Lilita Carrió: “Esto pasa por poner en las listas a gatos que se casan con espías”

En el ciclo conducido por Ernesto Tenembaum y María O'Donnell para la plataforma Cenital, los periodistas recibieron a Elisa Carrió. La fundadora de Juntos por el Cambio se despachó con diversos comentarios sobre la actualidad política, la economía, las próximas elecciones y, no podía faltar, el escándalo de las escuchas a Karina Milei.

“Esto pasa por poner en las listas a gatos que se casan con espías. Como no te van a filtrar”, comentó la dirigente de la Coalición Cívica y continuó: “Pones chicas de la noche en las listas, como no te van a filtrar. Pones a maquilladoras en las listas, como no te van a filtrar. Te va a filtrar cualquiera”. Las picantes insinuaciones de Carrió apuntaron a dos legisladoras del espacio libertario, curiosamente, enfrentadas entre sí.



Por un lado, Carrió, sin nombrarla, se refirió a la diputada Marcela Pagano, apuntada por referentes del gobierno como la principal responsable de las filtraciones junto con su pareja, el empresario de medios Franco Bindi. Por el otro lado, la dirigente señaló a la parlamentaria Lilia Lemoine de La Libertad Avanza, excosplayer, expareja de Javier Milei y actual maquilladora presidencial.

En la larga entrevista de una hora de duración, Lilita Carrió fue contundente sobre las responsabilidades de Karina Milei en el escándalo Spagnuolo y como la hermana del presidente es apoyada por personalidades empresariales. En ese aspecto, fue señalada la abogada y empresaria Bettina Bulgheroni, esposa del millonario petrolero Alejandro Bulgheroni. También disparó contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ubicándolo como un personaje que responde a los intereses del empresario Eduardo Eurnekian.

Curiosamente, Pagano en la interpelación que se realizó a Francos, acusó al coordinador de ministros de tener a disposición una red de agentes de inteligencia. La diputada del bloque Coherencia involucró públicamente al funcionario con la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se alude a presuntas coimas de la droguería Suizo Argentina a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

“Francos es el único que ganó poder en la nueva redistribución. Tomen notas del nombre, por si en unas semanas vuela Caputo de la SIDE. Recuerden el nombre de José Luis Vila”, advirtió la experiodista en diálogo con Maximiliano Montenegro, luego de la confrontación en el recinto. Respecto a la presencia de exmiembros de la SIDE en la Jefatura de Gabinete, Guillermo Francos admitió que José Luis Vila fue designado como Secretario de Asuntos Estratégicos.

José Luis Vila tiene una extensa trayectoria en áreas vinculadas a la inteligencia del Estado. Nacido en Córdoba, inició su carrera política en el radicalismo, estrechamente vinculado a Enrique “Coti” Nosiglia. Su carrera comenzó en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde se desempeñó como analista y posteriormente fue delegado del organismo en Estados Unidos, lo que le permitió acumular experiencia en coordinación de tareas de inteligencia. El curriculum vitae de Vila adquieren otro color con los dichos de Pagano.