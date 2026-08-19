Carlos Ruckauf: "Creo que Cristina presentará su candidatura"

Carlos Ruckauf analizó el escenario del peronismo de cara a las elecciones de 2027 y lanzó una hipótesis sobre la estrategia que podría desplegar Cristina Kirchner, quien está inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.

El ex vicepresidente consideró que la ex presidenta podría intentar inscribir una candidatura pese a ese impedimento judicial para luego denunciar una "proscripción" y, al mismo tiempo, preparar a otra figura para competir finalmente por el espacio.

"Yo creo que Cristina va a hacer una jugada típicamente de Cristina Fernández de Kirchner", sostuvo Ruckauf. Y explicó: "Va a presentar su candidatura con un candidato a vicepresidente, con listas en todo el país. Cuando, obviamente, dado que está impedida de ser candidata, se le prohíba, va a gritar '¡proscripción!', pero mientras preparó su Alberto Fernández".

La referencia apunta a la estrategia electoral de 2019, cuando Cristina sorprendió al anunciar que Alberto Fernández sería el candidato presidencial del Frente de Todos y que ella lo acompañaría como vicepresidenta.

Ruckauf también puso en duda que Axel Kicillof termine encabezando la oferta electoral del kirchnerismo. "Dudo que el emergente sea Kicillof", aseguró.

Consultado sobre quién podría ocupar el lugar de aquel "Alberto Fernández" en una eventual maniobra de Cristina, afirmó tener una hipótesis, aunque evitó revelar el nombre. "Yo tengo una sospecha, pero no la tengo confirmada", señaló. Según explicó, "ella tampoco muestra cartas aún en su entorno".

Sí descartó de manera tajante a Máximo Kirchner. "Claramente no va a ser su hijo porque es un personaje que es un típico piantavotos, cuando éramos chicos le llamábamos así", disparó.

También cuestionó al gobernador riojano Ricardo Quintela, a quien calificó como "un cuatro de copas" y vinculó con políticas de aumento de impuestos. Para Ruckauf, el interrogante central es quién logrará convertirse en el emergente del espacio kirchnerista.

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo arresto domiciliario y tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema dejara firme en junio de 2025 el fallo por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Ruckauf sostuvo que esa definición será clave para ordenar la interna opositora y enfrentar a Javier Milei en 2027. Para él, Cristina conservará la iniciativa hasta definir al candidato.