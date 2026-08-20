Nuevas imágenes de Cerimedo detenido en Bolivia

NOTICIAS accedió a nuevas imágenes de Fernando Cerimedo detenido en Bolivia y de una de las lesiones sufridas por Nadia Beller, su ex pareja, durante el ataque a tiros ocurrido el lunes 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Una de las fotografías muestra al consultor político bajo custodia de las fuerzas bolivianas. La otra, distribuida a los medios por el abogado de Beller, exhibe la fractura que sufrió la mujer como consecuencia de uno de los presuntos disparos.

El parte médico difundido tras el ataque precisó que Beller sufrió una fractura expuesta conminuta del húmero derecho, por la que debió ser operada. También presentó heridas de arma de fuego en distintas zonas del cuerpo y permanece bajo seguimiento médico. La mujer acusó públicamente a Cerimedo de haber organizado el atentado, una imputación que la defensa del argentino rechaza.

Cerimedo fue detenido el martes 18 de agosto en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La Fiscalía de Santa Cruz lo imputó por feminicidio en grado de tentativa y lo investiga como presunto autor intelectual del ataque, ejecutado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y vestían como repartidores. Los autores materiales continúan prófugos.

La situación judicial del ex asesor de Javier Milei debía definirse este jueves en una audiencia cautelar, pero el trámite fue suspendido y reprogramado para el viernes a las 14.30. El Ministerio Público pidió su detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz. Cerimedo permanece aprehendido mientras se resuelve la medida.

Antes de la audiencia, el consultor fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz con el rostro cubierto. Allí se quebró ante las cámaras y dijo: “Quiero ver a mis hijos”. Su defensa sostiene que es inocente y cuestiona la acusación de Beller.

En paralelo, Jerjes Justiniano, abogado de Beller, afirmó este jueves que una pericia sobre el teléfono de Cerimedo habría encontrado mensajes que, según sostuvo, lo comprometen con la investigación. Ese material deberá ser evaluado por la Justicia, mientras siguen pendientes otras pericias del expediente.