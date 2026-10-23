Toto Kirzner: “La incertidumbre me da terror”

Desde zona norte del conurbano bonaerense, llega con apenas diez minutos de retraso al Centro Cultural porteño donde se desarrollará la entrevista. Educado, se desarma en disculpas y sin titubear, se dispone a los pedidos del fotógrafo y a la charla. La cordialidad y la humildad caracterizan a este joven actor que se afirma como intérprete todoterreno. Tomás "Toto" Kirzner González es hijo de Adrián Suar y Araceli González, medio hermano de Florencia Torrente y de Margarita Kirzner, fruto del vínculo de su padre con Griselda Siciliani.

Protagoniza la obra "Persona, héroe latino" de Federico Pezet y Eliane Rymberg, dirigida por Pablo Cusenza, junto a un elenco de diez actores, integrantes de la Compañía La Vigilia. La pieza, que se ofrece en la sala Caras y Caretas, propone una reflexión sobre la distancia que existe entre la persona que somos y aquella que imaginamos llegar a ser. Al mismo tiempo, es parte de "Con la nuestra", la nueva comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, donde comparte cartel con la misma Aruzzi, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá, Marcelo De Bellis y Rafael Ferro. Por si fuera poco, integra los programas "Mi primo es así" y "Sería increíble", de OLGA.

Noticias: Estas últimas semanas ensayó y estrenó dos obras de teatro. Al mismo tiempo continuó con sus dos programas de streaming. ¿Es una persona muy ordenada o muy kamikaze?

Tomás Kirzner: Más de kamikaze que de ordenado. Estoy con la radio, el streaming y el teatro. Probablemente también salga un proyecto en televisión con Roberto Moldavsky que va a hacer un programa semanal los domingos, que se llama "Todo sigue igual". Falta cine, pero teatro, radio y televisión: adentro.

Noticias: Lo de Moldavsky, ¿estará asociado al humor?

Kirzner: Un poco sí. Un late night más criollo, por así decirlo, pero habrá personajes que interpretan actores, actrices, también situaciones de archivo, de noticias del momento. La verdad, bastante disparatado, pero muy bien también.

Noticias: No le gusta que lo etiqueten en un género.

Kirzner: No me gusta quedarme solo en un lugar. La obra que estamos haciendo con "Persona…", tiene comedia, pero también hay una data más introspectiva, un camino del héroe que se trata con cierta seriedad. En "Con la nuestra" es puro disparate, comedia de puertas y todos a 200 km por hora. Siempre me tira más la comedia por una cuestión de que me gusta hacer reír e interpretar cosas cómicas. Pero no le hago asco a nada. La gama actoral tiene que tratar de interpretar todo o, por lo menos, explorar, experimentar. Intento hacerlo.

Noticias: ¿Es buscado?

Kirzner: Sí. Es adrede. No es como, bueno, a ver qué toca ahora al voleo. A veces espero más que aparezca lo dramático y a veces que aparezca lo cómico. Me encantaría hacer una película de terror. Es un espacio que todavía no exploré.

Noticias: Además de actuar, hace conducción, ¿por qué le interesan todas esas áreas?

Kirzner: A ver, no es culo veo, culo quiero. Me encanta la radio, me encanta el teatro y me encantan el cine y la televisión. O sea, todos los medios de comunicación me parecen muy preciados y, por una cuestión personal, quiero adentrarme en esas cosas y tratar de ver qué me sucede, qué pasa y dónde puedo brindar más y dónde puedo brindar menos. Cuando los Cella, los dueños de OLGA, me llamaron para estar, yo estaba haciendo "Buenos chicos" (serie de Polka), y la verdad que, en ese momento, no tenía tiempo porque estaba abocado pura y exclusivamente a las grabaciones. Y además hacía la obra "Votemos". Entonces, haciendo teatro comercial y grabando todos los días, no tenía la posibilidad de hacer el programa de streaming también. Ahora ya hace casi cuatro años que hago radio.

Noticias: Lo llevo a otro terreno. ¿Cómo es la vida de un actor en una familia de actores?

Kirzner: Tengo una medio hermana, Margarita, que no actúa, pero que le gusta bailar, así que también está abocada al arte, de alguna manera. Mi hermana mayor, Florencia, pinta, además de cantar y ser actriz.

Noticias: Me refiero a que, ¿lo van a ver? Si, lo hacen, ¿son criticones?

Kirzner: Obvio. Me van a ver y la verdad son más admiradores, en el buen sentido. Más cosas buenas que críticas constructivas. De última, son consejos. Me dicen: "Bueno, quizás estaría bueno esto" o "che, fijate, si podés hacer tal cosa". Me llena de amor porque es tu familia la que te apoya y te viene a ver.

Noticias: ¿Son fieles?

