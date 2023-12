Carolina Losada chicaneó al bloque K en el Senado: “Chicos, sorry, se fueron”

“Los reyes de ‘si tengo número, dispongo de todo’ y los reyes de ‘si tengo número, no hablo con nadie’, ahora están muy nerviosos porque no tienen número. Están en minoría, chicos. Sorry, se fueron”, expresó la senadora santafesina Carolina Losada en la sesión para elegir nuevas autoridades de la Cámara alta.

La legisladora radical continuó disparando contra el bloque de Unión por la Patria, en particular a los principales referentes kirchneristas del senado Juliana Di Tullio y Jose Mayans. “Lo que quiero aclarar para poder clausurar esta discusión absurda e inútil, es que yo renuncie a la vicepresidencia, por lo tanto, la línea de discusión esta rota. Así que tenemos que votar autoridades. Gracias, besito y hasta luego”, concluyó la legisladora rosarina y ex conductora de América Noticias.

La sesión se inició con la presencia de 38 de los 72 senadores con la dirección de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien descartó la invalidez de la misma, que habían propuesto desde Unión por la Patria -solicitaban posponer la designación de autoridades para el 24 de febrero-, moción que fue desestimada por votación a mano alzada.

Finalmente, el puntano Bartolomé Abdala de La Libertad Avanza será el nuevo Presidente Provisional del Senado, mientras que la radical santafesina Carolina Losada quedará en el rol de Vicepresidenta Primera. La Vicepresidencia Segunda corresponde al schiarettismo: pertenecerá a la cordobesa Alejandra Vigo.