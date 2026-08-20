Mercedes Ninci le contestó a Milei luego de que él la tildara de "bruta"

Mercedes Ninci le respondió a Javier Milei después de que el Presidente compartiera una publicación ofensiva contra ella y encabezara su comentario con la frase “paliza a la bruta”. La periodista cuestionó el tiempo que el mandatario dedica a las discusiones en las redes sociales y le reclamó que preste atención a los problemas cotidianos de la población.

El conflicto comenzó durante un debate televisivo sobre los salarios de las trabajadoras de casas particulares. Ninci explicó que paga a su empleada el monto fijado legalmente, pero reconoció que su situación económica no le permite abonarle una suma mayor. “Yo pago lo que dice la ley, porque sinceramente no me alcanza”, sostuvo.

El conductor Esteban Trebucq le marcó entonces una contradicción: la periodista afirmaba que las empleadas domésticas cobraban poco, pero al mismo tiempo admitía que no pagaba por encima del valor de referencia. Ninci respondió que tiene cuatro trabajos, cuatro hijos y numerosos gastos, y se definió como una representante de la clase media que enfrenta dificultades para llegar a fin de mes.

El fragmento fue retomado en X por Miguel Hernández, un especialista en temas financieros que cuestionó su argumento. Planteó que quien no puede pagar un salario más alto debería prescindir de la contratación y afirmó que tener hijos o contar con personal doméstico responde a decisiones personales.

Milei compartió esa publicación y agregó: “PALIZA A LA BRUTA”. También ironizó sobre los más de 30 años de experiencia callejera que Ninci había invocado durante el debate y comparó su intervención con la de una persona que pretendiera indicarle a un médico cómo actuar durante una emergencia.

La periodista recogió el guante durante otra emisión de LN+. En primer lugar, rechazó que se la cuestionara por haber tenido cuatro hijos y preguntó irónicamente si había regresado el “control de la natalidad”. También defendió su decisión de formar una familia numerosa y remarcó que está feliz con sus hijos.

Luego dirigió sus críticas directamente al Presidente. Ninci dijo que le preocupa “que el Presidente esté paveando en las redes todo el día” en lugar de ocuparse de los jubilados, las personas endeudadas, los docentes, la inseguridad y las condiciones salariales de las fuerzas de seguridad.

Como ejemplo, contó que conversa habitualmente con policías que trabajan en los tribunales de Comodoro Py y aseguró que muchos necesitan sumar ingresos conduciendo para aplicaciones, haciendo repostería o prestando servicios de estética. En ese sentido, sostuvo que la mejor manera de defender a las fuerzas de seguridad y a los militares es mejorar sus salarios.

Ninci también afirmó que numerosos jóvenes que votaron a Milei tienen dificultades para conseguir trabajo. Por eso le pidió que, en vez de observar permanentemente las discusiones de X, “mire lo que pasa en la calle” y escuche las preocupaciones de la población si pretende conseguir la reelección.

La periodista aclaró que sus cuestionamientos no implican un deseo de que regresen los gobiernos anteriores. Dijo que no quiere que vuelvan quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción, pero reclamó el mismo criterio para la administración libertaria.

El enfrentamiento sumó así un nuevo episodio a una relación mediática que ya tenía antecedentes. En 2021, cuando Milei todavía no había llegado a la Presidencia, ambos habían protagonizado una fuerte discusión televisiva por la propuesta del economista de eliminar el Banco Central.