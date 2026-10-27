Agustín Bernasconi: “Sigo siendo el mismo de siempre”

Agustín Bernasconi parece estar acostumbrado a vivir con varias pestañas abiertas al mismo tiempo. Una entrevista, una grabación, un estreno, una canción por terminar, un show por preparar. En estos días, viene de recorrer estudios, responder preguntas y hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, cuando se sienta a conversar con NOTICIAS, aparece otra versión de él. Al principio, algo tímido, de pocas palabras, pero siempre predispuesto a responder. No parece tener demasiadas ganas de hacer ruido alrededor de su propia figura, a pesar de contar con más de 9 millones de seguidores en Instagram. Prefiere hablar de lo que hace, de los personajes que interpreta, de la música que escribe y de lo que todavía sueña con construir.

Acaba de cumplir 30 años y, aunque la cifra invita a hacer balances, su carrera parece estar más cerca de una reinvención que de una pausa para mirar hacia atrás. Nació en Villa Rumipal, Córdoba, donde la música formaba parte de la vida cotidiana y las canciones aparecían entre sobremesas familiares y encuentros con amigos. Antes de los sets de televisión y los millones de seguidores, hubo escenarios de pueblo, festivales y un adolescente que se animó a participar en “Soñando por cantar”. Aquella experiencia le abrió una puerta inesperada: llegó al universo de Cris Morena con “Aliados”, después “Soy Luna”, para Disney y una popularidad que cruzó fronteras. A los 14 años, Buenos Aires empezó a convertirse en su lugar de pertenencia, aunque Córdoba siguió siendo ese territorio íntimo al que siempre elige volver

La música, de todos modos, nunca dejó de ser el hilo conductor. Junto a Maxi Espíndola formó MyA, un dúo que durante años lo llevó a grabar discos, sumar colaboraciones y recorrer escenarios. Cuando ese ciclo terminó, en 2024, llegó el desafío de empezar de nuevo, esta vez en solitario: escribir, tomar decisiones y encontrar una voz propia sin el respaldo de una sociedad artística que había sido parte central de su identidad. No era volver a empezar de cero, sino aprender a caminar de otra manera. Y en ese camino, casi sin buscarlo, también volvió a abrirse la puerta de la actuación.

El resultado de ese regreso coincide ahora con un presente particularmente intenso. En “Mírame así, el camino de Noa”, la ficción musical protagonizada por la cantante israelí Noa Kirel, interpreta a Tomy, un músico que debe revisar sus certezas y reencontrarse con aquello que dejó atrás. La serie, que también cuenta con José Giménez Zapiola, Carolina Domenech y Kevsho, se emite por América y está disponible en Prime Video. La música atraviesa la historia y también le permitió involucrarse desde otro lugar: escribió algunas de las canciones del álbum que acompaña la ficción. Casi en simultáneo, llega a los cines con “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que protagoniza junto a Wanda Nara, en su debut como protagonista en la pantalla grande.

Noticias: ¿Cómo fue volver a la actuación después de tanto tiempo dedicándose a la música?

Agustín Bernasconi: Bien, tenía muchas ganas de volver a actuar, de darme ese espacio. En la época de MyA me había alejado de la actuación, pero mi camino como solista también me trajo estas otras posibilidades. Salieron muchos proyectos. Estoy contento.

Noticias: Se vuelve a enfrentar a un público juvenil, un poco más grande que cuando hizo “Aliados” o “Soy Luna”. ¿Cómo lo encuentra este momento?

Bernasconi: Creo que es una cuestión lógica de edad, voy creciendo, el público también. “Mírame así” es bastante juvenil, pero hago cosas para adultos también, próximamente se está por estrenar otra serie en la que interpreto a un boxeador. Todos los proyectos son muy lindos.

Noticias: “Mirame así” tiene mucha música. ¿Influyó a la hora de tomar la decisión?

Bernasconi: Todo lo que tenga que ver con la música a mí me encanta, y poder combinarlo con la actuación me fascinó. Pude involucrarme en la parte musical, escribí algunas canciones del disco, fue espectacular. El álbum está bueno y es un gran conector en la historia. Además, me encantó el elenco, trabajar con amigos es lo más lindo de este trabajo. Son todos súper talentosos y tiramos para el mismo lado.

Noticias: Noa Kirel es una cantante muy conocida en Israel, pero era la primera vez que trabajaba en Argentina, ¿cómo fueron armando el vínculo?

Bernasconi: Fue un desafío grande. Primero estaba la barrera de la comunicación, ella habla hebreo e inglés, estaba aprendiendo a hablar español, y yo solo hablo español. Fue un poco complicado al comienzo, pero creo que empezamos a comunicarnos con las miradas en las escenas y eso fue un gran pilar.

Noticias: La serie tiene 25 capítulos, y, además de estar en Prime Video, se emite por América, en una época donde prácticamente no hay ficción en la televisión abierta, ¿qué le pasó con eso?

