Cuáles son las leyes más polémicas que Milei y Sturzenegger quieren derogar en el Congreso

El Gobierno reflotó la llamada "Ley Hojarasca", una iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca derogar unas 70 normas que quedaron obsoletas, fueron superadas por legislación posterior o directamente atentan contra las libertades individuales. El proyecto perdió estado parlamentario en diciembre y el viernes pasado volvió a ingresar por Diputados. El nombre no es casual: "hojarascas son las hojas que se caen y se desechan", explicaron desde el entorno del ministro. Lo que el Gobierno quiere barrer es "exceso, inútil, sin propósito".

Entre las leyes apuntadas hay algunas que generan sorpresa, otras que generan polémica y algunas que generan las dos cosas a la vez.

La Ley del Lobizón

La más pintoresca del lote es la que establece el "Padrinazgo Presidencial": el séptimo hijo varón de un matrimonio debe ser apadrinado por el Presidente de la Nación y, como contraparte, el Estado debe garantizarle la educación gratuita desde el nivel primario hasta el universitario. La norma data de 1974, sancionada durante el gobierno de Isabel Perón, y se sustenta en la leyenda popular según la cual el séptimo hijo varón está condenado a convertirse en lobizón. Durante la presidencia de Cristina Kirchner se amplió para incluir también a la séptima hija mujer. Sturzenegger quiere terminar con ella.

Televisión a color y microfilmación

Otro blanco es la ley que en su momento autorizó las emisiones de televisión a color. La norma quedó reducida a una curiosidad histórica en la era de los videos en redes sociales. En la misma línea cae la que establece el uso de la microfilmación para guardar documentos gubernamentales, tecnología que el paso del tiempo dejó más que atrás.

Premio en metálico por descubrir una mina de carbón

Sancionada durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, esta ley ofrece un premio en efectivo a quien descubra una mina de carbón. Sturzenegger la califica de "ridícula" y señala que va a contramano de los tiempos: hoy la tendencia global apunta a descarbonizar la economía, no a incentivar su extracción.

El carnet de mochilero

Otro blanco del proyecto es la ley que creó el "carnet de mochilero", supuestamente obligatorio para quienes viajaran haciendo dedo. Para el ministro desregulador, aunque "parece inofensivo", en la práctica buscaba poner en falta a quienes transitaban libremente por el territorio nacional.

Prohibir reuniones en lugares privados

El proyecto también apunta a derogar una norma que autoriza al Estado a supervisar y prohibir reuniones en ámbitos privados. Sturzenegger la califica directamente de "aberración frente a la Constitución Nacional".

Música argentina, pero no toda

La Ley N° 19.787, sancionada en 1972 bajo el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, declara de interés nacional la difusión de la "música argentina". El problema es que su definición de qué cuenta como "música argentina" excluye a numerosos artistas y compositores del país que hacen géneros que no figuran en el listado original. Esa exclusión, además, tiene consecuencias concretas: los beneficios impositivos que otorga la ley no alcanzan a quienes quedan afuera, lo que para Sturzenegger viola el principio de igualdad.

Azotar personas: prohibido, pero la ley sigue vigente

La Ley N° 94, de 1864, inhabilita por diez años a cualquier autoridad que haga azotar a una persona. La pena de azotes ya está prohibida por la Constitución Nacional, pero la norma nunca fue formalmente derogada. Es el tipo de legislación que la Hojarasca busca limpiar del sistema.

Comprar autos nacionales, obligatorio

La Ley 16.789, de 1965, obliga a los organismos del Estado a comprar únicamente automóviles fabricados por la industria automotriz nacional. Sturzenegger argumenta que esa restricción impide que el Estado use los recursos de los contribuyentes de manera eficiente y, por lo tanto, perjudica a los ciudadanos.

Anti-casta: el Círculo de Legisladores y las credenciales de libre estacionamiento

El proyecto también va contra dos instituciones financiadas con fondos públicos: el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y la Federación Argentina de Municipios. La iniciativa busca modificar las leyes que las crearon para que dejen de recibir financiamiento estatal. Y va más lejos: apunta a eliminar las credenciales personales e intransferibles que habilitan a diputados y senadores para circular y estacionar libremente, por considerarlas un privilegio injustificado.

Palomas mensajeras

Por último, la Hojarasca eliminaría la obligación de la Federación Colombófila Argentina de registrar el año de nacimiento y la matrícula de las palomas mensajeras de carrera. Sturzenegger lo define como una "sobrerregulación" de una actividad inocua, y recuerda que hace más de un siglo que las palomas mensajeras dejaron de usarse con fines de comunicación en tiempos de guerra.