Kirzner: Re fieles. Van a ver todos los proyectos que hago de teatro. Están muy expectantes, siempre contentos. Me da mucha emoción cuando los veo ahí. Termina la función, se ilumina la sala y están ahí, sentados. Es una maravilla.

Noticias: ¿Por qué se involucró en el proyecto de “Persona, héroe latino”?

Kirzner: Al leerlo, interpreté que era como un camino del héroe. Me encanta este tipo de historias. Desde "Veinte mil leguas de viaje submarino" de Julio Verne hasta "La Odisea" de Homero. El personaje que encarno tiene un espíritu similar a Bob Esponja cuando en su película canta "Soy un cacahuate". Es que en ese momento interpreta el viaje homérico, aunque adaptado a un mundo caricaturesco. Aquí es la imagen de un adulto, porque yo lo soy, pero también un espíritu más de niño. De tratar de concretar algo que cree es su meta en la vida y su sueño, y conocer a lo que idolatra. La desilusión y ese camino que se va encontrando, y no saber si está en su inconsciente. Si es real, cuánto tiempo pasa. Estoy muy contento con mi trabajo. Es un proyecto independiente con músicos en vivo. Hay muchas ganas y un espíritu teatral muy lindo en todos. Nos llevó un año entero porque somos quince personas, y había que compaginar ensayos. Lo que queremos es seguir haciéndola.

Noticias: A propósito de la familia. ¿Qué fiesta festeja, todas o ninguna?

Kirzner: Mi vieja festeja las fiestas católicas. Y mi padre no festeja las judías. Mi tío es el que más organiza esas juntadas y voy a las dos. Voy a eventos judíos y eventos católicos. A comer y a aprovechar los feriados de las dos religiones. Tengo un lado muy eskenazi judío, polaco del lado de mi padre, y católico italiano español del lado de mi vieja.

Noticias: ¿Tuvo su bar mitzvá?

Kirzner: No. Lo que yo hice es el bris (Brit Milá), que es la circuncisión. Y también estoy bautizado. Mis viejos me dijeron, pero no tenía ganas. Siento que quizás tenía que tener interiormente otro componente de ganas, que en ese momento no tenía, y no hice nada.

Noticias: ¿Cree? ¿Es un hombre de fe?

Kirzner: Sí, por supuesto. Últimamente me está gustando mucho el budismo Nichiren. La última oleada del budismo que es bastante terrenal, racional. Lo que se habla es algo que me interpela mucho. Una expareja que tuve, Minerva Casero, que es budista, me presentó el budismo y yo lo tomé como propio, y me gustó mucho.

Noticias: Aúna las raíces judeocristianas de Occidente.

Kirzner: Creo también en lo espiritual, y lo energético. Cuando filmé "La noche que luché contra Dios" tuve la oportunidad de conocer Jerusalén. Están católicos, musulmanes, judíos, todos en una misma tierra, con su fe, pero empujando para un lado. Hay algo fuerte que sucede en ese lugar. Creo en ese ímpetu de las personas en buscar algo mejor.

Noticias: ¿Cómo ve este mundo dominado por las redes sociales Twitter o TikTok, y donde se actúa para series verticales?

Kirzner: Me aterra. También implica una adaptación. De alguna manera lo vamos a tener que sobrellevar. Será un error o no, pero creo que la prueba ya está presentada, estamos en el limbo. Me parece que no queda otra más que ver qué sucede. La incertidumbre te da un terror total. A mí me pasa eso.

Noticias: ¿Usa redes sociales?

Kirzner: Trabajo con las redes. La radio streaming que hacemos está muy influenciada por las redes. Son tan cambiantes que no podés encontrar el rumbo de qué conviene subir para poder tener más personas que me vean, o vengan a ver la obra de teatro. Al fin y al cabo, es el boca a boca. Podés dar un plus subiendo la historia, aportando con publicaciones, pero a veces no cambia nada. Entonces es muy hostil y es muy incierto todo lo que te proponen las redes. Es muy incierto, de verdad, no hay una fórmula. Entonces, eso desespera un poco.

Noticias: Eligió un popular programa de televisión para contar una experiencia de abuso en la infancia. ¿Cómo se siente con respecto a esto?

Kirzner: Era algo que es parte de mi vida y me sentía adulto o preparado para poder abrirlo. Si no lo hacía ahí en otra oportunidad iba a salir, porque es parte de mi vida. Estoy atrapado en eso. Pero yo como persona a pie estoy muy bien con respecto a eso, conviviendo todos los días. Algunas personas, que también fueron víctimas, se me acercan para decir: "A mí me sirvió mucho lo que vos dijiste". Ahí es donde conecto. En algún punto, les hice bien. No me siento ni mal ni bien, simplemente lo conté.

Noticias: ¿Está en pareja?

Kirzner: No lo estoy. Ni siquiera buscando.