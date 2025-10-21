El video de Patricia Bullrich y todos los partidos por los que pasó

Un video publicado por @elproferomero en Threads generó gran revuelo al mostrar, mediante una animación creada con inteligencia artificial, a Patricia Bullrich cambiando de camisetas según los distintos partidos políticos por los que pasó a lo largo de su carrera. La pieza, ingeniosa y mordaz, recorre su trayectoria desde los años setenta hasta su rol actual en el gobierno de Javier Milei. El montaje no solo expone sus sucesivos cambios de camiseta política, sino que también invita a reflexionar sobre su evolución ideológica y el contexto de cada etapa.

La historia comienza en los primeros años setenta, cuando la entonces joven militante se incorporó a la Juventud Peronista (JPV), un movimiento de izquierda que canalizaba el fervor revolucionario de la época. En 1973 participó activamente en hechos como el regreso de Perón a Ezeiza, bajo el ala más combativa del peronismo. Su cercanía con Montoneros marcó un período intenso, durante el cual operó bajo el seudónimo “Carolina Serrano” antes de exiliarse durante la dictadura militar.

En 1995 se alineó con el menemismo dentro del Partido Justicialista, en pleno auge del neoliberalismo en la Argentina. Como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, apoyó las políticas económicas de Carlos Menem, un giro hacia el centro-derecha que contrastaba con su pasado. Un año después se sumó a Nueva Dirigencia, el breve proyecto encabezado por Gustavo Béliz, enfocado en la seguridad y la renovación política.

Para 1997 fundó Unión por Todos (luego Unión por la Libertad), su propio partido, que reflejaba la búsqueda de un espacio independiente con un discurso centrado en la libertad individual y la seguridad. Ese camino la llevó, en 1999, a integrarse a la Alianza —coalición de la UCR y el FREPASO— que llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia. Allí ocupó cargos clave como secretaria de Política Criminal y ministra de Trabajo, atravesando la crisis de 2001.

En 2007 encontró un nuevo hogar político en la Coalición Cívica ARI, liderada por Elisa Carrió. Como diputada nacional se sumó a un espacio progresista y anticorrupción, participando también en el Acuerdo Cívico y Social y el Frente Amplio UNEN hasta 2015. Ese año dio un salto decisivo al unirse a Propuesta Republicana (PRO), el partido de Mauricio Macri, donde se consolidó como figura central. Como ministra de Seguridad (2015-2019) y presidenta del PRO adoptó un discurso de mano dura que resonó en amplios sectores.

En 2015 pasó además a integrar Juntos por el Cambio —coalición entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica— y en 2023 fue candidata presidencial. Finalmente, en 2025 se incorporó a La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, asumiendo nuevamente el Ministerio de Seguridad. El video concluye con la imagen de la funcionaria vistiendo una camiseta con la bandera estadounidense, un símbolo que muchos interpretaron como una crítica a la alineación del gobierno con los intereses de Washington.

El recorrido mostrado en esta animación viral sintetiza una carrera política marcada por adaptaciones y transformaciones: desde la izquierda revolucionaria de su juventud hasta el libertarismo actual. La bandera estadounidense en el cierre no pasa desapercibida: para algunos, representa la dependencia del gobierno de Milei respecto de Estados Unidos, reavivando el debate sobre la soberanía nacional y la identidad política argentina.