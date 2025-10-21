Rial incendiario: "En los pasillos de América decian 'ahí viene el estúpido' cuando llegaba Milei"

En el pase radial entre “Mañana Sylvestre” y “Argenzuela” por Radio 10, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial dialogaron sobre los inicios mediáticos de Javier Milei. Los dos periodistas recordaron las primeras participaciones televisivas que el economista anarcocapitalista llevo a cabo en América TV. En esa emisora, el ciclo “Intratables” fue el que popularizó al influencer anarcocapitalista.

“Yo laburaba en América cuando lo llaman a Milei. Yo me acuerdo de que le decían ‘ahí viene el estúpido’, en los pasillos le decían eso. El único que le dio bola fue y se lo tomaba en serio era Fantino. Cuando lo llevan a Intratables, lo llevan para cagarse de risa. Yo estaba ahí, no me lo contaba nadie”, detalló Jorge Rial al aire, en el streaming de la señal radial.

El periodista explicó que la presencia del libertario dentro del canal fue una imposición del empresario Eduardo Eurnekian que, en ese momento, tenía acciones en el medio. Una situación que el conductor Alejandro Fantino aprovecho al convertirlo en un invitado recurrente dentro de su ciclo "Animales Sueltos" y que demostró tener una buena incidencia en el rating del programa.

Antes de convertirse en una de las figuras políticas más disruptivas del país, Javier Milei inició su recorrido hacia la notoriedad pública como economista invitado en distintos programas de la televisión argentina. Su primera aparición sostenida se dio a comienzos de la década de 2010, cuando comenzó a ser convocado para analizar la coyuntura económica con un estilo explosivo, frases filosas y una retórica que rompía con la formalidad habitual del debate televisivo.

Economista de formación liberal, se presentaba como un férreo crítico del intervencionismo estatal, del gasto público y de la política monetaria del Banco Central, al que calificaba de “una máquina de robar”. Ese lenguaje frontal y sin matices lo convirtió rápidamente en un personaje recurrente en los ciclos de opinión política y económica. Su presencia empezó a hacerse habitual en programas de debate de señales como A24, C5N, Canal 26 y Crónica TV, donde su estilo vehemente y su apariencia desalineada llamaban la atención tanto como sus argumentos.

En aquellos años, quien seria el actual presidente se consolidó como un economista mediático, identificado con el pensamiento libertario y con una impronta que desafiaba las formas tradicionales del discurso televisivo. Sus discusiones con otros analistas, muchas veces subidas de tono, se convirtieron en momentos virales. A medida que su popularidad crecía, su perfil fue adoptando tintes más políticos: pasó de ser un panelista que denunciaba “la casta económica y política” a construir un personaje que encarnaba la rebelión contra ese sistema.

Con el tiempo, sus intervenciones en programas como “Intratables” o “Animales Sueltos” le otorgaron un espacio estable desde donde desarrolló su discurso anarcocapitalista ante millones de espectadores. Esa exposición mediática fue el trampolín que lo catapultó a la política. El personaje televisivo —con su tono exaltado, sus citas a economistas austríacos y su lenguaje provocador— se transformó en el candidato que canalizó el descontento social en las urnas. Así, la televisión no solo le dio visibilidad, sino que moldeó su estilo y su narrativa, convirtiendo a Javier Milei en un fenómeno que pasó de los paneles de debate a la presidencia de la Nación.