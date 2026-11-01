Natalie Pérez: “La vida es tan corta que no vale la pena detenerse en cosas que nos amargan”

Con casi 30 años de trayectoria que incluyen tiras y ficciones como “Chiquititas”, “Consentidos”, “Guapas”, “Esperanza Mía”, “Las Estrellas” y “Casi Feliz”, hoy Natalie Pérez protagoniza “Las cosas maravillosas” (los lunes en la sala principal del Multiteatro), una intimista y conmovedora experiencia teatral interactiva del dramaturgo inglés Duncan Macmillan que aquí ya lleva cuatro años en cartel, con dirección de Mey Scápola y diferentes narradores.

Cantante y compositora, Pérez también presentó hace poco en el Teatro Ópera su nuevo álbum de estudio, “Casa”, donde combina distintos géneros: del pop a la cumbia, del indie al rock, y hasta guiños a lo urbano.

En esta entrevista, la artista conversó con NOTICIAS sobre ambos trabajos, además de su relación con Tomás Rottemberg, hijo del productor teatral Carlos Rottemberg y la actriz Linda Peretz, con quien está en pareja desde hace un año.

Noticias: ¿Podríamos decir que “Las cosas maravillosas” es la obra más comprometida que ha hecho?

Natalie Pérez: Sí, y fue un desafío en varios sentidos. Tanto que luego de verla por primera vez, pensé que no la iba a poder hacer.

Noticias: ¿Por qué?

Pérez: Primero, porque es puro texto, sin escenografía, vestuario ni cambio de luces, y creí que no iba a poder recordar tantos números, cada uno asociado a una cosa distinta: el listado de cosas maravillosas por las que el personaje de la obra concluye que pese a todo, la vida merece ser vivida. Y segundo, porque nunca había hecho un unipersonal, que en este caso, además, tiene la particularidad de que el narrador interactúa con los espectadores. Lo que requiere de un gran compromiso, porque hay que saber cómo llevarlos a ese lugar y que se sientan cómodos.

Noticias: Esta es su segunda temporada con la obra. ¿Descubrió algo nuevo en ella?

Pérez: Los tres meses que la hice el año pasado la disfruté mucho, pero el texto es tan genial que todo el tiempo le encuentro cosas nuevas o resignifico algunas. Y lo que más me llamó la atención es que, hablando de algo tan fuerte como la salud mental, antes y después de ir al hueso, siempre te hace reír. La obra es un tira y afloje constante.

Noticias: De Macmillan también vi “Personas, lugares y cosas”, que habla de otra temática dura como las adicciones, y no obstante eso, el autor también consigue que uno salga de buen ánimo.

Pérez: Evidentemente, es su impronta. Y si generalmente aborda este tipo de temas y siempre logra encontrar la luz, además, es un genio.

Noticias: La pieza refiere a una situación extrema como el suicidio. En su entorno, ¿tuvo contacto con algo así?

Pérez: Afortunadamente, no. Pero en la medida en que fui estudiando el texto, fui encontrando otras cosas que hacían referencia a mi vida, y eso me ayudó a conectarme más íntimamente. Mey Scápola, que ya dirigió a otros narradores en esta obra, también colaboró mucho en eso, orientándome en cómo abordar una historia tan sensible.

Noticias: Terminada la función, el público tiene la posibilidad de dejar por escrito sus propias cosas maravillosas. ¿Usted también pensó las suyas?

Pérez: Sí, me encanta leer lo que deja escrito la gente y también hice mi propio listado.

Noticias: ¿Con qué cosas?

Pérez: Mi familia, mis amigas, los atardeceres y cocinar, porque me gusta mucho amasar. Cosas bastante simples, como las que escribe la mayoría del público. Y, aunque no haya logrado adoptarlo para mi vida, pienso que es un buen ejercicio para hacer más o menos una vez por semana. Para valorar algunas cosas que en el devenir diario no valoramos debidamente, digo. Porque a veces nos amargamos por cada cosa… La vida es tan corta que no vale la pena detenerse en cosas así.

Noticias: Dijo “la vida es tan corta” y la primera canción de “Casa”, su último disco, se llama “La mitad de mi vida”. Hablemos de eso.

Pérez: Es que estoy a nada de cumplir 40 años y no puedo creer que ya haya llegado más o menos a la mitad de mi vida. Es un montón y a la vez siento que se me pasó tan rápido y que aún tengo tanto por hacer… Okey, yo empecé a trabajar en esto a los diez años, hice mil cosas, pero al mismo tiempo siento que no hice nada, que tengo tanto pendiente…

Noticias: ¿Por ejemplo?

Pérez: Yo soy más de vivir el presente y de dejar que la vida me sorprenda, que de planificar. Pero siempre soñé con vivir en el campo y tener una familia numerosa, así que tendría que ponerme las pilas y arrancar mañana mismo (risas).