Bernasconi: Me parece bárbaro que vuelva un contenido así a la televisión abierta. Los jóvenes de entre 20 y 30 años pueden conectar mucho con las situaciones y problemáticas que atraviesan los personajes.

Noticias: Empezó a trabajar desde muy chico, a los 14 años tuvo su primera experiencia en televisión. ¿Qué se siente que el público lo haya visto crecer en cámara y en el escenario?

Bernasconi: Es hermoso. El público lo hace saber. Está bueno detenerse a ver el camino recorrido, lo que pude construir, con las cosas buenas y las cosas malas. Estoy muy agradecido a todos los que me siguen; ellos son el motor de todo.

Noticias: Tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram. ¿Siente cierta responsabilidad?

Bernasconi: Soy muy consciente de la cantidad de público que está detrás de todo lo que hago y estoy muy agradecido. Pero después no me cambia la cantidad de seguidores. Pienso bien qué mostrar y no, pero principalmente, lo que más me importa es cómo quiero que suenen mis canciones.

Noticias: ¿Y cómo elige qué mostrar de su vida? Es bastante reservado con su vida privada…

Bernasconi: Sí, en mis redes muestro cosas más relacionadas al trabajo y algunas pocas cosas de mi vida personal, de mi día a día.

Noticias: Mucho se habla de cómo se manejan con la plata los actores que arrancan siendo tan jóvenes, ¿qué le pasó a usted con eso?

Bernasconi: Hay una cuestión lógica, cuando empezas muy chico, con ese tipo de ingreso de dinero, es normal que los padres estén muy involucrados en el manejo. Cuando me vine a Buenos Aires me independicé, porque no me quedaba otra, me empecé a hacer cargo de muchas cosas a una temprana edad. A los 19 ya vivía solo y me independicé del todo. Al principio, mis papás iban y venían de Córdoba. Mis viejos siempre fueron muy cercanos, me aconsejaron y me dieron una mano.

Noticias: ¿Qué le quedó del chico de Villa Rumipal, Córdoba?

Bernasconi: Todo. Uno cambia y crece, madura en ciertos aspectos, pero sigo siendo el mismo. Mi grupo de amigos, mi familia, mis lugares seguros son los mismos.

Noticias: También acaba de estrenar “¿Querés ser mi hijo?”, donde acompaña a Wanda Nara en su debut en cine, ¿cómo fue esa experiencia?

Bernasconi: Yo voy para adelante. Soy consciente de que todo lo que gira alrededor de Wanda es muy grande. Pero la peli está muy buena. Es una linda propuesta. Ella la rompe, de verdad, va a sorprender. El director es increíble, la producción también. Está todo dado para que las cosas salgan bien.

Noticias: Durante el rodaje en Uruguay le tocó protagonizar también un rumor que decía que había pasado algo entre ustedes, algo que usted salió a desmentir en redes inmediatamente. ¿Qué se siente de repente ser parte también de la noticia en los programas de espectáculos?

Bernasconi: Estoy tratando de amigarme de a poco con eso. Y entender que es parte del show. Hasta cierto punto, si se superan algunos límites, voy a salir a hablarlo y a aclararlo. Pero hay que relajarse e ir para adelante.

Noticias: ¿Cómo se siente en el rol de galán?

Bernasconi: (Se ríe) No me detengo mucho a pensarlo. Lo lindo de actuar es ponerte en la piel de diferentes personas.

Noticias: En paralelo con los proyectos actorales, sigue desarrollando su carrera solita, ¿en qué etapa se encuentra?

Bernasconi: Estoy tratando de que convivan las dos cosas. Mi norte siempre es la música. Quiero hacer que cada vez más gente se conmueva con mi música. Hacer colaboraciones, shows. Se vienen muchas cosas nuevas y desafíos por delante. Las series y la película las grabé en diferentes momentos del año pasado y este año, y justo sale todo ahora, pero mi foco sigue siendo la música. Recientemente me presenté en el Teatro Ópera e hice shows en el interior del país. El año que viene quiero hacer una gira más grande, pero seguiré analizando los proyectos actorales.

Noticias: Se definió como una persona tranquila, un poco solitaria, con este presente tan agitado, entre estrenos, shows, entrevistas, ¿cuándo encuentra sus momentos?

Bernasconi: Los fines de semana. Encontré una dinámica de tener esos momentos solo para relajarme y también lo necesito para tener energía cuando tengo que salir a actuar, a un show, a hacer una nota. Tengo mis planes de siempre, me junto con mis amigos, voy a entrenar, a jugar a la pelota, los domingos trato de quedarme descansando.

Noticias: ¿Qué espera para el año que viene?

Bernasconi: Este año fue increíble, el próximo espero que traiga más laburo, más música, que haya más gente que me conozca y me siga, encontrar nuevos públicos.