Eduardo Valdés: "El 19 de marzo fue el 17 de octubre de Alberto Fernández"

La Escuela de Comunicación de la Editorial Perfil, en el marco de una nueva conmemoración del “Día de la Lealtad Peronista”, entrevistó a Eduardo Valdés. El abogado, legislador por el Frente de Todos, ex embajador de la Santa Sede y peronista histórico conversó con los alumnos de periodismo acerca del significado político y social de aquel 17 de octubre de 1945.

“Para el peronismo esta fecha es un pacto de amor”, aseguró en relación a la fecha, que este año celebra su 75 aniversario en un contexto especial. “Nunca imaginamos que íbamos a tener que gobernar en una pandemia”, aseguró Valdés, quien también manifestó que el día del anuncio de la cuarentena estricta “fue el 17 de octubre de Alberto”. “Vamos a poner en juego cuantos peronistas hay en España, en Francia y en el mundo. Va a ser un peronismo global”, avizoró sobre el acto virtual, entre recuerdos de su militancia y un repaso del peronismo, en el marco de la clase de Historia Argentina II.

Noticias: Este 17 de octubre es atípico, ¿cómo lo imagina?

Eduardo Valdés: Va a ser el 17 de octubre más lindo que vamos a pasar. Va a ser virtual con una aplicación que hará que cada uno de los que estemos conectados vamos a estar reflejados como una persona más dentro de la Plaza de Mayo. Vamos a poner en juego cuantos peronistas hay en España, en Francia y en el mundo porque van a poder conectarse de todos lados. Va a ser un peronismo global.

Noticias: Están en la tarea de gobernar un “país pandémico” y aparte en un frente heterogéneo, ¿cómo ve al peronismo hoy?

Valdés: Nosotros nos preparamos para todo. Cuando uno se encuadra en la política hace de ella la esencia de su vida. Nos doctoramos en materias y carreras que elegimos para poder servir mejor al pueblo, pero lo que nunca imaginamos era que íbamos a tener que gobernar en una pandemia. Me tocó compartir con Alberto Fernández el 19 de marzo. Él y yo solos en Olivos. Fue el día que él toma la decisión de la cuarentena cerrada. Me dijo “hagamos de cuenta que somos dos estudiantes de Derecho: ¿cuál es el bien jurídico a tutelar? Es la vida humana”. Ese día fue el 17 de octubre de Alberto. Tomó la decisión desde las tripas de él. Nosotros estamos acostumbrados a hacer todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Nos encanta rescatar fábricas y luchar para que no se pierdan puestos de trabajo. Pero desde el 19 de marzo estamos atajando penales. Escuchando cuántos muertos o infectados hay. No era la pandemia para lo que nosotros estábamos preparados.

Noticias: ¿Qué implica esta fecha para los peronistas?

Valdés: Para el peronismo, esta fecha es un pacto de amor. Su base social de representación siempre está vinculada con la dignidad humana y con los desheredados de la tierra, como decía Eva. Un hermoso ejemplo de esto es la historia de Facundo Cabral. Él mismo cuenta qué es el peronismo, el video está en YouTube. Facundo era hijo de una madre soltera, tenía varios hermanos y eran muy pobres. Cuando él tenía nueve años se fue caminando desde Tandil hasta la Casa Rosada. Le habían contado que existía un presidente que le daba trabajo a las personas. Llegó a la casa de gobierno y allí le dijeron que el general no estaba y que podía encontrarlo al otro día, en un acto en La Plata. Facundo durmió en la calle y a la mañana siguiente estaba en la capital de Buenos Aires. En el medio de la multitud Eva lo vio y le preguntó qué necesitaba. Él respondió que quería un trabajo para su mamá. Eva solicitó que llevaran al chico a la Ciudad de los Niños, que le dieran un baño, ropa limpia y que lo acercaran hasta su casa, en CABA. Facundo pasó la noche en la casa del presidente y de la primera dama. Cuando despertó, Eva le anunció que su mamá empezaría a trabajar como casera de una escuela en Tandil y que allí mismo dispondrían de una casa. A partir de ahí cambió la vida de Cabral y la de su familia. Ese relato es muy lindo porque refleja cómo es el mundo de los “nadies”, si nadie te ayuda con algo al principio.

