Ojalá este proyecto genere el efecto dominó que estamos viendo con canales que empezaron a programar ficción para televisión. Ese indicador quiere decir que algo se está logrando: América está poniendo ficción en su grilla y Telefe está empezando a subir más contenido de novelas y series. No son de generación propia, pero ya es un avance. La lata que hoy tienen a disposición puede desencadenar que vuelvan a producir ficción para televisión o, al menos, que lo hagan para ambos mercados, tanto para la televisión abierta como para la plataforma, sin convivir simultáneamente para no restarse público. Mi expectativa es esa: trabajamos para que esto sea un proyecto señuelo, un símbolo de que es posible seguir contando historias en televisión, un medio que sigue reuniendo masivamente y al unísono a la mayor cantidad de público.

Noticias: Hablás con mucho entusiasmo de producir, ¿en este momento el productor le está ganando al actor?

Sórensen: La verdad que ser actor es lo que más amo en el mundo, pero reconozco que producir implica conocer distintas áreas de este trabajo tan ecléctico y tan grande. Siento que desde el lugar de la creación artística de proyectos no solo puedo elegir productos de calidad sino también generar buenas atmósferas de trabajo para mis colegas. Necesitamos fortalecer la industria de la ficción argentina que, en definitiva, luego puede ser vendida al exterior como hacen otros lugares con sus producciones audiovisuales. No hablo solo de una cuestión monetaria sino de vendernos como un país con materia gris, con artistas, con recursos técnicos y humanos.