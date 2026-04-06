Hugo Alconada Mon: "Adorni habla y caen presos todos"

"En los minutos previos, de acuerdo a los registros de las llamadas entrantes y salientes, hay un ida y vuelta entre Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del caso $Libra, y el presidente de la Nación que incluso llega al minuto previo del posteo del presidente, para después del posteo volver a comunicarse un par de ocasiones más", afirmó Hugo Alconada Mon en conversación con el ciclo de Jonatan Viale por Radio Rivadavia.

En el dialogo radial, el periodista de La Nación aseguró: "Este ida y vuelta fue entre Javier Milei y Mauricio Novelli, y entre Karina Milei y Mauricio Novelli. Que a su vez, hay reportes periodísticos que ambos, los hermanos Milei, estaban juntos en la Quinta de Olivos, durante la noche del viernes de San Valentín del 2025 junto con Manuel Adorni".

El denominado “caso $LIBRA” se convirtió en uno de los episodios más graves y complejos que involucran al presidente, a partir de la promoción, lanzamiento y colapso de una criptomoneda que dejó pérdidas millonarias y derivó en investigaciones judiciales, parlamentarias y peritajes tecnológicos que comenzaron a reconstruir una operatoria previa y coordinada.

El 14 de febrero de 2025, a las 18:58, la empresa Kelsier Ventures —vinculada al empresario estadounidense Hayden Mark Davis— creó el token $LIBRA. Apenas tres minutos después, Milei publicó en sus redes sociales oficiales un mensaje promocionando la criptomoneda, incluyendo el contrato para adquirirla y presentándola como una iniciativa privada destinada a financiar empresas argentinas. La difusión desde la cuenta presidencial generó un efecto inmediato: el valor del activo pasó de prácticamente cero a 5,20 dólares en menos de una hora, con una capitalización que llegó a miles de millones de dólares.

La operatoria respondió al esquema típico de “pump and dump” o “rug pull”: los desarrolladores, que concentraban cerca del 70% de los tokens, vendieron masivamente cuando el precio alcanzó su pico, provocando una caída abrupta de más del 80% en cuestión de horas. En ese lapso, decenas de miles de inversores —estimaciones hablan de entre 50.000 y 74.000 personas— perdieron su dinero, mientras las cuentas fundadoras obtuvieron ganancias millonarias.

Cuatro horas después de la promoción, Milei borró el mensaje y sostuvo que no estaba interiorizado en el proyecto, intentando despegarse. Sin embargo, las investigaciones posteriores comenzaron a contradecir esa versión. El propio Davis afirmó públicamente que existía un acuerdo previo con el entorno presidencial para la difusión del token, y que la retirada del apoyo oficial fue una “traición” que precipitó el colapso.

En el centro de la trama aparece el trader argentino Mauricio Novelli, señalado como nexo entre el mundo cripto y el entorno de Milei. Novelli había conocido al entonces economista libertario al menos desde 2021, cuando Milei aún no era presidente, y actuó como intermediario en la vinculación con empresarios del sector. Su actividad previa incluía participación en proyectos financieros cuestionados y la organización de eventos como el Tech Forum, donde se conectaban inversores y referentes del ecosistema cripto.

La relación entre Novelli y Milei fue clave en la gestación del proyecto. Según surge de la causa, el trader no sólo facilitó contactos sino que también habría participado en la coordinación de la promoción. De hecho, investigaciones señalan que el mensaje que Milei publicó en redes habría sido redactado por Novelli o bajo su supervisión.

El avance más significativo en la reconstrucción del caso provino del peritaje al celular de Novelli, realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y incorporado por el fiscal federal Eduardo Taiano. Entre los archivos recuperados —muchos de ellos eliminados— se encontró un documento fechado el 21 de noviembre de 2024, es decir, tres meses antes del lanzamiento, que consistía en una “oferta irrevocable” entre Novelli y Davis.

Ese documento establecía honorarios por 1.550.000 dólares para intermediarios argentinos, incluía cláusulas para evitar responsabilidades penales y preveía un cronograma de tres años que culminaba con la creación de una “moneda de la libertad”. Otros elementos hallados en el teléfono indican incluso la existencia de un presunto acuerdo por hasta 5 millones de dólares vinculado a la promoción del token por parte de Milei, con pagos escalonados atados a hitos de difusión pública.

Además, los peritajes revelaron comunicaciones, llamados y coordinación previa entre Novelli, Milei, su hermana Karina Milei y otros actores del entorno presidencial antes y después del lanzamiento, lo que debilitó la versión oficial de desconocimiento. También se identificó la existencia de contactos directos y la promesa de “diálogo directo con Milei” como parte del atractivo ofrecido a los inversores y socios del proyecto.

En la estructura del esquema aparecen además otros nombres, como el empresario Julian Peh, vinculado al ecosistema blockchain, y actores del entorno libertario que amplificaron la promoción inicial. El rol de Hayden Mark Davis fue central como creador del token a través de Kelsier Ventures, mientras que Novelli operó como articulador local y facilitador político.

La causa judicial tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, con intervención del juzgado federal correspondiente y el fiscal Taiano, quien impulsó medidas de prueba clave como el peritaje tecnológico. En paralelo, el Congreso creó una comisión investigadora que citó a funcionarios del Ejecutivo, ampliando el impacto institucional del caso.

A medida que avanzó la investigación, la querella comenzó a solicitar la indagatoria no sólo de Milei sino también de Karina Milei y de Novelli, bajo la hipótesis de una posible maniobra fraudulenta coordinada. El escándalo, que implicó pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares, fue caracterizado como uno de los colapsos más rápidos y destructivos del mercado cripto, y derivó en más de un centenar de denuncias penales en EE.UU. La evidencia tecnológica, especialmente la extraída del celular de Novelli, se convirtió en el elemento central para reconstruir esa operatoria y poner en cuestión la versión pública del Gobierno.