Paola Barrientos: “Me perturba la impunidad de las redes”

Paola Barrientos se vuelve a poner en la piel (la peluca, los tacos y las joyas), de Zulma, su personaje en “Tarascones”, la comedia en verso de Gonzalo Demaría con dirección de Ciro Zorzoli, que estrenó en 2016, recorrió teatros y provincias y después de dos años y medio vuelve a escena, en el Metropolitan Sura. En esta obra, que es una mirada ácida a la clase alta argentina, que para Barrientos sigue muy vigente, por más que no lo vea como algo bueno, comparte escenario con Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampín.

Con una sonrisa, gran predisposición y entusiasmo con los proyectos por delante, la actriz no duda al tener que posicionarse políticamente, pero es cauta al hablar sobre los temas en los que no está involucrada en profundidad, como la situación del INCAA: “Entiendo que está muy complicada la posibilidad de la realización de la industria audiovisual”, sostiene.

Noticias: ¿Cómo vivió la vuelta de “Tarascones”?

Paola Barrientos: Fue una fiesta. Nosotras hicimos dos o tres temporadas, arrancamos en el Cervantes, después nos conformamos como cooperativa y nos fuimos a El Picadero, ahí hicimos dos temporadas, luego guardamos las cosas pensando en que en tres o cuatro meses volvíamos y terminaron pasando dos años y medio. En estos años tuvimos varios encuentros por Zoom, con muchas ganas de volver. Decidimos que en el momento más duro de la pandemia no teníamos que volver, pero este sí es es momento. Venimos con ganas, concentradas de este reencuentro. Esta obra nos parece una bomba.

Noticias: ¿Qué es lo que más disfruta de su personaje?

Barrientos: Hay un juego de expresividad, en todas, en la propuesta, desde la estética, la actuación, nos montamos mucho, las pelucas, las uñas, las alhajas, los tacos, la diversión empieza ahí.

Noticias: En una nota habló del humor como un lenguaje que abre puertas para desnudar ciertas cuestiones, ¿en esta obra sobre qué reflexionan?

Barrientos: Tiene que ver con un posicionamiento de clase, son cuatro señoras que deciden juzgar y condenar siendo ellas las que llevan el juicio adelante, a la empleada de una de ellas, acusándola de algo que después se verá si cometió o no. La obra empieza con un crimen. Estas señoras deciden sobre la inocencia o culpabilidad de otra persona con una impunidad absoluta de lo que ellas piensan. Luego empiezan a despellejarse entre ellas.

Noticias: En esto que dice del juicio al otro, ¿qué piensa de la cultura de la cancelación?

Barrientos: Cuestionar es el camino, pero la cancelación, la no existencia del otro, me parece que no es sano para nadie.

Noticias: Es un término muy asociado a las redes sociales, usted se mantiene al margen de ese mundo, ¿qué la separa de las redes?

Barrientos: Me perturba esa impunidad para opinar, decir, insultar, maltratar. Se le quita posibilidad de profundidad a los debates. Hay algo de esa inmediatez de la respuesta… yo puedo llegar a saltar como leche hervida, prefiero mantenerme lejos. Hay gente muy atrevida que se pone a opinar de otros desde las redes y para mi eso no vale, juntémonos y decímelo, conversemos. Algo de eso es lo primero que me causa rechazo. Después, asumo que es algo que existe, es parte de las relaciones humanas. Que a mí no me guste no significa que en algún momento no vaya a tener que prestarle más atención, básicamente porque tengo hijos que van a empezar a interactuar en ese universo y voy a tener que saber de qué se trata para poder acompañarlos. Circula demasiada información de lo que uno hace. No me molesta que otro muestre lo que hace, pero yo digo: ¿A quién le puede interesar a dónde me fui el fin de semana, qué comí?, eso de sacarle fotos a las comidas… no le entiendo la gracia.

Noticias: ¿A qué otras cuestiones la enfrenta la maternidad?

Barrientos: Cada momento te encontras con otros humanos, con sus gustos, te das cuenta que empiezan a manifestarse y tienen sus propios deseos, que a veces entran en conflicto con lo que uno desea, necesita, quisiera… es aprender a relacionarse con ese otro que uno ama tanto y tiene que dejar ser.

Noticias: En una nota con NOTICIAS se definió como una madre severa, ¿se fue ablandando?

Barrientos: Quizás soy más hinchabolas que severa (ríe). No sé si me ablandé, son relaciones que todo el tiempo van cambiando. Uno va creciendo y compartiendo y entendiendo algunas cosas y dejando de entender otras.

Noticias: En contraposición a lo “hinchabolas”, ¿cuál sería su mayor virtud?

Barrientos: Cocino rico (ríe). Siento que soy alguien que sabe acompañar, soy generosa y trato de estar atenta a lo que el otro necesita. Le pongo el cuerpo a todo lo que haga falta, no solo con mis hijos.

Noticias: Hablando de ponerle el cuerpo a las causas, ¿cómo es el trabajo que hace en las cárceles?

Barrientos: Soy voluntaria de Justicia Restaurativa Argentina, Andrés López es el abogado presidente de la asociación. Cada uno aporta desde su lugar, sus posibilidades. Hay momentos en los que estoy más activa con mi presencia y otros que no. Hicimos “Tarascones” en una cárcel y fue una experiencia alucinante. El lema es “Restaurar para no repetir”.

Noticias: En su momento, cuando protagonizó la publicidad de Banco Galicia y trabajó en “Graduados”, tuvo mucha exposición, ¿cómo se llevó con esa situación?

Barrientos: Fue un shock, pero ya estaba grande cuando pasó. Siento que no me resultó muy abrumador. En esos momentos lo que yo hago es retirarme un poco de la calle porque me sale así, porque soy medio tímida. Lo que me sucede en la calle tiene que ver con un reconocimiento de un trabajo que alguien valora. Es muy grato.

Noticias: Usted estuvo muy identificada con el kirchnerismo, ¿en este momento en dónde se encuentra políticamente?

Barrientos: Me siento en el mismo lugar. Para mi Cristina Fernández de Kirchner es alguien a quien hay que prestarle atención siempre, tiene una visión del asunto que pocos tienen. Me referencio absolutamente con ella.

Noticias: ¿Y con Alberto?

Barrientos: Lo que me pasa es que deseo que sucedan cosas, que se tomen decisiones que no son las que se están tomando, pero este es el contexto en el que estamos. Estoy dentro del Frente de Todos y espero que se le encuentre una posibilidad de continuidad a este proyecto y que sea un proyecto más parecido a lo que vivimos durante los años de kirchnerismo, porque básicamente me parece que fue transformador y eso está faltando.



