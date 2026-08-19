La encuesta para 2027 que arroja un empate técnico y un alarmante 25% de indecisos

A más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, una nueva encuesta nacional mostró un escenario de fuerte paridad entre el peronismo y La Libertad Avanza, junto con un dato que agrega incertidumbre: uno de cada cuatro consultados todavía no expresó una preferencia electoral concreta.

El relevamiento fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA) entre el 5 y el 11 de agosto, sobre 1.000 casos de todo el país. Ante la pregunta sobre qué partido votarían si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 26% eligió al peronismo y el 24% a La Libertad Avanza.

La diferencia es de apenas dos puntos porcentuales y se encuentra dentro del margen de error aproximado de la medición, de +/- 3,15 puntos. Por ese motivo, el resultado puede considerarse un empate técnico: estadísticamente, la encuesta no permite afirmar que uno de los dos espacios esté efectivamente por encima del otro.

Detrás de las dos principales fuerzas aparecen, muy lejos, el Frente de Izquierda y el PRO, ambos con 5%. La opción "otro" reúne 4%, mientras que los partidos provinciales y Provincias Unidas alcanzan 2% cada uno. La UCR queda relegada al 1%.

El otro dato sobresaliente es el nivel de indefinición. Un 20% respondió que no sabe a qué partido votaría y otro 5% prefirió no contestar. En conjunto, representan el 25% de los encuestados sin una preferencia declarada. Técnicamente, no todos son indecisos, ya que una parte simplemente decidió no revelar su voto, pero el volumen muestra que una porción importante del electorado permanece abierta de cara a 2027.

A ese grupo se suman un 3% que anticipó que no votaría y otro 3% que elegiría votar en blanco. Así, mientras el peronismo y La Libertad Avanza concentran la competencia principal, ninguno supera por ahora el 30% de intención de voto.

El estudio también exhibe diferencias según género, edad y nivel socioeconómico. LLA obtiene mejores resultados entre los hombres y los menores de 29 años, mientras que el peronismo se impone entre las mujeres y alcanza su mayor adhesión entre los mayores de 62.

La medición fue online y alcanzó a mayores de 18 años con acceso a internet. La muestra fue estratificada por región y ponderada según el voto de las elecciones de octubre de 2025.

La fotografía, todavía lejana a la elección, deja entonces dos señales centrales: una competencia abierta entre las principales fuerzas y un cuarto del electorado que aún no definió o no reveló hacia dónde inclinará su voto.