Cuándo y cómo se gestó la relación entre Milei y Sturzenegger

La relación entre el candidato a presidente Javier MIlei y el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, se gestó en 2017. Por entonces el libertario , recién empezaba a aparecer como una como figura de los medios. "Milei lo festejaba a Sturzenegger en modo fan", cuenta un ex funcionario que integraba el equipo del BCRA.

El ahora favorito en las encuestas lo tenía como referente, y tantos elogios dieron sus frutos. "Invítenlo a un almuerzo", dio la orden Sturzenegger a su equipo. La comida se dio en las mismas oficinas del BCRA, Y el menú fueron unos sandwiches gourmet de un bar cercano al banco.

"Los almuerzos de Sturzenegger eran bien económicos. De hecho nunca habilitó un prepuesto para esa área a directores que tenían reuniones afuera, y debían pagar de su bolsillo el gasto", pinta el funcionario consultado por NOTICIAS. "Ese gesto de austeridad, creo que fue un punto de sintonía con Milei", agrega.

De pocos amigos, muy técnico y poco político, el propio ex presidente del Central, trabó amistad con Milei, entonces un "bicho raro" de la economía y la política. Esa relación se sostuvo en el tiempo, y hoy es el libertario quien lo convoca para que nuevamente se haga cargo del BCRA en caso de ganar las elecciones.

Sturzenegger no ha tomado una decisión. Y destaca que asesoró a Patricia Bullrich, quien desde hace un tiempo lo habría llamado para que aporte algunos lineamientos. Sin ser parte de su equipo económico. En tal sentido, la oferta de Milei es mucho más concreta, y el respaldo incondicional, dicen cerca del libertario.

"En referencia a afirmaciones realizadas por Carlos Pagni ayer, me veo en la necesidad de hacer una aclaración. Es cierto que he preparado un trabajo sobre desregulación de la economía, pero dicho trabajo ha sido hecho no para Javier Milei sino para @PatoBullrich. Abro breve hilo", escribió Sturzenegger en X (ex Twitter).

"Hace un año acordamos con @PatoBullrich hacer una revisión de la legislación argentina en busca de trabas a la competencia, excesos regulatorios, privilegios económicos y opacidad en el gasto público. Abordaría áreas complementarias al trabajo que estaban haciendo sus otros equipos", siguió.

"Esta revisión legislativa se ha finalizado y ya ha sido discutida con los equipos técnicos de @PatoBullrich. La semana pasada, cuando se ungió a @CarlosMelconian como referente económico, el trabajo fue transferido en su totalidad a ese equipo", concluyó.

Y finalmente se refirió a libertario: "Con Javier Milei tengo una relación de respeto mutuo hace muchos años. Como ya he dicho, creo que su irrupción en la política abrió la posibilidad de debatir cosas que sabíamos estaban mal pero que nadie quería abordar. Movió el eje de la discusión, en mi opinión, para el bien de todos", cerró.

Sturzenegger sería hoy el "plan A" de Milei para el Banco Central que había prometido dinamitar (una nueva política que contradice uno de los que fueron sus ejes de campaña junto con la dolarización, también hoy en debate interno). Pero si el ex BCRA rechaza la oferta, también está en danza el nombre de Domingo Cavallo, el ex ministro de economía de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

por R.N.