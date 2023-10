El efecto Macri: ¿habrá acuerdo con Milei?

Las dudas acerca de qué hacía Mauricio Macri empezaron muy temprano en la campaña 2023. En Juntos por el Cambio no fueron pocos los que discutían el discurso del ex presidente, que decía que votaría al candidato propio, pero no dejaba de coquetear con un ascendente Javier Milei. El domingo 22, tras conocerse el resultado de las elecciones generales que puso al libertario junto a Sergio Massa en el balotaje, el efecto Macri volvió a ser un tema de conversación en la coalición opositora. La pregunta es si el ala dura buscará ahora un acuerdo con La Libertad Avanza para que Unión por la Patria sea derrotado.

“Puedo hacer una pregunta incómoda: ¿el responsable del fracaso de Juntos por el Cambio es Mauricio Macri?”, disparó la periodista Viviana Canosa en una mesa de debate en La Nación Más. Luis Novaresio la secundó: “Es un gran responsable. La actitud mimosa hacia Milei y el no ungir a sus candidatos tiene que ver con el resultado”.

Señales.

Macri subió al escenario del búnker de Parque Norte tras la derrota, saludó a la militancia y tuvo gestos de cariño con Bullrich. Pero no habló. Fue la candidata derrotada la encargada de mandar un primer mensaje hacia La Libertad Avanza: “Nunca vamos a ser cómplices del populismo, ni de las mafias que destruyeron este país”, aseguró para dejar en claro que no apoyará al peronismo. El ex presidente aplaudía con gesto adusto a su izquierda.

Del otro lado, Milei captó las señales y, con un discurso de celebración moderado buscó el acercamiento del ala dura de la coalición opositora que, tras la mala performance electoral, cruje. “Tenemos que trabajar juntos para terminar con el kirchnerismo”, pidió, para emparentar su discurso con el de Bullrich.

Quienes volvieron a demostrar diferencias en Juntos fueron los radicales. Facundo Suárez Lastra, luego de escuchar los discursos de ambas fuerzas, avisó por Twitter: “No cuenten conmigo para votar a Milei, Como dijo Hipolito Yrigoyen, hay que empezar de nuevo”. Y agregó: “Lo que supere al populismo deberá ser liberal progresista y socialdemócrata”.

Coqueteo.

Las ambigüedades en las declaraciones de Macri sobre Milei habían llegado a tal punto, que el ex presidente se vio obligado a declarar que no sería funcionario de La Libertad Avanza, si el liberalismo resultara ganador. “Yo no voy a estar en ningún gobierno”, avisó un mes antes de las generales.

Es que en las PASO había ardido Troya, cuando le dio un mimo en pleno escenario del bunker de Juntos. “Sumando lo que sacó Milei más nosotros es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo”, dijo Macri. El enojo de Bullrich se reactivó.

Sus constantes coqueteos con La Libertad Avanza generaron el enojos internos. Gerardo Morales, presidente del radicalismo, había cuestionado a Macri antes de las generales: “Le hace mucho daño a Juntos por el Cambio”, dijo. Y sentenció: “Hay un liberalismo extremo que es contagioso”.

El ida y vuelta entre Macri y Milei llegó al absurdo de que el candidato liberal imaginara al ex presidente como un “super embajador”. “Será el representante ante el mundo”, había dicho hábilmente el diputado, sembrando cizaña en el campamento de Juntos.

Las charlas entre ellos son asiduas. En sus conversaciones privadas, Macri lo trata con confianza: “Javier”, le dice al candidato. Del otro lado, con una mezcla de formalidad y cholulismo le devuelven siempre una reverencia: “Cómo le va, ingeniero”, suele saludarlo el diputado liberal. Nunca lo tutea.

Ahora, de cara al balotaje, flota el interrogante acerca de si se concretará tanto ida y vuelta. Fuentes de Juntos por el Cambio descreen de la posibilidad de que Macri sea funcionario en un eventual gobierno de Milei, pero no ponen en duda que jugará para La Libertad Avanza. El flirteo llegará a su máxima expresión.