Germán Garavano: “El lawfare es un relato para algo que no pueden explicar”

“Todavía no sé ha anunciado quién la reemplaza, y eso marca lo difícil que es para el Gobierno y para el presidente reemplazar a la doctora Marcela Lozardo. Es un ministerio que realmente es muy difícil sobre todo porque, y yo lo decía cuando era ministro, de distintos sectores políticos del oficialismo se pretende siempre que del ministerio de Justicia incida en ciertas causas, y eso no debe suceder”, apuntó Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Mauricio Macri.

El abogado y consultor en Reforma Judicial había apuntado durante el pasado fin de semana, cuando se rumoreaba la renuncia de la amiga y socia del presidente, y su garante de cierta independencia en el área Justicia (para la que ahora se apuntan candidatos más K puros), que Marcela Lozardo, como "persona de confianza del presidente, y una persona que conoce el ministerio de Justicia", era "pérdida muy grande”.

Para el ex ministro la función de ese despacho no es inicidir en causas, si no hacer los ajustes permanentes que requiere el sistema. “La tarea del ministro de Justicia tiene que ver con hacer reformas para mejorar el sistema judicial. En articular el Sistema Penitenciario federal, en contener a las víctimas. Nosotros pusimos mucho foco en eso. Trabajamos mucho con la nueva ley de víctimas. Tenemos que lograr que la gente entienda que el ministro de Justicia no define lo que pasa en un expediente judicial”, agregó.

“La salida de Lozardo puede entenderse en esta lógica”, volvió Garavano sobre la renuncia de alguien vital para Alberto Fernández, que ahora ocupará el lugar que dejó vacante Pino Solanas tras su fallecimiento el año pasado, como embajadora frente a la UNESCO en París (se habría rumoreado también que Lozardo podía ir a Washington como reemplazante de Jorge Argüello, y este a la cancillería por Felipe Solá, pero era una intervención mayor que el círculo rojo presidencial entendió que lo debilitaba aún más).

"El presidente Macri siempre me respaldó, y basta con revisar mis redes sociales cuando era ministro para ver los pedidos y presiones que recibía de, por un lado los que creían que yo incidían en la justicia, y por el otro los que pedían que yo incidiese en la justicia. Recibí ataques permanentes”, repasó Garavano marcando las diferencias con la actual gestión, aunque desde el oficialismo esgrimen la teoría opuesta: que el ex ministro fue mucho más funcional a esos pedidos que Lozardo a los del ala dura del kirchnerismo.

“Yo espero que no se elija a alguien que convalide el avances sobre la justicia. Eso sería peligroso para la institucionalidad, y nocivo para el presidente. La justicia necesita un cambio pero no en función de las necesidades del oficialismo y su impunidad, sino para la gente en temas de seguridad, de violencia de género... Toda esa agenda que nosotros desarrollamos con Justicia 2020 hoy quedó paralizada”, ahondó.

“No es es el camino me parece. Y creo que la instalación del lawfare es una cuestión más de deseo del Gobierno. El lawfare un relato y una explicación política de algo que no se puede explicar en los procesos judiciales”, disparó sobre los argumentos de la vicepresidenta Cristina Kirchner que la semana pasada compareció ante el tribunal que la juzga en la causa conocida como “Dólar futuro”, en la que ella apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri por el préstamo del FMI.

“El presidente Macri está muy tranquilo. No hay causas penales en contra de él que tengan ningún tipo de consistencia o prueba. Es simplemente denuncias, en principio, sin sustento en la realidad. Así que está muy tranquilo. Pero el kirchnerismo y Cristina utilizan el argumento del lawfare como herramienta de presión sobre determinados jueces y fiscale, y pretende hacer pasar lo que ellos piden sin dar las explicaciones que ellos tienen que dar”, cerró Garavano en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.