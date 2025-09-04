El video que muestra la poca asistencia que tuvo el acto de cierre de Javier Milei

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que tienen como protagonista a su hermana Karina Milei, el presidente encabezó ayer en Moreno el cierre bonaerense de la campaña de La Libertad Avanza. El acto se desarrolló en un predio al aire libre del club Villa Ángela, pese a las advertencias de la oposición y de la propia gobernación provincial, que había señalado que el espacio no reunía las condiciones necesarias para un evento de esa magnitud. Las imágenes aéreas terminaron mostrando grandes sectores vacíos: el lugar nunca llegó a completarse.

La convocatoria incluyó micros que trasladaron a militantes desde distintos puntos. Al descender, se les entregaban remeras y gorras violetas dentro de cajas de cartón. Algunos portaban banderas con la cara de Sebastián Pareja, otros carteles con frases como “No vine a guiar corderos, vine a despertar leones” o “Moreno: donde nace el liberalismo popular”. Sobre el escenario, un cartel con letras rojas replicaba la tipografía de la CONADEP: “kirchnerismo nunca más”.

El despliegue de seguridad fue inusitado: participaron efectivos de la Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería, Casa Militar y hasta la policía local, además de personal privado. Los asistentes debieron pasar por cacheos y detectores de metales, mientras un helicóptero de la fuerza provincial sobrevolaba la zona. Aun así, se registraron contados incidentes, como el que le ocurrió al periodista Cristian Mercatante al ser agredido en medio de la cobertura periodística.

Frente a esa escenografía, Javier Milei no pudo eludir el tema que lo rodea. “Cuando vienen esas operaciones uno sigue luchando porque sabe que está limpio, pero luego proceden a la intimidación física. En Lomas me tiraron un adoquín y podrían haber matado a cualquiera. Ya se cargaron a Nisman”, declaró, antes de referirse directamente a su hermana: “Nos acusaron de chorros, fueron contra nuestras vidas humanas y ahora también contra mi hermana”.

El mandatario recordó además la violencia sufrida semanas atrás en Lomas de Zamora, donde su caravana fue atacada a piedrazos. Y, pese a la defensa pública de su círculo más cercano, admitió la tensión electoral: “Las encuestas dicen que el domingo puede haber un empate técnico”.Mientras hablaba, parte del público lo escuchaba con atención; otra, sin embargo, comenzó a retirarse antes de que terminara el discurso.

El domingo 7 de septiembre se definiran las elecciones legislativas provinciales en territorio bonaerense. Luego de su presentación en el partido de Moreno, Javier Milei viajó a los Estados Unidos. El Jefe de Estado tendrá una serie de reuniones con empresarios - buscando inversiones - pero el motivo original del viaje es participar de un encuentro en el Instituto Milken, que lo distinguió con un reconocimiento el año anterior.