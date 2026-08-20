Rial contra el libertario Bertie Benegas Lynch: "Vi muchos pelotudos como vos"

Jorge Rial protagonizó una de las polémicas mediáticas de la semana al dedicar una editorial en su programa de C5N contra el influencer libertario Flavio Arenales, a quien cuestionó por la forma en que financia su actividad política y por las colectas económicas que realiza entre sus seguidores. Durante el programa, el periodista lanzó una serie de descalificaciones personales que rápidamente se viralizaron en redes sociales y provocaron una fuerte respuesta de dirigentes y comunicadores cercanos a La Libertad Avanza, que acusaron al conductor de burlarse del aspecto físico, la vivienda y la condición económica del joven militante.

“Es el Santiago Maratea del subdesarrollo”, dijo Rial al aire, en referencia al militante libertario. Luego profundizó la comparación y agregó otra expresión que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Es el Santi Maratea de los que no tienen revoque”. En ese contexto, el conductor cuestionó el mecanismo de financiamiento del activista libertario y estableció una comparación directa con Santiago Maratea, el influencer conocido por organizar colectas solidarias para distintas causas sociales y deportivas. El conductor sostuvo que Arenales utiliza un esquema similar para financiar su actividad política.

Uno de los indignados fue el legislador Alberto "Bertie" Benegas Lynch de La Libertad Avanza que cuestionó el ataque de Rial contra Arenales y Santiago Maratea. “Te banco, Flavio Arenales. Los valores morales y el valor de una persona no se miden por los ceros de su cuenta bancaria como cree el grasa de Rial. Gracias por dar la batalla con integridad, independencia y coraje, tres virtudes que Rial ni las debe saber escribir”, posteó el diputado y, en un video compartido, afirmó: “¿Qué va a saber Rial de auspiciantes privados si trabajó de arruinarle la vida a la gente en programas de espectáculos y ahora trabaja de operador político?”

La respuesta de Flavio Arenales a Rial llegó pocas horas después a través de sus redes sociales y de su canal de YouTube. Allí sostuvo que las donaciones que recibe son completamente voluntarias y transparentes, explicó que vive de la creación de contenido y acusó al conductor de intentar desacreditar a comunicadores independientes que no pertenecen a los medios tradicionales. El libertario de profesión albañil suele explicar que su proyecto de comunicación es financiado por su audiencia y que no recibe pauta estatal ni recursos de estructuras partidarias.

También afirmó que no le avergüenza el lugar donde vive y que continuará financiando su trabajo con el apoyo de su audiencia. Por otro lado, la referencia al “revoque” que Rial mencionó en su programa aludía a imágenes de la vivienda desde donde Arenales suele realizar sus transmisiones, un comentario que fue interpretado por numerosos usuarios como una burla hacia su situación económica y las condiciones materiales de su casa.

Como era de esperarse, Rial no se quedo callado. En su cuenta de X, el periodista focalizó en Benegas Lynch y tuiteó: "Bueno. El pelotudo de Vergas Lynch me llama grasa. Pero no arroba. Lamento que mis impuestos vayan al bolsillo de esta mierda. El ruido que vas a hacer cuando caigas. Vi muchos pelotudos como vos en mi vida".

El episodio abrió un nuevo enfrentamiento entre referentes del periodismo tradicional opositor y el universo de influencers políticos que crecieron al calor de las redes sociales durante los últimos años en el universo mileista. Arenales forma parte de una generación de comunicadores libertarios que construyó audiencias propias en plataformas digitales, mientras que Rial se ha convertido en uno de los críticos más duros del gobierno de Javier Milei desde su programas y sus intervenciones en redes sociales.