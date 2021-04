El espionaje en Migraciones en la era Macri

El espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri tuvo más de un episodio. Por estas semanas está analizándose el caso Migraciones, un escándalo de proporciones importantes. Se trata de más de 58 mil registros que se buscaron dentro de la base de entradas y salidas del país.

Según la denuncia de la actual administración de Migraciones, las búsquedas se podrían haber hecho en diferentes instituciones, ya que Migraciones suele compartir su inmensa base de datos con otras instituciones como la Policía de la Ciudad, juzgados, u otras fuerzas de seguridad con la intención de volver más ágil la búsqueda de información. En ese reparto de usuarios y claves, la Policía de la Ciudad tendría cerca de 20 mil usuarios abiertos.

Entre los nombres que habrían sido buscados están los de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, Cristina Kirchner y sus hijos, el integrante de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y también Juan Carlos Maqueda. En materia sindical estarían Hugo Moyano y su hijo Pablo. A ellos se les suman el ex ministro Julio De Vido, el empresario Francisco de Narváez, el ex gobernador pampeano Carlos Verna y el actual gobernador pampeano Gustavo Bordet.

por R.N.