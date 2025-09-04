Javier Milei dice que habló con Dios y que el "Coimagate" no lo afectará

La frase la escuchó un amigo del Presidente que está entre los que más ingresos registran a la Quinta de Olivos.

La pronunció Javier Milei, con tono aliviado:

–Hablé con el Uno y me dijo que va a estar todo bien...

“El Uno”, se sabe, es como Milei llama confianzudamente a Dios.

Ocurrió por estos días, cuando su amigo pasó para hacer un control de daños y ver cómo había afectado a Milei el escándalo de las supuestas coimas del 3 por ciento que involucra de lleno a su hemana Karina.

El visitante se fue tranquilo después de verlo. El Presidente se mantenía en pie.

Enseguida, se lo comentó a un grupo de empresarios, con las mismas palabras que había usado Milei: “Javier dice que habló con el Uno y que este le dijo que iba a salir todo bien”.

Sus interlocutores se sonrieron para no largarse a llorar.

La escena la reveló horas atrás el biógrafo no autorizado del Presidente, Juan Luis González. El periodista de NOTICIAS es un especialista en contar el costado más polémico e incómodo de Milei: el esotérico.

En sus libros “El Loco” y “Las Fuerzas del Cielo”, González narra las peripecias de un gobernante que está convencido de que tiene línea directa con “el Uno” y que su hermana Karina y su fallecido mastín inglés Conan son parte esencial de esa comunicación. El perro estaría sentado a la derecha de Dios y la hermana, entre cuyas supuestas habilidades está la de la “canalización angelical”, es decir, la de comunicarse con los muertos, haría de enlace entre Milei y su can, que a su vez sería el intermediario con el Supremo. Un sistema complicado.

Según más de una decena de fuentes que en otras épocas hablaban con él, Milei les contó que recibió del “Uno” la misión de meterse en política para ser Presidente y salvar a la Argentina de las garras del “maligno”, es decir, el comunismo (sí, a 35 años de la caída del Muro de Berlín). Otros informantes aún recuerdan cuando les contó que, en un sueño, habló con el rey David (fallecido en el año 966 antes de Cristo) y por recomendación suya tomó la delicadísima decisión geopolítica de mudar la embajada argentina en Israel a Jerusalén. También están los que escucharon al hoy Presidente referirse a diálogos imaginarios con otras personas que ya no están entre nosotros, como la filósofa Ayn Rand o como su economista de cabecera, Murray Rothbard, el padre del libertarianismo.

–Acabo de hablar con Rothbard y me dijo que esto está bien –podía llegar a decir, por ejemplo, después de un minuto de instrospección.

El propio Luis “Toto” Caputo se sorprendió cuando, para convencerlo de que sea su ministro de Economía, Milei le dijo en privado que había hablado con “el Uno” y que el economista era “parte del plan”. ¿Cómo negarse cuando el scouting lo hace el mismísimo Dios? Si hasta cuentan que la mujer de “Toto” se conmovió hasta las lágrimas.

Caputo luego dijo en un evento público, cuando lo consultaron por su decisión de acompañar al libertario: “Las fuerzas del cielo actuaron sobre mi esposa, y por eso estoy acá”.

Parecía un chiste, pero no lo era.

Creer o reventar: Milei cree que “el Uno” le dijo que sería Presidente y ahí está hoy, en contra de todo pronóstico. Ahora le confirmó que saldrá indemne del Coimagate. ¿Acertará otra vez?

Amén.