Archivo: cuando Adorni confesó que no pagaba la luz

En la dinámica del archivo digital, el pasado suele presentarse como un recordatorio incómodo de la coherencia. Para Manuel Adorni, el vocero que diariamente encarna la narrativa del ajuste y la responsabilidad fiscal, un tuit de mayo de 2018 ha vuelto a la superficie para cuestionar la construcción de su perfil público.

En aquel entonces, lejos de la estructura de la Casa Rosada, Adorni relataba un episodio de su vida privada que hoy cobra una dimensión política distinta:

"Hoy me cortaron la luz en casa. Supuse un ataque para silenciarme. Pensé que había sido para que callara. Temí por mi familia. Discutí con el portero y con la seguridad de mi edificio por semejante distracción. Finalmente me la habían cortado por falta de pago. Un papelón".

El contraste de la austeridad

Lo que en 2018 fue expuesto como una anécdota personal con tintes de victimización política fallida, hoy se lee bajo la lupa de su función pública. El contraste es técnico y ético: el funcionario que hoy justifica los fuertes incrementos en las tarifas de servicios públicos y predica la infalibilidad de la gestión privada, es el mismo que admitía una falta de previsión elemental en su propia economía doméstica.

Este hallazgo no es un hecho aislado. La difusión de sus antiguos posteos se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre su crecimiento patrimonial y jerárquico. Mientras el grueso de la ciudadanía enfrenta los efectos de la quita de subsidios, la figura del vocero se ha consolidado en la estructura del Estado con beneficios que incluyen:

Ascenso de rango: Su reciente designación como Secretario de Estado, que implica una mejora sustancial en su remuneración y partidas presupuestarias.

Vínculos familiares: Las críticas por las contrataciones de familiares directos en organismos del Estado, con salarios que superan ampliamente la media del sector público.

Bajo el foco judicial

Más allá de la ironía en las redes, la gestión de Adorni comienza a acumular frentes de conflicto que trascienden lo mediático. Las causas que investigan el uso de recursos públicos para la gestión de comunicación digital y las denuncias sobre el origen de ciertos bienes han puesto al portavoz en una posición defensiva.

El archivo de 2018 deja en evidencia una paradoja: el hombre que hoy señala con severidad las fallas ajenas y la "impericia" de las gestiones pasadas, tiene registrado en su propio historial un episodio de desidia administrativa. En el universo libertario, donde el cumplimiento de las obligaciones privadas es un pilar moral, el "papelón" de Adorni deja de ser una anécdota doméstica para transformarse en una grieta en su discurso de autoridad.