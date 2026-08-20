Thursday 20 de August, 2026
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POLíTICA | Hoy 15:11

Caso Cerimedo: Milei sería el invitado de honor de un encuentro organizado por La Derecha Diario en Washington

La cita está prevista para octubre, en plena campaña estadounidense. Entre sus organizadores figura el portal que fundó y dirigió el consultor detenido.

Milei | Foto:CEDOC
Milei | Foto:CEDOC

Javier Milei tiene previsto regresar a Estados Unidos para participar como expositor e invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, un encuentro privado que se realizará el 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington. La convocatoria reunirá a dirigentes políticos, empresarios e inversores.

La actividad fue anunciada por La Derecha Diario, organizador junto con Latino Wall Street. El portal presentó la gala como una iniciativa para promover la libertad económica, destacar el liderazgo hispano y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La participación será solo por invitación.

La vinculación con Fernando Cerimedo surge de su relación con La Derecha Diario. El consultor político fundó el medio y fue uno de sus accionistas. En 2024, el empresario español Javier Negre compró la mitad de la publicación y pasó a ocupar un lugar central en su conducción.

Cerimedo no aparece mencionado individualmente como organizador. El encuentro está presentado como una actividad de La Derecha Diario y Latino Wall Street, por lo que su vínculo es a través del portal que creó y del cual fue socio.

El dato cobró otra dimensión después de que Cerimedo fuera aprehendido en Bolivia por una investigación sobre el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía boliviana lo imputó por presunto feminicidio en grado de tentativa y pidió su detención preventiva. Su defensa negó su participación.

Milei

Cerimedo tuvo un papel relevante en la estrategia digital de la campaña que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, aunque hoy no ocupa ningún cargo en el Gobierno. También trabajó en campañas de dirigentes de derecha de América Latina y mantuvo vínculos con redes bolsonaristas y trumpistas.

La gala de octubre no es la misma que se celebró el 10 de febrero de 2026 en Mar-a-Lago, como sostuvo una publicación viral. Aquella actividad se llamó Hispanic Prosperity Gala y fue organizada por Latino Wall Street. Ambos encuentros tienen nombres, fechas y sedes diferentes.

La agenda indica que Milei saldría de Buenos Aires el 13 de octubre y hablaría al día siguiente en Washington. La Casa Rosada aún no publicó el programa definitivo.

La gala será menos de tres semanas antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Milei mantiene un alineamiento estrecho con Donald Trump y convirtió sus viajes a Estados Unidos en una pieza central de su posicionamiento internacional.

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Franco Guareschi

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