Noticias:¿Habla con gente que estuvo en la plaza, el 17 de octubre de 1945?

Valdés: Es lo que más me gusta. El que más me contó, que en parte fue mi maestro en la política, fue Antonio Cafiero. Yo tenía un programa de televisión llamado “Café Las Palabras”. Mientras duró el ciclo, siempre lo invité para que narrara ese día. Otros personajes lindos que también participaron hablando del 17 de octubre, como Alfredo Carlino y José María Castiñeira.

Noticias: ¿Un recuerdo de su primer 17 de octubre o algún recuerdo de niñez?

Valdés: Les voy a contar una anécdota. Soy hijo y hermano de antiperonistas furiosos. Ahora bien, el primer 17 de octubre en el que participé fue en 1973. Tenía 17 años. Los otros aniversarios eran festejos clandestinos, que consistían en pintar en el obelisco “Perón”. Nos creíamos rebeldes y no nos dábamos cuenta a qué nos exponíamos, había una dictadura en el país. Era una forma de decir “estamos presentes. Perón vive. Perón vuelve”. Eso significa el signo de la V: Perón vuelve, vive. Porque lo querían matar.

Noticias: En relación con el documental “17 de octubre, una historia de amor”, que se estrenó el año pasado, ¿Qué podés contarnos?

Valdés: Ese documental lo estrenamos en 1995, pero conforme pasa el tiempo le agregamos testimonios. Lo importante es que todos los que aparecen estuvieron presentes en aquella plaza en 1945.El 17 de octubre es la fundación de un movimiento político que perduró en el tiempo, mucho más allá de sus contemporáneos. A principios de este año acompañé al presidente a Alemania. Allí, Ángela Merkel nos preguntó qué es peronismo, porque le llamaba la atención que sea el único partido, de la primera mitad del siglo XX, que sobrevive.

Noticias: ¿Qué le explicó Alberto a Merkel?

Valdés: Uno trata de explicar la esencia del peronismo. Ese 17 de octubre lo representa. Es la expresión de un sector de la sociedad que no se la tenía en cuenta… Ese sector se subleva por primera vez en la Argentina, bajo la consigna “Yo te daré patria hermosa, te daré una cosa preciosa que empieza con P: Perón”. Esa masa popular había sentido a Perón, durante los dos años que fue Secretario de Trabajo y Previsión y había sentido la cercanía de la dignidad humana.

Noticias: En el documental la destaca mucho a Eva, de hecho, menciona que fueron “la pareja política más importante de la Argentina” y después se retracta y dice “bueno también están Néstor y Cristina” ...

Valdés: Eso tiene distintas etapas. El primer documental lo presentamos en 1995. Después lo fuimos actualizando. Hay una película que recomiendo mucho que es Juan y Eva, de Paula de Luque, en la cual yo soy investigador histórico. La historia de amor de ellos es la de un amor prohibido. Precisamente detrás de esa prohibición surge la rebeldía de ambos. Perón la vio y quedó subyugado, muerto. Vivieron una historia de amor muy fuerte. Un día Perón le dice a Eva que el Ejército no lo deja casarse con ella. Y ella le pregunta por qué. Él le dice “porque sos hija de madre soltera”. Ese fue un hecho que a Eva la sacaba. Era el tema más débil, más duro de su vida. Esas personas en esa época se llamaban bastardas. Quizás el “bastardaje” de ambos (Eva y Perón) los hicieron unos resentidos positivos que pudieron hacer las locuras que hicieron.

*Por Fernando Jaime y Sofía Granato, estudiantes del segundo año de la Escuela de Comunicación de Editorial PERFIL.

