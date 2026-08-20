Rodrigo Lussich recordó el polémico pasado de Cerimedo

En medio de la conmoción por la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, el periodista Rodrigo Lussich recordó un episodio de su pasado que involucró directamente a su familia: una estafa inmobiliaria ocurrida en Mar del Plata en 2012 por la que el consultor político fue posteriormente condenado por la Justicia.

“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo (...) era un estafador que ya delinquía en el año 2012”, comenzó Lussich en un extenso mensaje publicado en X. Según relató, Cerimedo vivía por entonces en Mar del Plata y su familia le compró un departamento mediante un boleto de compraventa, pero luego descubrió que el inmueble había sido vendido también a otras personas.

El periodista aseguró que su madre y su esposo perdieron los ahorros que habían destinado a la operación y que terminaron siendo desalojados del departamento. “Cerimedo jamás devolvió ese dinero”, afirmó Lussich, quien agregó que después se inició una causa penal que terminó con una condena de prisión en suspenso.

El antecedente judicial al que hizo referencia está documentado. En marzo de 2016, el Juzgado en lo Correccional N°3 de Mar del Plata condenó a Cerimedo a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal. La causa determinó que había vendido dos veces un mismo departamento ubicado en la calle Chile al 2200.

De acuerdo con el expediente judicial, Cerimedo vendió en mayo de 2012 el inmueble por 30 mil dólares a una compradora y, menos de tres meses después, firmó un nuevo boleto por la misma propiedad y el mismo monto con otros compradores. El dato introduce una diferencia con el recuerdo de Lussich, quien en su publicación habló de 35 mil dólares. Años después, Cerimedo sostuvo públicamente que había asumido su responsabilidad por el episodio y aseguró que las víctimas habían sido compensadas.

Lussich vinculó aquel episodio con la trayectoria política que Cerimedo desarrollaría años más tarde. El consultor tuvo un papel relevante durante la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, llegó a integrar su mesa chica y reconoció haber coordinado un amplio dispositivo de cuentas y militantes digitales. También trabajó en campañas de otros dirigentes de la región y estuvo vinculado en los últimos tiempos al presidente boliviano Rodrigo Paz.

El nombre de Cerimedo volvió al centro de la escena esta semana después de que fuera detenido en Santa Cruz de la Sierra, horas después del ataque a balazos contra la abogada y activista política Nadia Beller, con quien mantenía una relación sentimental. Dos hombres vestidos como repartidores atacaron a la mujer frente a un hotel y luego escaparon. Beller sobrevivió y señaló públicamente a Cerimedo como responsable intelectual del hecho.

La Fiscalía boliviana lo imputó por feminicidio en grado de tentativa y pidió 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación y se busca a los autores materiales. La defensa de Cerimedo rechazó las acusaciones, sostuvo que no existen pruebas que lo vinculen con el ataque y calificó el proceso como un “show político”. Un juez debe definir este jueves su situación procesal.