Encuesta: Manuel Adorni tiene 64,5 por ciento de imagen negativa y 16 de positiva

Una nueva encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados, realizada entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país con un margen de error del 2%, reveló datos contundentes sobre la imagen de los principales dirigentes políticos argentinos. El más golpeado dentro del gobierno nacional es el jefe de Gabinete Manuel Adorni: 64,5% de los consultados lo evalúa de manera negativa, contra apenas un 16% de imagen positiva y un 13,6% regular. Es el peor registro individual del sondeo entre todos los funcionarios del Poder Ejecutivo relevados.

El presidente Javier Milei tampoco escapa al escenario adverso: el estudio le asigna un 55% de imagen negativa, con apenas un 34,2% de valoración positiva y un 9,1% regular. El número consolida una tendencia de deterioro si se lo compara con sus picos de aprobación: en agosto de 2024, su imagen positiva había trepado al 58,7%. La vicepresidenta Victoria Villarruel también registra guarismos negativos: 57,9% de imagen desfavorable y apenas un 11% positivo, con un llamativo 25,1% que la ubica en la categoría regular.

Entre los dirigentes de la oposición, la mejor posición relativa es la de Patricia Bullrich: 38,8% positiva y 49,5% negativa. Le sigue Axel Kicillof con 34,8% positivo y 53,6% negativo. Cristina Kirchner registra 29,2% positivo y 55,8% negativo. Mauricio Macri acumula el mayor rechazo entre los exmandatarios: 62,5% de imagen negativa contra un 13,9% positivo. Cierra el cuadro Myriam Bregman con 44,9% negativo y 32,3% positivo.

En paralelo, el clima económico que releva el sondeo sigue siendo sombrío. El 57,8% de los encuestados cree que lo peor de la crisis está por venir, frente al 40,3% que considera que ya pasó. Sobre la situación presente, el 39,8% siente que la economía está empeorando rápidamente y un 14,6% que lo hace lentamente. Solo el 12,7% cree que mejora rápido y un 23,3% que lo hace de manera gradual. Ante la pregunta abierta sobre el principal problema del país, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia palabras como corrupción, economía, pobreza, desempleo e inseguridad, con la corrupción ocupando el primer lugar en el mapa de respuestas.