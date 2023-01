D´Elía: “Cristina no va a poner a ningún candidato”

El dirigente social Luís D´Elía realizó declaraciones radiales sobre el futuro del kirchnerismo. “Cristina Kirchner no va a poner candidatos y no va a ser ella tampoco”, opinó D´Elía en conversación con El Disparador (Delta 90.3). Y es que desde que la vicepresidenta anunció que “no iba a ser candidata a nada”, luego de que se conociera la sentencia en el juicio por la Causa Vialidad, hay preocupación hacia dentro del movimiento por saber quién será el sucesor. Para el líder de Federación de Tierra Vivienda y Hábitat, en el kirchnerismo “está creciendo la conciencia de que no tenemos 20 candidatos. El primer candidato es Alberto (Fernández) y luego Sergio Massa que tiene algunas cosas a tener en cuenta”, explicó D´Elía.

Si bien el presidente Alberto Fernández no confirmó aún su candidatura para las elecciones de este año, D´Elía, quien en varias oportunidades manifestó su apoyo al mandatario, ponderó su gestión. “Tenemos un Presidente que se jugó por pagar todos los sueldos de las empresa privadas durante un año y medio para que no quebraran. Es heroico lo que hizo Alberto Fernández”, sentenció D´Elía, en referencia a la ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el mandatario durante la pandemia covid-19 para evitar un quiebre generalizado de empresas. " Alberto tiene suficientes motivos para ir por la reelección", agregó.

También elogió al ministro de Economía, Sergio Massa. "Sergio Massa es un buen Ministro de Economía, y rompe con el mito de que los ministros tienen que ser economistas", afirmó D´Elía. El comentario contrasta con la poca simpatía que Massa le producía al dirigente en épocas anteriores. En 2021, antes de que Massa se convirtiera en ministro de Economía, D´Elía lo acusó de “detestar al kirchnerismo” en un tuit en el que también le echaba en cara haber perdido en las elecciones de medio término de 2017.

Sin embargo, ahora elogia su política económica. “Hay un alto nivel de consumo popular, 6 puntos de crecimiento del PBI, solo 6 de desocupación, 22 millones de argentinos que reciben algún tipo de cuidado del Estado, una inflación a la que se le está dando pelea y yo creo que en marzo o abril vamos a tener números mucho mejores. Estamos en una situación muy buena en cuanto a perspectivas”, opinó D´Elía optimista.

Frente a la aparición de varios posibles candidatos, como Juan Manzur, Juan Grabois y Daniel Scioli, D´Elía cree que “candidatos se pueden anotar un montón”, pero no se mostró optimista respecto al intento de Grabois para anotarse como candidato. “No tiene ninguna posibilidad de ser candidato a nada”, sentenció. Cabe destacar que Grabois ha sido sumamente crítico con la gestión de Alberto Fernández.

Sobre Antonio Aracre, la nueva incorporación del gobierno como Jefe de Asesores de la Presidencia, D´Elía opinó que se trata de un gesto acorde con “un mundo muy complejo”. "No me hace ningún ruido la llegada de Antonio Aracre. Alberto tiene que escuchar a todo el mundo. Todos tienen que ver lo que hace Lula (Da Silva), que llega al poder bancado por Joe Biden y con un fuerte pacto con la centroderecha paulista”, afirmó D´Elía, en contraposición a las críticas que recibió Aracre por parte del ala más dura del kirchnerismo.

