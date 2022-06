Garganta profunda: Alberto Fernández, el porno y los off del círculo rojo

Buscando dar respuesta las críticas disparadas por Cristina Kirchner contra las organizaciones sociales que regentean los planes sociales, en su discurso desde el escenario de la CTA, el presidente Alberto Fernández cometió un furcio -en acto con referentes de derechos humanos- que se convirtió en una catarata de memes graciosos.

¿Qué dijo? El recorte fue el siguiente: “...Mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones; ahí veo al compañero de Garganta Profunda, cómo él miles… No, de Garganta poderosa, poderosa, poderosa... Bueno, profunda también porque en esa revista nos enseñaron varias cosas ocultas”, buscó corregirse el presidente.

El video del momento del furcio del Presidente

Alberto Fernández había recibido a Nacho Levy, que dirige Garganta Poderosa, el movimiento social con revista del mismo nombre en 2020, cuando la agrupación se veía golpeada por la pandemia. Y como otros movimientos sociales tuvo acogida desde el Acción Social. Y sobre esos elementos se apoya inversamente hoy el presidente en su disputa interna con la vicepresidenta.

"Quiero agradecérselos aun cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones", marcó Alberto Fernández en el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos (se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023), con acto en el Museo del Bicentenario.

Pero de su discurso solo quedó la referencia a la película protagonizada por Linda Lovelace, “Garganta Profunda”, un ícono del porno estadounidense que cumplió medio siglo hace una semana. La historia escrita y dirigida por Gerard Damiano, era la de una joven que tenía el clítoris en la garganta y que solo podía llegar al orgasmo practicando sexo oral.

En tiempos de hippismo y liberación sexual (1972), el placer y el deseo femenino estaban en el centro de debate. Y la película llegó a las grandes salas, respaldada públicamente por figuras como Frank Sinatra, Warren Beatty y Truman Capote, Shirley MacLaine, lo que derivó en un cambio de la industria, donde lo erótico ganó la pantalla grande.

Y “Garganta Profunda” llega como un guiño al escándalo de la época, haciendo referencia al informante de Robert "Bob" Woodward y Carl Bernstein, los periodistas de The Washinton Post que ganaron el Premio Pulitzer por su cobertura del caso Watergate, que terminó con la presidencia de Richard Nixon (hecho del cual también se cumplen 50 años), y que se refleja en el film “Todos los hombres del presidente” (1976), con Robert Redford y Dustin Hoffman.

“Garganta profunda fue estrenada en un momento que coincidió con un cambio en el conservadurismo de derecha y la película les dio un motivo para movilizarse. Entonces Richard Nixon se convirtió en la figura que los representaba. Y Nixon, que era enemigo de mi padre, hizo una campaña en contra de la pornografía que fue muy pública: mi padre fue procesado, lo llevaron a la corte, le intervinieron los teléfonos, el FBI lo persiguió”, contó recientemente Gerard Damiano jr., hijo del afamado director.

Las burlas tuiteras en el día de hoy también hacían referencia a ese suceso, cuando los escándalos por filtraciones dentro del propio gobierno golpean al presidente en su círculo más íntimo: a esos off con periodistas apuntó Cristina Kirchner primero pidiendo la cabeza del vocero Juan Pablo Biondi, y más recientemente del ministro Matías Kulfas.