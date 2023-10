El furcio de Kicillof: “Ni Massa, ni Milei te lo van a resolver”

“Vos tenes un problema. Bueno, ni Massa, ni Milei te lo van a resolver”, fue la declaración que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizo en medio de una entrevista radial con CNN. El dirigente de Unión por la Patria, al reconocer el furcio, se corrigió inmediatamente: “Perdón, ni Bullrich, ni Milei te lo van resolver”.“Massa está mostrando una respuesta distinta a los problemas que venimos teniendo”, enmendó finalmente el ex ministro de Economía kirchnerista con cierto nerviosismo.

No es la primera vez que el mandatario provincial comete estos errores. El año pasado en la Feria del Libro, Kicillof compartió la mesa “Debates y desafíos en torno a la identidad” con la historiadora Araceli Bellotta, el escritor y humorista Pedro Saborido y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. En pleno discurso, para hacer énfasis sobre el rol que debe tener del Estado, sostuvo: “La oposición tiene un solo proyecto: el ajuste y la exclusión. Quieren destruir al Estado, ¿y qué va a quedar? ¿El mercado?”, preguntó el mandatario provincial y se respondió a sí mismo: “La respuesta nunca va a venir del mercado, porque donde no hay negocio, el Estado no llega. Perdón, ¡el mercado!”, se corrigió de inmediato.

Otro de los furcios más destacados ocurrió en diciembre de 2019, en un mano a mano con el periodista Jorge Rial, en el programa Debo Decir (América TV). Algunas semanas después de asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el ex ministro de Cristina Kirchner se confundió al conjugar el verbo "haber" y dijo "haiga", palabra que rápidamente se convirtió en el primer trending topic ese año.

Como frutilla del postre, otro recordado furcio del gobernador bonaerense ocurrió durante un discurso que dio en plena campaña para las PASO 2021, precisamente en el mes de agosto, en el marco de un acto oficial que compartió con el presidente Alberto Fernández. "No sé a quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas y no recordar nuestra historia”, dijo Kicillof, creando otro nuevo verbo que iba a estar posicionandose en las redes sociales.

por R.N.