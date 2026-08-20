Caso Cerimedo: Milei sería el invitado de honor de un encuentro organizado por La Derecha Diario en Washington

Javier Milei tiene previsto regresar a Estados Unidos para participar como expositor e invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, un encuentro privado que se realizará el 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington. La convocatoria reunirá a dirigentes políticos, empresarios e inversores.

La actividad fue anunciada por La Derecha Diario, organizador junto con Latino Wall Street. El portal presentó la gala como una iniciativa para promover la libertad económica, destacar el liderazgo hispano y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La participación será solo por invitación.

La vinculación con Fernando Cerimedo surge de su relación con La Derecha Diario. El consultor político fundó el medio y fue uno de sus accionistas. En 2024, el empresario español Javier Negre compró la mitad de la publicación y pasó a ocupar un lugar central en su conducción.

Cerimedo no aparece mencionado individualmente como organizador. El encuentro está presentado como una actividad de La Derecha Diario y Latino Wall Street, por lo que su vínculo es a través del portal que creó y del cual fue socio.

El dato cobró otra dimensión después de que Cerimedo fuera aprehendido en Bolivia por una investigación sobre el ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía boliviana lo imputó por presunto feminicidio en grado de tentativa y pidió su detención preventiva. Su defensa negó su participación.

Cerimedo tuvo un papel relevante en la estrategia digital de la campaña que llevó a Milei a la Presidencia en 2023, aunque hoy no ocupa ningún cargo en el Gobierno. También trabajó en campañas de dirigentes de derecha de América Latina y mantuvo vínculos con redes bolsonaristas y trumpistas.

La gala de octubre no es la misma que se celebró el 10 de febrero de 2026 en Mar-a-Lago, como sostuvo una publicación viral. Aquella actividad se llamó Hispanic Prosperity Gala y fue organizada por Latino Wall Street. Ambos encuentros tienen nombres, fechas y sedes diferentes.

La agenda indica que Milei saldría de Buenos Aires el 13 de octubre y hablaría al día siguiente en Washington. La Casa Rosada aún no publicó el programa definitivo.

La gala será menos de tres semanas antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Milei mantiene un alineamiento estrecho con Donald Trump y convirtió sus viajes a Estados Unidos en una pieza central de su posicionamiento internacional.