Noticias: Eso lo viene diciendo desde hace tiempo y todavía está en stand by.

Pérez: Sí, es re loco. Muchas veces me pregunté: ¿qué ser tan maravilloso va a llegar a mi vida, que se está haciendo desear tanto?

Noticias: Bueno, pero otra canción de “Casa” se llama “Amor” y entiendo que se la dedicó a su actual pareja.

Pérez: Sí, a él mismo, y a quien fui conociendo un poco más justamente a partir de “Las cosas maravillosas”. Para mí, eso es lo más maravilloso de “Las cosas maravillosas”.

Noticias: Sin embargo, sé que al principio no se la hizo fácil, que el muchacho tuvo que remarla bastante.

Pérez: Bueno, pero está bien.

Noticias: ¿Le parece?

Pérez: Sí, porque no le dije varias veces que “no” por hacerme la canchera, sino porque las cosas suceden cuando tienen que suceder. Si nos hubiésemos conocido antes, quizás hoy no estaríamos juntos. La verdad es que antes estaba con mucho trabajo y poco tiempo para conocer a alguien o estaba saliendo con otra persona. Fue por eso.

Noticias: En esa canción dice que el amor le llegó cuando ya casi no creía en él, justo cuando empezaba a enojarse. ¿Fue así?

Pérez: La verdad es que ya estaba un poco desilusionada. Después de una relación larga e importante, estuve ocho años soltera, tratando de encontrar al compañero casi perfecto —y que él también me eligiera como su compañera casi perfecta—, pero no se dio. Y cuando estaba por tirar la toalla, después de una función, justo reapareció Tomás. Ahí empezó todo.

Noticias: ¿Lo imagina como el compañero con quien cumplir ese sueño de formar una familia numerosa?

Pérez: ¡No es que lo imagino! ¡Va a ser así! Pienso que él es la persona que me va a acompañar hasta que sea viejita.

Noticias: Tomás es también su primera pareja vinculada al ambiente artístico. Algo a lo que era bastante reacia.

Pérez: Sí, hasta aquí había preferido buscar por otro lado, alguien que me mostrara otras cosas de la vida. Lo loco es que él también se había jurado nunca salir con una actriz. Evidentemente, lo nuestro estaba escrito.

Noticias: Volviendo a su último disco, ¿primero fue el título “Casa” o las canciones la llevaron a él?

Pérez: Primero fue el título, porque estaba obsesionada con llevar un estudio de grabación a mi casa, que es donde compongo la mayoría de las canciones, mi lugar en el mundo, donde me siento a salvo. Como E.T., una de mis películas favoritas, porque él también quería volver a su casa. De hecho, muchos de los temas de “Casa” vienen de la pandemia, de esa época de encierro con nuestra propia rutina.

Noticias: ¿De ahí viene entonces que el video con todas las canciones esté también ambientado en un living?

Pérez: Claro. Cuando la industria me pedía hacer todo digital, gastar dos pesos con 50, con cuatro acordes, sin músicos y editarlo con IA, a mí no sólo se me ocurrió grabarlo en vivo en un estudio —el mejor que encontré—, sino también filmarlo con escenografía, luces, vestuario y bailarines. A mí a veces me gusta ponérmela un poco cuesta arriba, pero la satisfacción de haberlo hecho como quería y de haber generado trabajo para 60 personas no me la quita nadie.

Noticias: Los recitales también tienen esa impronta, ¿no?

Pérez: Sí. En las giras, por cuestiones económicas, hay que achicar un poco el equipo, pero la idea es que en los shows veas lo mismo que viste en YouTube.

Noticias: ¿Dónde es más usted?, ¿actuando o haciendo música?

Pérez: La música te permite ser más vos. Esa fue la búsqueda cuando empecé con “Un té de tilo por favor” en 2018, pero con el tiempo me di cuenta de que ahí también está bueno tener un personaje.

Noticias: ¿Por qué?

Pérez: Porque por más que te encante hacer lo que hacés, cuando estás delante de tanta gente, tan expuesto, también necesitás protegerte. Aunque por algunas cosas que hablamos, ya te habrás dado cuenta de que ese personaje aún no me sale mucho (risas). Creo que es parte del recorrido.

Noticias: ¿Proyectos laborales?

Pérez: En 2027 voy a filmar una serie en Uruguay, pero no puedo contar más. Y hace poco empecé en un streaming todas las mañanas en Olga, en “Sería increíble” con Nati Jota, Felipe Colombo, Toto Kirzner y Noe Costudio. Está buenísimo porque, para mí, es una nueva forma de comunicar, de estar más cerca de la gente y de que la gente me conozca un poco más.

Sergio Núñez / X: @sergei_nunez

por Sergio Núñez